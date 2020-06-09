2020-06-09T17:08:40+03:00
Недвижимость

Парки закрыты. Где сейчас разрешено гулять рязанцам?

Дата окончания самоизоляции в Рязани точно неизвестна. Так можно ли все-таки гулять во время ограничений? И где?
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Фото: Капитал - строитель жилья.Фото: Капитал - строитель жилья.
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Фото: Капитал - строитель жилья.

Фото: Капитал - строитель жилья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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