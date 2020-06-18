Устал от скучной жизни? Скоро все изменится

Не только для жизни, но и для комфорта: на какие неочевидные характеристики нужно обратить внимание при покупке квартиры

На сегодняшний день строится свыше 35 тысяч квартир в Рязани. Как при таком количестве найти «ту самую» квартиру, в которой будет комфортно и безопасно?