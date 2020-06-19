Рязанцы предпочитают покупать молочную продукцию в небольших фирменных магазинах

Каждый из нас – какую бы должность ни занимал – регулярно посещает магазины, регулярно покупает продукты питания. Неизменным спросом на рынке пользуется молочная продукция, которая за последние пару десятилетий заметно расширила свой ассортимент – к знакомой сметане, маслу, сыру и кефиру добавились всевозможные йогурты, творожки и прочие лакомства.

Сегодня в Рязани и области представлено огромное количество различных молочных производителей (от региональных до мировых), предлагающих свои товары по самым разным расценкам и в самой разной упаковке. Но вот что обращает на себя внимание: какая-то продукция залеживается на прилавках, а какую-то раскупают практически мгновенно.

Исходя из своих личных предпочтений, исходя из качества продукции, рязанцы формируют спрос на продуктовом рынке. Одну из ведущих позиций здесь уже долгое время занимает Старожиловский молочный комбинат.

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО

Предприятие представлено в некоторых супер- и гипермаркетах, но большая часть продукции реализуется через собственную сеть фирменных торговых точек. По опыту прекрасно знаем, насколько востребованы у населения именно такие небольшие магазинчики. Объективных причин несколько. Во-первых, приобретая здесь старожиловскую продукцию, покупатель всегда уверен в качестве и вкусовых характеристиках. Во-вторых, здесь не бывает залежавшегося товара – за свежестью тщательно следят продавцы. В-третьих, подкупает доброжелательность и приветливость самих продавцов. Им нравится продавать качественную продукцию, и они чувствуют себя неотъемлемой частью в цепочке: животноводство – производство – потребитель. Да, собственно, кому же не хочется приносить в дома хорошее настроение! Ну и, пожалуй, среди объективных факторов упомянем еще ассортимент, который позволит каждому найти по душе любимый продукт в фирменных точках Старожиловского молкомбината.

ПОЛЕЗНО И ВКУСНО!

Проверить качество и вкус молочной продукции можно просто – отдать детям. Не нужно настаивать, чтобы они пили, просто отдадим и посмотрим, что произойдет. В абсолютном большинстве случаев ребенок будет до конца сжимать коробку с вкусным йогуртом, допивая до последней капли чудесный продукт. Его искренняя радость станет радостью родителей!

Полезность натурального молока не вызывает сомнений. А большинство региональных производителей предлагает именно такой вкусный и полезный продукт.

Регулярное употребление молока хорошо сказывается на состоянии организма. Вспомните свое детство – деревня, река, молоко! Коровье молоко улучшает работу сердечнососудистой системы, является прекрасным источником кальция. Этот микроэлемент оказывает положительное влияние на рост детей, укрепляет кости и зубы, а также улучшает эластичность сосудов.

Лето не может быть летом, если в нем нет молока. Поэтому встречайте лето вместе с натуральной молочной продукцией!

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