Рязанским медикам предложили передавать в СК показания о невыплатах через свое руководство

В распоряжении «Комсомолки» оказался бланк опросного листа следственного комитета, в котором рязанским медикам предлагают дать объяснения в рамках проверки, инициированной ведомством.

Напомним, что в настоящее время следователи проверяют поступившую информацию о нарушении прав медицинских работников при начислении стимулирующих выплат, а также возможного отсутствия средств защиты в период пандемии COVID-19.

Однако сами бланки выдали медикам централизовано, а после заполнения предложили передать их в СК через вышестоящее руководство. При этом в самих опросных листах врачей просят оценить действия их начальников в период пандемии. Таким образом возникает щекотливая ситуация, когда еще до завершения проверки с показаниями подчиненных могут ознакомиться люди, законность действий которых, собственно говоря, и должны оценить следователи.

За комментариями «КП» обратилась в Следственное управление СК России по Рязанской области. В ведомстве объяснили, что после встречи с коллективом медучреждения, для того чтобы оперативно опросить весь персонал больницы, его сотрудникам предложили собственноручно написать объяснения с использованием опросного листа.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что предоставить объяснения в следственный орган медицинские работники могут любым удобным для них способом. При этом никто не обязывает сотрудников лечебных учреждений передавать показания исключительно через руководство.

- Объяснения можно давать в свободной форме и ответить даже на вопросы, которые не были сформулированы следователем напрямую, но тем не менее кажутся работникам важными для установления истины, - рассказала «Комсомолке» старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по Рязанской области полковник юстиции Анжелика Евдокимова. - Кроме того, следователь с учетом полученной информации будет определять круг лиц, с которыми будут проводиться дополнительные проверочные мероприятия.

Титульный лист опросного листа, который предлагают заполнить медикам.

Что касается требования сдавать объяснения через руководство больниц, то юристы считают его незаконным.

- Показания не должны проходить через лиц, в отношении которых ведется проверка. Ведь, узнав, в чем заключается их суть, заинтересованные лица могут предпринять действия для сокрытия улик или оказания давления на свидетелей. Поэтому я бы посоветовал лично отнести документ в СК, либо отправить объяснения по почте, - пояснил юрист Омар Сулейманов.

Так что если вы медицинский работник и вас просят дать показания следователям, ваше руководство не имеет никаких прав настаивать на том, чтобы документы передавались через них. И вы ни в коем случае не обязаны исполнять эту прихоть.

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