Инженер-программист РКБ «Глобус» Людмила Шушунова: Если нашли свой путь в жизни, не сходите с него!

5 июня инженер-программист 1-й категории Рязанского конструкторского бюро «Глобус» Людмила Константиновна Шушунова отметила очередной юбилей. В преддверии праздника виновница торжества поделилась, как ей повезло с работой, друзьями и семьей.

ИЗ ХИРУРГОВ В ПРОГРАММИСТЫ

Во многом судьба нашей героини была предопределена – ее мама и старший брат работали в РКБ «Глобус», но решающую роль все-таки сыграл случай. Еще с детства она мечтала стать хирургом, но недобрала несколько баллов при поступлении на лечебный факультет Рязанского мединститута. Долго не горевала, а по примеру семьи сразу же, в 1977 году, пришла работать в «Глобус» лаборантом. Первое время вчерашняя школьница занималась несложной работой –копировала схемы и чертежи, но твердо решила двигаться дальше. Без отрыва от производства поступила в Рязанский радиотехнический институт на факультет вычислительной техники. Спустя 5 лет дипломированного специалиста Людмилу Шушунову перевели на должность инженера-программиста.

- «Глобус» мне понравился с первого дня! Здесь отличный коллектив, отношение к сотрудникам, условия, досуг. Ни секунды не жалею, что попала на предприятие! За годы работы здесь я встретила столько хороших людей! – признается Людмила Константиновна.

На ее глазах предприятие росло и крепло, преодолевало непростые перестроечные времена и вновь набирало высоту. В 90-х годах штат пришлось сократить в несколько раз, но наша героиня не поддалась панике и преданно перешагнула с родным «Глобусом» в новую жизнь:

- Мы пережили большие сокращения – с 3 тысяч до 600 человек, но благодаря умелому руководству, предприятие выстояло, и дела пошли в гору.

За 43 года ее стаж ни разу не прерывался, а с достижением пенсионного возраста Людмила Константиновна даже не думает уходить на заслуженный отдых. Она специалист высокой квалификации и продолжает работать администратором информационной системы управления жизненным циклом изделий предприятия.

«СЕКРЕТ ХОРОШЕГО ВОСПИТАНИЯ – ЛЮБОВЬ»

Успешный профессионал, Людмила Константиновна также реализовала себя в совершенно другой области – работе в детском секторе профкома предприятия. Сейчас она возглавляет детскую комиссию профкома, а ранее в течение многих лет занималась воспитательной деятельностью в детском оздоровительном лагере «Комета», который принадлежал «Глобусу».

И за эту профсоюзную работу активистка также получила немало благодарностей.

- Еще до рождения сына по направлению комитета комсомола я ездила в лагерь работать пионервожатой. И мне нравилось, потому что я очень люблю детей. А вернувшись на работу после отпуска по уходу за ребенком, продолжила ездить воспитателем, а позже мне предложили стать старшим воспитателем – заместителем начальника лагеря по воспитательной работе. К слову, мой сын Илья впервые поехал со мной, когда ему было пять лет, – вспоминает Людмила Константиновна.

При этом дошкольник не был с мамой-вожатой в одном отряде, а все 24 часа жил самостоятельно. Людмила Константиновна искренне убеждена, что ребенку полезно иногда побыть в коллективе, без опеки родных, в этом смысле летний лагерь – хорошая школа жизни, и уж точно не портит детей.

Так и вышло – сын Илья вырос самостоятельным, ответственным мужчиной, окончил высшее военное училище.

- Сын – моя гордость и счастье. Сейчас служит подполковником в Санкт-Петербурге. Подарил мне чудесных внука и внучку. Когда они подрастут немного, обязательно будут проводить лето в детском лагере, – рассказывает бабушка. А пока она воспитывает внуков в домашней обстановке, когда навещает родных в городе на Неве.

Когда сын служил в Санкт-Петербурге, Людмила Константиновна регулярно приезжала его проведать. 2008 год.

- Самый главный секрет хорошего воспитания – любовь, без нее ничего не получится. Даже если ребенок не прав, все равно продолжаешь его любить.

Золотые времена расцвета «Кометы» Людмила Константиновна вспоминает с радостью.

- Когда работала вожатой, конечно, уставала с детьми, приходилось «разводить» многие проблемные вопросы, но это всегда было позитивно. Пионерлагерь подарил мне теплые воспоминания на всю жизнь. Самое главное, что есть результат нашей воспитательной работы – многие бывшие «кометовцы» до их пор дружат, поддерживают отношения. Немало тех, кто пришел работать на предприятие. Мое любимое поколение – это дети «Глобуса», с которыми я работала. С сегодняшним поколением я тесно не общаюсь, но не думаю, что они стали хуже.

У них совершенно другие возможности. Когда нам для лагеря приобрели первый компьютер, это было такое счастье, мы за него дрались. А сейчас у каждого свой компьютер. У новых детей широкий доступ к информации. Мы много разговаривали, а теперь дети переписываются. Книг уже так не читают, выбрасывают мешками – даже сердце кровью обливается.

В настоящее время детский лагерь «Комета» закрыт, но база отдыха «Глобуса» под тем же названием продолжает работать. Там может провести выходные любой желающий сотрудник. Детям же предлагают на выбор поехать на каникулах в знаменитые рязанские лагеря «Солнечный», «Сатурн», «Звездный», «Смена». Ежегодно порядка 120 ребят оздоравливаются по направлению от «Глобуса», при этом их родители оплачивают лишь 10% от стоимости путевок.

- Без поддержки и финансирования профкома администрацией «Глобуса» ничего бы у нас не получилось – ни поездок, ни детских конкурсов, ни спортивной жизни бы не было, – считает Людмила Константиновна и выражает благодарность руководству за участие в жизни сотрудников. – Администрация предприятия даже в тяжелые времена организовывала для наших детей отдых, всевозможные поездки.

КОНЦЕРТЫ, КОНЬКИ, ДИЕТА

Людмила Шушунова без лишнего пафоса заверяет: «Глобус – это моя жизнь», но это далеко не только работа. На досуге она любит посещать культурные мероприятия, например, уже не первый год покупает абонемент в Рязанскую филармонию.

- Вместе с друзьями и коллегами любим ходить на концерты Рязанского симфонического оркестра, а недавно открыли для себя наши танцевальные ансамбли – это потрясающе!

Силы и вдохновение образцовая бабушка-инженер черпает в здоровом образе жизни.

Выездные соревнования на матчевой встрече в Тамбове. 1975 год.

- Спорт сопровождает меня по жизни еще со школы. В поддержку одноклассницы я занялась беговыми коньками, и позже даже стала кандидатом в мастера спорта. До сих пор каждую зиму катаюсь на катке, а еще автобусы предприятия по выходным вывозят нас в Ласково кататься на лыжах. Хожу в бассейн, езжу на велосипеде, а вот тренажеры не люблю. Стараюсь по утрам делать 20-минутную зарядку.

В моем питании много овощей, рыбы, а от сахара стараюсь по возможности отказываться.

Людмила Шушунова идет по жизни с девизом «Главное – не унывать», и на ее примере видно, что любовь к людям, жизнерадостность, активная позиция и трудолюбие служат залогом успеха во всех сферах жизни.

- Старайтесь достичь своих целей, не опускайте руки перед трудностями, всегда пытайтесь вновь, и все получится. А если повезло, и нашли свою дорогу, то не сходите с пути. В моей жизни все сложилось гладко – мне повезло попасть на «Глобус» с самой юности.

ВАЖНО

Профком «Глобуса» заботится о каждом ребенке своих сотрудников. Детям дарят новогодние подарки, по желанию приглашают в дом Деда Мороза со Снегурочкой, устраивают представление у елки с подарками и фотоотчетом, проводят выставки народного творчества, покупают билеты в театры, организуют концерты и поездки в другие города, покупают путевки в детские лагеря.

На правах рекламы.