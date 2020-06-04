Найти своего родственника-фронтовика в рязанской Книге Памяти теперь можно из дома

История проекта «Книга Памяти Рязанской области» уходит корнями к 1 апреля 1991 года, когда рабочая группа приступила к подготовке первого тома. Многостраничный труд появился на свет в 1994 году. С того времени были изданы 13 томов Книга Памяти и 10 томов книги «Солдаты Победы». С 1999 года рабочую группу возглавляет Ильда Николаевна Антошина (1940 г. р.) - ребенок войны, дочка фронтового летчика…

ЭТО БУДЕТ ГРАНДИОЗНО!

- В начала девяностых мы работали с карандашом и бумагой, - вспоминает те годы Ильда Николаевна, - не было практически никаких документов. Многое записывали со слов. Сегодня, когда открыты и доступны для ознакомления в интернете архивы Министерства обороны РФ, это покажется странным, но начиналось все именно так… За прошедшее время всплыло множество шибок и неточностей, сами книги поистрепались. Вместе с тем, интерес к этим изданиям не ослабевал. Напрашивалось переиздание или создание полноценной онлайн-версии. И вот в прошлом году на заседании рязанского областного оргкомитета «Победа» директор Горьковской библиотеки Наталья Гришина предложила перевести все накопленное в интернет… Я подумала, что это будет грандиозно!

- Мы взяли за основу материал Книги Памяти и в рамках нашего информационного портала Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького (rounb.ru) создали сайт «Книга Памяти Рязанской области» (rznmemory. ru), - рассказывает руководитель учреждения Наталья Николаевна Гришина. - Теперь посетитель сможет, не выходя из дома, пролистать все изданные тома. Но главное, что, заполнив графы с именем и фамилией своего героя, человек сможет быстро найти фронтовика в электронной картотеке. В этом-то и есть основной плюс электронной версии - создание электронной картотеки, в которую можно вносить правки и коррективы. Ведь когда в девяностых рабочая группа cобирала первые тома, еще не было доступно такого объема информации. К примеру, о моем двоюродном деде в Книге Памяти записано «пропал без вести». А уже потом стало известно, что он был летчиком, награжден госнаградами, был ранен и направлен в госпиталь в Тбилиси, где впоследствии скончался. Конечно, мне хочется рассказать все это о нем и вписать эту историю в его учетную карточку. Точно также и со многими другими семьями.

Инициатива по созданию электронной Книги Памяти была поддержана губернатором Рязанской области Николаем Любимовым и вошла в список мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы. Проект открыли 29 апреля 2020 года. В нем представлено с разной долей точности порядка трехсот тысяч имен солдат и офицеров, павших на полях сражений (Книга Памяти) и вернувшихся с войны живыми («Солдаты Победы»).

- Это огромнейшая работа, в которой помимо сотрудников библиотеки были задействованы около 250 волонтеров - студентов рязанских вузов и ссузов, - продолжает рассказывать Наталья Николаевна. - Сейчас, оглядываясь назад, даже удивляешься, как быстро нам удавалось развязывать узлы, которые столько времени оставались не развязанными… Но работа не прекращается. Ежедневно к нам приходят 40-50 писем с уточнениями и правками. Наши модераторы все это принимают, проверяют и вносят в личные карты бойцов. Кроме того, информацию по своим землякам чуть позже проверят и наши районные библиотеки. Таким образом, через год-два мы сможет сформировать более достоверную и полную электронную версию Книги Памяти.

ПРОСТОЙ И ПОНЯТНЫЙ АЛГОРИТМ

Чтобы попасть на сайт «Книга Памяти Рязанской области» необходимо в поисковике набрать эти самые четыре слова. Под номером один появится сайт rznmemory.ru, который, собственно, нам и нужен. Также попасть на ресурс можно через информационный портал Рязанской областной библиотеки имени Горького, нажав курсором мышки на соответствующую рекламную надпись.

На сайте «Книга Памяти Рязанской области» довольно простое меню. Наибольший интерес представляют два раздела, расположенные в верхней части экрана - «Участники войн» и «Книги». Пройдя в первый раздел, посетитель попадает в ту самую электронную картотеку, где заполнив поля «Имя, Отчество, Фамилия», можно ознакомиться с уже имеющимися в книге материалами по каждому из героев.

Скрин сайта "Книга Памяти Рязанской области".

Через раздел «Книги» можно полистать изданные печатные книги. На сайте представлены все 13 томов Книги Памяти (это те фронтовики, кто погибли на войне) и 10 томов книги «Солдаты Победы» (это те фронтовики, кому посчастливилось вернуться домой). Информация распределена по районам области, отдельно выделен город Рязань.

Ознакомившись с информацией о своих родственниках, опубликованной в книгах (раздел «Книги») и имеющейся в электронной картотеке (раздел «Участники войн»), можно отредактировать и дополнить текст. Для этого необходимо пройти в раздел меню «Контакты». Появится телефон библиотеки (4912) 93-55-28 и электронный адрес memory-book@ rounb.ru.

Пока Горьковка закрыта для посещения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, предпочтительнее отправлять письма на электронную почту. Свои исправление необходимо подтверждать документально. Также можно отправить сообщение об исправлении информации прямо в разделе «Участники войн». В правом нижнем углу там располагается кнопка «Отправить сообщение».

Давайте все вместе расскажем о наших героях правду и вернем в полк имя каждого!

МНЕНИЕ ИСТОРИКА

Александр Барашин, учитель истории «Школы №74 имени А.С. Соколова» города Рязани:

- Первые тома Книги Памяти по объективным причинам получились неудачными. Особенно не хватает там конкретики - сел или деревень, где родился и где призван тот или иной красноармеец. Также я не нашел там своего родственника - уроженца села Плахина Захаровского района. А не нашел потому, что он перед войной уехал учиться в Москву и призывался оттуда… По моим подсчетам, порядка 20-30 процентов уроженцев рязанских населенных пунктов по аналогичным причинам не попали в Книгу Памяти.

Книги «Солдаты Победы» гораздо лучше. Но тоже есть, на мой взгляд, один минус. Это касается первого тома, посвященного городу Рязани. В списки попали люди, которые приехали в областной центр уже в шестидесятые годы. Получилась довольно странная ситуация, когда вернулось с войны чуть ли не больше горожан, чем ушло… Создание электронной версии поможет убрать все эти минусы и создать достоверный ресурс.

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