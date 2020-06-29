К 29 июня коронавирус добрался до Красного болота и еще до четырех населенных пунктов Рязанской области

В понедельник, 29 июня, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области обновил данные по географии распространения COVID-19 на территории региона.

Для большой наглядности мы проанализируем динамику распространения вируса за последние три дня: сравним данные от 26 июня и данные начала новой рабочей недели.

Наибольшее количество новых случаев предсказуемо приходится на Рязань (+126 случаев). На втором и третьем местах по количеству новых случаев расположились райцентры Ряжск (+13 случаев) и Касимов (+8 случаев).

Первые случаи COVID-19 зарегистрированы в поселке Приозерный (Рязанский район) на Красном болоте, а также в населенных пунктах Крюково Касимовского района, Троицкое Захаровского района, Завидово Чучковского района и Марчуки 2-е Ряжского района. Везде зарегистрировано по одному случаю.

В целом в Рязанской области на 29 июня с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 5197 человек. Из них:

- в Рязани выявлено 2791 случаев (+126);

- в Рязанском районе – 246 (+6) (Заокское– 32, Дядьково – 22 (+1), Поляны – 19 (+1), Заборье – 17 (+1), Учхоз Стенькино – 15, Подвязье – 13 (+1), Тюшево – 12, Агро-Пустынь – 6, Льгово – 6, Мурмино – 6, Окский – 5, Рожок – 5, Турлатово – 5, Богданово – 4, Варские – 4, Глебово – 4, Полково – 4, Ровное – 4, Хирино – 4, Ялтуново – 4 , Александрово – 4 (+1), Абрютино – 3, Высокое – 3, Вышгород – 4, Искра – 4, Совхоз Рязанский – 3, Дубровичи – 2, Затишье – 2, Земенки – 2, Кораблино – 2, Листвянка – 2, Насурово – 2, Реткино – 2, Ульяновка – 2, Шумашь – 2, Алтухово – 1, Вышетравино – 1, Гавердово – 1, Госплемстанция – 1, Дмитриевка – 1, Долгинино – 1, Екимовка – 1, Казарь – 1, Коростово – 1, Новоселки – 1, Романцево – 1, Секиотово – 1, Семкино – 1, Ходынинские дворики2 – 1, Юрасово – 1, Приозерный – 1);

- в Рыбном – 149 (+6);

- в Ряжске – 139 (+13);

- в Касимове – 136 (+8);

- в Новомичуринске – 128;

- в Скопине – 118 (+4);

- в Шиловском районе – 105 (+4) (Лесной – 29 (+1), Желудево – 17, Сановка – 8, Авдотьинка – 8 (+1), Елизаветинка – 7, Ибредь – 5 (+1), Терехово – 5 (+1), Сасыкино – 4, Инякино – 3, Ирицы – 3, Борки – 2, Задубровье – 2, Аделино – 1, Березово – 1, Борок – 2, Заполье – 1, Константиново – 1, Крутицы – 1, Мосолово – 2, Муратово – 1, Полтавка – 1, Слобода – 1);

- в Клепиковском районе – 102 (+1) (Тума – 39, Криуша – 15 (+1), Аверкиево – 5, Алексеево – 5, Болонь – 3, Давыдово – 3, Егорово – 3, Первушкино – 3, Малахово – 2, Малиновка – 2, Уткино – 2, Щурово – 2, Ершовские выселки – 1, Иншаково – 1, Калдево – 1, Колесниково – 1, Кондаково – 1, Малая Каменка – 1, Малое Дарьино – 1, Молькино – 1, Натальино – 1, Озерки – 1, Оськино – 1, Пилево – 1, Рябикино – 1, Снохино – 1, Спирино – 1, Ужищево – 1, Ухино – 1, Хараблино – 1);

- в Скопинском районе – 101 (Павелец – 21, Ильинка – 13, Побединка – 10, Корневое – 5, Чулково – 4, Вослебово – 4, Горлово – 3, Моховое – 3, Свинушки – 3, Успенское – 3, Березняги – 2, Ермолово – 2, Клекотки – 2, Князево – 2, Лопатино – 2, Муравлянка – 2, Отрада – 2, Петрушино – 2, Высокое – 1, Гремячка – 1, Делехово – 1, Деменьшино – 1, Дмитриево – 1, Желтухинский – 2, Затворное – 1, Мшанка – 1, Нагиши – 1, Немерово – 1, Пупки – 1, Рудинка – 1, Секирино – 2, Шелемишево – 1);

- в Михайловском районе – 86 (+1) (Октябрьский – 28, Стрелецкие выселки – 10, Фирюлевка – 5, Виленка – 3, Грязное – 3, Заря – 3, Красное – 3, Пушкари – 3 (+1), Березово – 2, Бычки – 2, Иваньково – 2, Киндяково – 2, Козловка – 2, Первомайский – 2, Печерники – 2, С/з им. Ильича – 2, Треполье – 2, Волосовка – 1, Голдино – 1, Дугинка3 – 1, Ижеславль – 1, Красное – 1, Низок – 1, Огибалово – 1, Павелково – 1, Покровское1 – 1, Чурики – 1, Щетиновка – 1);

- в Рыбновском районе – 84 (Костино – 20, Новоселки – 8, Пощупово – 8, Алешня – 5, Старолетово – 5, Высокое – 4, Глебково – 4, Завод Ветзоотехника – 4, Новое Батурино – 4, , Баграмово – 3, Горяйново – 3, Старое Батурино – 3, Ходынино – 2, Бражкино – 1, Выселки – 1, Житово – 1, Зубово – 1, Козловка – 1, Кузьминское – 1, Ногино – 1, Окаемово – 1, Перекаль – 1, Раменки – 1, Сидоровка – 1);

- в Спасском районе – 74 (Ижевское – 11, Павловка – 7, Спиртзаводской – 7, Гавриловское – 5, Собчаково – 4, Новики – 3, Сушки – 3, Троица – 3, Брыкин Бор – 2, Горки – 2, Дегтяное – 2, Добрый Сот – 2, Иванково – 2, Красный Яр – 2, Огородниково – 2, Половское – 2, Ухорское – 2, Фатьяновка – 2, Федотьево – 2, Выползово – 1, Желобова Слобода – 1, Малые Гулынки – 1, Каменка – 1, Кирицы – 1, Новый Киструс – 1, Панино – 1, Селезеново – 1, Старостеклянное – 1);

- в Касимовском районе – 65 (+4) (Лощинино – 7 (+1), Елатьма – 6 (+1), Подлипки – 6, Клетино – 4, Лашма – 4, Бабино-Булыгино – 4 (+1), Гусь-Железный – 3, Крутоярский – 3, Новая Деревня – 3, Сынтул – 3, Щербатовка – 3, Лазарево – 2, Озерный – 2, Самылово – 2, Телебукино – 2, Алешино – 1, Ахматово – 1, Баромыково – 1, Большой Кусмор – 1, Ибердус – 1, Кочемары – 1, Лався – 1, Малеево – 1, Погост – 1, Сосновка – 1, Крюково – 1);

- в Сасове – 76 (+3);

- в Михайлове – 63 (+1);

- в Александро-Невском – 49 (+3);

- в Сараевском районе – 47 (Сысои – 8, Красный Озерок – 7, Напольное – 6, Алексеевка – 3, Бычки – 2, Красный Куст – 2, Мордово – 2, Одоевщина – 2, Большие Можары – 1, Борец – 1, Витуша – 1, Красная Вершина – 1, Кривское – 1, Меньшие Можары – 1, Новый Хутор – 1, Озерки – 1, Озериха – 1, Паники – 1, Старобокино – 1, Таптыково – 1, Телятники – 1, Троицкое – 1, Ягодное – 1);

- в Шилове – 47 (+2);

- в Пронском районе – 40 (+1) (Мамоново – 6, Гремяки – 5, Тырново – 5, Маклаково – 4, Октябрьское – 4, Погореловский – 4, Кисьва – 4 (+1), Орловский – 2, Скучаловка – 2, Береговая Погореловка – 1, Булычево – 1, Малинищи – 1, Роскино – 1);

- в Пронске – 37 (+1);

- в Шацком районе – 34 (+2) (Казачья Слобода – 9 (+1), Черная Слобода – 8, Лесное Конобеево – 2, Новочернеево – 2, Борки – 2, Ольхи – 2 (+1), Апушка – 1, Высокое – 1, Выша – 1, Карнаухово – 1, Липяной Дюк – 1, Новософьино – 1, Печины – 1, Польное Конобеево – 1, Сново-Здорово – 1);

- в Сапожке – 33 (+1);

- в Захаровском районе – 33 (+2) (Смена – 9 (+1), Добрые Пчелы – 4, Безлычное – 3, Елино – 3, Жокино – 2, Пупкино – 2, Зимино – 1, Каймань – 1, Катагоща – 1, Окуньково – 1, Плахино – 1, Поливаново – 1, Спасские Выселки – 1, Старое Зимино – 1, Шляхино – 1, Троицкое – 1);

- в Старожилове – 31;

- в Сасовском районе – 30 (Сотницыно – 8, Алешино – 3, Кустаревка – 3, Молодежный – 2, Раково – 2, Саблино – 2, Фроловское – 2, Батьки – 1, Гавриловское – 1, Кузьминки – 1, Малый Студенец – 1, Мокрое – 1, Мыс Доброй Надежды – 1, Новое Березово – 1, Рожково – 1);

- в Шацке – 30 (+1);

- в Спасске-Рязанском – 29;

- в Александро-Невском районе – 29 (+2) (Боровок – 7, Каширин – 6 (+1), Ленино – 5, Ленинский – 3, Заборово – 1, Зимарово – 2 (+1), Калинино – 1);

- в Милославском районе – 27 (Южный – 9, Змеевка – 4, Кочуры – 3, Чернава – 3, Бугровка – 2, Зеленый – 2, Архангельское – 1, Казначеевка – 1, Совхоз Большевик – 1, Топилы – 1);

- в райцентре Милославское – 27;

- в Чучкове – 27 (+1);

- в Сараях – 23 (+1);

- в Спас-Клепиках – 22 (+1);

- в Старожиловском районе – 21 (+1) (Панинская слобода – 7, Истье – 4 (+1), Кареево – 2, Ершово – 1, Ивановское – 1, Мелекшино – 1, Ромоданово – 1, Рязанские сады – 1, Совхоз имени Ленина – 1, Соха – 1, Чернобаево – 1);

- в Чучковском районе – 21 (+1) (Аладьино – 7, Пертово – 5, Мелехово – 3, Остро-Пластиково – 3, Шеметово – 2, Завидово – 1);

- Кораблинском районе – 19 (Кипчаково – 6, Ключ – 4, Моловка – 3, Бобровинки – 2, Филатово– 2, Ковалинка – 1, Пехлец – 1);

- в Ряжском районе – 18 (Петрово – 6 (+1), Дегтяное – 4, Салтыки – 4, Шереметьево – 2, Еголдаево – 1, Марчуки 2-е – 1).

- в Кораблине – 17;

- в Ермиши – 16;

- в Путятине – 16;

В Захарове – 15,

- в Ермишинском районе – 12 (Надежка – 4, Азеево – 3, Гремячий ключ – 2, Савватьма– 2, Большое Ляхово – 1);

- в Сапожковском районе – 11 (Кривель – 3, Михеи – 3, Фабричная Слобода – 2, Канино – 1, Коровка – 1, Марфинка – 1);

- в Кадоме – 11;

- в Ухолове – 9;

- в Ухоловском районе – 7 (Покровское – 2, Ольхи – 2, Мостье – 1, Поляки – 1, Ясенюк – 1);

- в Пителинском районе – 6 (Юрьево – 4, Подболотье – 1, Потапьево – 1);

- в Путятинском районе – 6 (Глебово – 1, Екатериновка – 1, Никитино – 1, Новая Деревня – 1, Песочня – 1, Строевское – 1);

- в Кадомском районе – 2 (Старый Кадом);

- в Пителине – 2.