Григорий Парсентьев: Активисты движения ЗА ПРАВДУ сражались против последователей нацизма

Мероприятие, организованное общественными активистами, прошло на территории военного городка Дягилево. В митинге приняли участие ветераны войны и вооруженных сил, труженики тыла, офицеры Российской армии, общественники, представители казачьих организаций, жители военного городка. Ветераны поделились воспоминаниями о первом дне великой войны, представители послевоенных поколений выражали благодарность павшим и выжившим героям. Много говорилось об основателе военного городка, прославленном летчике Александре Белякове, штурмане знаменитых пилотов Валерия Чкалова и Георгия Байдукова, генерал-лейтенанте авиации, Герое Советского Союза (золотая звезда за номером 9).

Григорий Парсентьев в своем выступлении на митинге подчеркнул, что защита Родины с оружием в руках – для любого гражданина страны норма, долг и обязанность, и этот тезис является одним из ключевых положений программы партии:

- Память этого дня для нас священна, она будет вечной, поэтому и в партии, и в движении ЗА ПРАВДУ мы очень серьезное значение придаем патриотическому воспитанию и почитанию «героев былых времен». Многие наши активисты принимали участие в событиях «русской весны» и сражались на Донбассе против современных последователей нацизма, – сказал руководитель регионального отделения.

Также Парсентьев подчеркнул, что рязанские сторонники Захара Прилепина готовы помочь жителям Дягилева в их инициативах по развитию мемориального парка и дальнейшему увековечиванию памяти Александра Белякова.

Митинг продолжился открытием мемориального сквера, заложенного в честь 75-летия великой Победы. Григорий Парсентьев и активистка движения ЗА ПРАВДУ Анфиса Охлобыстина возложили цветы к памятнику А. В. Белякова.

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