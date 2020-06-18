2020-06-18T17:47:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Рязанским медикам предложили передавать в СК показания о невыплатах через свое руководство

При этом часть вопросов касается оценки действий больничных начальников в период пандемии
Константин МОГИЛИН
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Фотография из архива "КП".Фотография из архива "КП".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В распоряжении «Комсомолки» оказался бланк опросного листа следственного комитета, в котором рязанским медикам предлагают дать объяснения в рамках проверки, инициированной ведомством.

Напомним, что в настоящее время следователи проверяют поступившую информацию о нарушении прав медицинских работников при начислении стимулирующих выплат, а также возможного отсутствия средств защиты в период пандемии COVID-19.

Однако сами бланки выдали медикам централизовано, а после заполнения предложили передать их в СК через вышестоящее руководство. При этом в самих опросных листах врачей просят оценить действия их начальников в период пандемии. Таким образом возникает щекотливая ситуация, когда еще до завершения проверки с показаниями подчиненных могут ознакомиться люди, законность действий которых, собственно говоря, и должны оценить следователи.

За комментариями «КП» обратилась в Следственное управление СК России по Рязанской области. В ведомстве объяснили, что после встречи с коллективом медучреждения, для того чтобы оперативно опросить весь персонал больницы, его сотрудникам предложили собственноручно написать объяснения с использованием опросного листа.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что предоставить объяснения в следственный орган медицинские работники могут любым удобным для них способом. При этом никто не обязывает сотрудников лечебных учреждений передавать показания исключительно через руководство.

- Объяснения можно давать в свободной форме и ответить даже на вопросы, которые не были сформулированы следователем напрямую, но тем не менее кажутся работникам важными для установления истины, - рассказала «Комсомолке» старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по Рязанской области полковник юстиции Анжелика Евдокимова. - Кроме того, следователь с учетом полученной информации будет определять круг лиц, с которыми будут проводиться дополнительные проверочные мероприятия.

Титульный лист опросного листа, который предлагают заполнить медикам.

Титульный лист опросного листа, который предлагают заполнить медикам.

Что касается требования сдавать объяснения через руководство больниц, то юристы считают его незаконным.

- Показания не должны проходить через лиц, в отношении которых ведется проверка. Ведь, узнав, в чем заключается их суть, заинтересованные лица могут предпринять действия для сокрытия улик или оказания давления на свидетелей. Поэтому я бы посоветовал лично отнести документ в СК, либо отправить объяснения по почте, - пояснил юрист Омар Сулейманов.

Так что если вы медицинский работник и вас просят дать показания следователям, ваше руководство не имеет никаких прав настаивать на том, чтобы документы передавались через них. И вы ни в коем случае не обязаны исполнять эту прихоть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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