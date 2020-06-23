В преддверии исторического Парада Победы молодые сотрудники РНПК поздравили ветеранов

В преддверии исторического Парада Победы детей войны и тружеников тыла, которые работали в Рязанской нефтеперерабатывающей компании, традиционно навестили действующие сотрудники предприятия. С подарочными наборами и поздравительными открытками творцам победы вручили и рисунки, сделанные детьми заводчан в знак бесконечной признательности нового поколения.

Встречи ветеранов войны и молодых нефтяников это еще один повод почтить и поблагодарить поколение победителей, оказав им необходимую заботу и внимание. Ветераны рассказывают молодежи о пережитом в годы военного времени, о работе на заводе, показывают фотографии, которые накопились, и вспоминают о приятных моментах жизни или о близких людях. Молодежь рассказывает о том, что происходит на предприятии сегодня, о планах по его развитию. Такие встречи приносят радость и пользу обеим сторонам.

ВСТРЕТИЛ ВОЙНУ В ВОЗРАСТЕ 13 ЛЕТ

Одним из тех, кого поздравила молодежь РНПК, был Иван Григорьевич Семенов. Родившийся в 1928 году в Ряжском районе, Иван встретил войну в возрасте 13 лет. На фронт ушли отец и брат, а Иван остался с матерью.

В годы войны женщинам, старикам и детям нужно было не только вырастить урожай для себя, но и заготовить продовольствие для армии. При этом машин в совхозе не было, пахали, впрягая в плуг лошадей. Не хватало и простых инструментов граблей, вил, лопат. В Ряжске их было не достать, и за всем необходимым в Рязань отправляли Ивана одного из самых молодых работников.

Дорога до города была долгой. Иван запрягал лошадь, садился в телегу и трогался в путь. Добирался двое суток в один конец. Когда темнело, сворачивал в поля и располагался на ночевку.

Всю войну подросток был при лошадях поездок по делам совхоза хватало. На фронт попасть не успел. Зато о Победе узнал в числе первых во время одной из своих «командировок».

ОТ ПОСЛЕВОЕННОЙ ГЕРМАНИИ ДО ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

После войны Иван Семенов служил в Советской Армии в недавно освобожденной Германии. А после службы устроился работать водителем на новый нефтеперерабатывающий завод.

За годы работы Иван Григорьевич кого только не возил: от директора завода в столичные министерства до рядовых работников на заводскую базу отдыха.

Был Иван Семенов и среди тех, кто участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. В числе водителей, отвозивших людей к разрушенной атомной электростанции. Ездил несколько раз, возглавляя колонну из пяти автобусов.

Для нас большая гордость встретиться и поговорить с людьми, пережившими годы Великой Отечественной войны, поделился своими впечатлениями молодой специалист Роман Плешешников, устроившийся работать в РНПК на установку сернокислотного алкилирования только в феврале. В моей семье о войне знают не понаслышке все мои прадеды и по линии отца, и по линии матери воевали на полях сражений. О встречах с победителями я обязательно буду рассказывать своим детям, чтобы героическая история нашего Отечества продолжалась.

НАША СПРАВКА

В текущем году Рязанская НПК приняла активное участие во всероссийской программе празднования 75летия Победы и присоединилась ко многим акциям, которые проходили в режиме онлайн. Кроме того, в окнах заводоуправления были вывешены государственные флаги России, организована раздача Георгиевских ленточек работникам, задействованным в непрерывном процессе производства, на одной из высоких точек предприятия – на установке каталитического крекинга высотой 54 метра работники подняли знамя Победы как символа доблести, славы и благодарности поколению фронтовиков за мирное небо. По многолетней традиции этой чести удостоились ветераны и лучшие молодые операторы технологического объекта.

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