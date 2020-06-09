Парки закрыты. Где сейчас разрешено гулять рязанцам?

На своей собственной террасе! Представьте, а что если бы в вашей квартире была волшебная дверь, ведущая в отдельный небольшой мир – ваш личный уголок отдыха и природы посреди суматохи? С компанией «Капитал» это становится реальностью! До 31 июля «Капитал» дарит террасу в подарок, а это до 155 м2!

Вы станете обладателем уникальной квартиры с собственным огороженным земельным участком. Это совершенно новый формат городского жилья! Терраса значительно расширяет границы и возможности вашей квартиры. Вы можете каждый день проводить время на природе, при любых обстоятельствах и в любое время, не покидая пределы своего дома.

Фото: Капитал - строитель жилья.

На собственной террасе вы сможете:

- обустроить зону отдыха с лежаками или диванчиком;

- установить кресло-качели или повесить гамак;

- оборудовать место для детских игр с домиком или палаткой и мини-бассейном;

- организовать зеленый уголок с любимыми растениями;

- сделать летний кабинет, творческую мастерскую или зону для вашего хобби.

Гуляйте и проводите досуг, не покидая своей квартиры. Отпустите фантазию на свободу и позволяйте себе больше!

Вы можете своими глазами увидеть, как будет выглядеть ваша квартира с террасой - запишитесь на экскурсию в шоурум! Звоните: 43-42-19.

На правах рекламы.