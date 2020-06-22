ДНИ ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОГО KODA RAPID

У каждого из нас свое представление об идеальном. Даже в рамках одной семьи мнения обо всем -разные. В России миллионы семей, и все они мечтают о разном, но сходятся в одном.

Им нужен семейный автомобиль, который понравится всем. Представляем Вам принципиально новый ŠKODA RAPID.

Кто то уже успел увидеть автомобиль на онлайн презентации в мае. А теперь дилерский центр Чехия Авто ждет вас в своем шоу-руме, чтобы познакомиться с ним лично.

Каждый день, начиная с 27 июня и по 5 июля,вы можете познакомиться с ним и записаться на пробную поездку. Дилерский центр ŠKODA Чехия Авто приглашает пройти тест-драйв на новом автомобиле, зарядиться положительными эмоциями, получить памятные подарки, яркие фотографии и угощения.

Записаться на тест-драйв ŠKODA RAPID вы можете на нашем сайте chehia-avto.ru, по телефону 8 (4912) 95 55 58 и, придя в наш дилерский центр лично, по адресу улица Есенина, дом 1Б.

Каждому прошедшему тест-драйв с 27 июня по 5 июля дилерский центр Чехия Авто приготовил памятные подарки.

Ждем вас всей семьей на ДНИ ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОГО ŠKODA RAPID!

Официальный дилер ŠKODA «Чехия Авто». Адрес: ул. Есенина, дом 1Б. Телефон: 8 (4912) 95 55 58.

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