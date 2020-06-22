Как подготовить машину к жаркому сезону

Лето для автомобиля – пора нелегкая. Из-за высоких температур на улице система кондиционирования и охлаждения двигателя испытывает повышенную нагрузку. И, если вовремя не выявить проблему, это может обернуться весьма дорогостоящим ремонтом. Ведь всегда лучше болезнь лечить на ранней стадии, чем в запущенном состоянии.

ПЕРВЫЕ СИМПТОМЫ

На старых автомобилях, выпускавшихся в прошлом веке, от отечественной классики до массовых моделей немецкого и японского автопрома, система охлаждения могла быть довольно простой – большой радиатор, сзади которого стоял вентилятор с механической регулировкой скорости (вискомуфтой). И заметить засорение можно было невооруженным глазом, да и убрать проще – достаточно на мойке промыть его снаружи водой под давлением.

Массовое внедрение автомобильных кондиционеров и автоматических КПП привело к усложнению системы охлаждения – вискомуфты заменили электрическими вентиляторами, а сам радиатор стал напоминать слоеный пирог. И заметить грязь межу батарей охлаждения просто невозможно.

Пух, шерсть, пыль и насекомые, попадая в соты радиатора, препятствуют прохождению воздуха для его достаточного охлаждения. Это ведет к периодическим отключениям системы кондиционирования и видимым подъемам температуры охлаждающей жидкости, как правило, в самый неподходящий момент (жара, пробки и заторы на дорогах). На начальных этапах, возможно заметить долгую работу вентилятора на максимальных скоростях после остановки двигателя, что говорит о недостаточном охлаждении радиатора.

Если возникающую проблему запустить, то это может привести к перегреву двигателя, и как следствие, выходу из строя поршневых колец с последующей их заменой. А это не только неделя-другая без машины, но и немалые расходы (нижняя планка – 30 тыс., верхняя может переваливать за 100 тыс., и это только за работу).

- Бывает, что, когда мы ездим в холодное время года, не замечаем проблем с системой охлаждения, - говорит руководитель службы сервиса компании «Чехия-авто» Андрей Мясников, - но летом все недостатки вылезают наружу. Где-то каждый пятый автомобиль, попадающий к нам на техническое обслуживание, нуждается в прочистке системы кондиционирования и охлаждения двигателя.

Плохая работа кондиционера также влияет на безопасность. Из-за жары водитель сильнее утомляется, понижается концентрация внимания, а значит, повышается риск создания аварийной ситуации.

ЧТОБЫ ХВАТИЛО ТОРМОЗНОГО ПУТИ

Еще один узел, которому необходима профилактика – тормозная система. После езды по снежной каше и весенним лужам грязь забивается в тормозные колодки, мешая их эффективной работе. Причем наличие проблемы можно сразу и не заметить, ибо засорение происходит постепенно. Однако в критический момент это может сыграть злую шутку, ведь часто от аварии или наезда отделяют сантиметры тормозного пути.

- Чистку тормозных механизмов надо проводить каждый год, и желательно в конце календарной весны или в начале лета, - добавляет Андрей Мясников, - для чего вынимаются тормозные колодки из суппортов и производится их чистка.

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