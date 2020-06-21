Солнечное затмение и закат в Рязани 21 июня 2020 года: лучшие фотографии небесного явления

21 июня рязанцы наблюдали редкое кольцевое солнечное затмение, напоминающее огненное кольцо, а вечером огненный закат. Небесное явление было видно практически на всей территории России. Рязанцы фотографировали это чудо природы и незамедлительно выкладывали эту красоту в социальные сети.

Солнечное затмение в Рязани 21 июня 2020 года.

Кольцевое солнечное затмение.Смотрите прямую трансляцию первого в этом году солнечного затмения. Над нашей планетой взойдёт настоящее кольцо огня . Ведь Луна закроет светило на 99%, оставив только световой контур

«Комсомолка» выбрала наиболее яркие фотографии в Instagram по «рязанским» хештегам, чтобы поделиться с читателями. Успейте полюбоваться и вы, так как астрономы уверяют, что такое уникальное кольцевое солнечное затмение случается примерно 14 раз за столетие. В следующий раз жители планеты смогут наблюдать его только в 2039 году.

kate.antonova Солнечное затмение в Рязани

nails_ruazan Все прелести высоток... Буйство красок заката. 21 июня 21.20.

simon_ru Новый день и новое небесное безумие

sforcann Летние вечера и ночи

panda_ark Как же красиво...

sergej_8787 Солнечное затмение в Рязани

rybnoe Добрый вечер. Рыбное красота

antat Солнечное затмение в Рязани 2020

Солнечное затмение в Рязани 21 июня 2020 года

КСТАТИ

В воскресенье 21 июня произошло и летнее солнцестояние. Солнце достигло самого удаленного положения от небесного экватора. В Северном полушарии планеты наступило астрономическое лето, мы пережили самый длинный световой день. Теперь нас ждет самая короткая ночь в 2020 году.

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