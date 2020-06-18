2020-06-18T14:43:34+03:00
Недвижимость

Устал от скучной жизни? Скоро все изменится

Ведь ты будешь жить в совершенном жилом комплексе, где есть все: закрытая территория, многоуровневый зеленый двор с площадками и местами отдыха, «умные» квартиры, панорамные виды, зеленые аллеи и счастливые люди
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Фото: Капитал - строитель жилья.Фото: Капитал - строитель жилья.
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Это и есть дом ЖК «Березка» на Новоселов!

Фото: Капитал - строитель жилья.

Фото: Капитал - строитель жилья.

Квартиры в ЖК «Березка» - это комфортная жизнь в 15 минутах езды от центра и возможностью наслаждаться свежестью лесов. До старта продаж остались считанные дни. Первые три недели будут самые выгодные цены на квартиры! Подробнее на сайте или по телефону 43-42-19.

Фото: Капитал - строитель жилья.

Фото: Капитал - строитель жилья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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