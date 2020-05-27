Как без риска покупать жилье во время пандемии - 2

Сегодня мы продолжаем рассказывать нашим читателям, на какие критерии лучше всего опираться при выборе застройщика на первичном рынке недвижимости и как безопасно заключать сделки в период пандемии. Несмотря на все наши личные предпочтения, эксперты в области недвижимости все же рекомендуют опираться на объективные критерии оценки качества и безопасности жилья. Например, количество и качество сданных объектов, официальные рейтинги федерального уровня и отзывы жильцов уже заселенных домов.

Одним из девелоперов, стоящих у истоков коммерческого строительного рынка Рязани, является ГК «ЕДИНСТВО». За 14 лет существования застройщик сдал в эксплуатацию более 1 млн кв. метров жилья. Сегодня это бренд, ассоциирующийся с надежностью, качественным жильем и уникальными предложениями. Мы спросили у генерального директора Группы компаний Антона Воробьева, как сегодня рязанцам выбирать застройщика, у которого не страшно покупать жилье.

– Антон Сергеевич, сейчас, когда экономику лихорадит и люди с особой настороженностью относятся к деятельности строительных компаний, посоветуйте, как покупателю сориентироваться и выбрать ту, которая качественно строит и не обманет со сроками сдачи?

– В первую очередь, необходимо обратить внимание на то, какой объем возводится строительной компанией, а также уточнить, сколько она имеет за плечами сданных в сроки объектов. Тогда будет понятен и опыт, и будущие планы застройщика. Кроме того, большое значение имеет репутация застройщика. О ней можно узнать из публикаций в СМИ, на сайте www.erzrf.ru, ознакомиться с отзывами о компании, пообщаться с друзьями и знакомыми, ведь более 40% наших клиентов обращаются к нам именно по рекомендации.

– Где рязанцы могут посмотреть информацию по интересующему его жилому объекту?

– Ознакомительную информацию о своей деятельности застройщик размещает на своем сайте. Узнать о наших проектах и посмотреть всю проектную документацию о нашей компании можно в открытом доступе на сайте – наш.дом.рф.

ГК «ЕДИНСТВО» важно предоставить клиентам как можно больше вариантов для покупки, поэтому свои объекты она возводит в каждом районе города. Причем на выбор покупателям предлагается жилье разного уровня: это могут быть как дома бизнес-класса, комфорт-класса, так и эконом. Сегодня мы расскажем о жилье высокого класса, которое расположено в центре Рязани и является образцовым в плане дизайнерских решений, уровня комфорта и безопасности.

«ВРЕМЯ» ПОЛУЧИТЬ ОСОБОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Когда говорят, что нельзя купить время, имеют в виду быстротечность нашей жизни: если не хочешь остаться на ее обочине, нельзя упускать возможностей и не бояться принимать важные решения. Это совершенно справедливо. Умение правильно оценивать ситуацию и действовать без промедления отличает людей, которые любят жизнь и не откладывают на завтра то, что можно сделать сегодня. Например, купить «Время». Именно так назвала свой проект ГК «ЕДИНСТВО». Жилой комплекс на улице Полевой, расположен буквально в 10-15 минутах ходьбы от центра города. Его трудно не заметить, еще труднее пройти мимо. Архитектурная составляющая ЖК «Время» поразит самых взыскательных клиентов. Тонкая гармония формы и цвета, лаконичные линии и достоинство технических решений создают оригинальное и современное фасадное решение.

Одна из проблем, от которой страдают жители центра города – ущербная инфраструктура дворовой территории. Негде поставить машину, негде играть детям, даже негде посидеть возле дома. Здесь вы забудете о таких неудобствах. Вокруг жилого комплекса огромный двор, места в котором достаточно для реализации интересов жильцов всех возрастов.

Современные и многофункциональные спортплощадки позволят планировать свои тренировки в удобное для вас время и оставаться всегда в форме, а зеленая зона отдыха станет любимым местом прогулок всех членов семьи! В единый оригинальный ансамбль объединены детская площадка, лавочки, элементы благоустройства и зеленые насаждения.

Теперь пора совершить виртуальную экскурсию по квартирам ЖК «Время», представленным в различных, но неизменно функциональных планировках. На выбор покупателей как смарт-варианты, так и классические, выполненные по всем стандартам эргономики жилья. Став владельцем, каждый сможет реализовать собственные идеи в интерьере, и согласно индивидуальным представлениям о комфорте разместить функциональные зоны в квартире. Ориентировочный срок окончания строительства комплекса – конец 2021 года, так что у клиентов ГК «ЕДИНСТВО» есть достаточно времени, чтобы определиться со стилем ремонта или подобрать мебель в свою будущую квартиру.

Главная изюминка смарт-жилья – большие и уютные кухни-гостиные, которые вмиг становятся центром притяжения для всей семьи. А просторные лоджии и вместительные кладовые облегчат вам задачу по размещению как крупногабаритных вещей, так мелочей. Во многих квартирах будет сделано панорамное остекление балконов – выбрав такой вариант, вы сможете любоваться рассветами и закатами и достопримечательностями Рязани.

Теперь вам некуда спешить, потому что все основные объекты будут рядом – театры, концертные площадки, торговые центры, парки, детсады и школы. А прекрасная дорожная развязка позволит добраться до любой точки города. На что вы потратите сэкономленное время? На любимых, на отдых, на работу? Уж точно не на томление в дорожных пробках. Пришло время для теплых отношений, время быть счастливыми и свободными!

Тем, кто хочет получить особое предложение на квартиры в ЖК «Время», ГК «ЕДИНСТВО» предоставляет такую уникальную возможность. Для этого нужно выбрать наиболее интересный для вас вариант и заполнить заявку на сайте vremya62.ru. Вам позвонит менеджер и расскажет обо всех преимуществах данного объекта и возможностях, которые предлагает вам застройщик. Вам останется лишь рассмотреть их в применении к потребностям своей семьи.

«ОВАЦИЯ» СПЕЦЦЕНАМ НА КВАРТИРЫ

Группа компаний «ЕДИНСТВО» регулярно поражает рязанцев своими уникальными проектами. Очередной сюрприз от застройщика – дом клубного типа на улице Дзержинского. Клубным можно назвать только элитный дом, построенный из высокотехнологичных и натуральных материалов, имеющий развитую инфраструктуру, закрытую территорию и однородную социальную среду.

В жилом комплексе «Овация» всего 105 квартир, и он определенно придется по душе желающим жить в некоем уединении и спокойствии, но одновременно в престижном районе города с развитой инфраструктурой. Благодаря своему архитектурному решению дом от группы компаний «ЕДИНСТВО» прекрасно дополняет внешний облик улицы Дзержинского – одной из самых исторически значимых улиц города. Простота форм потребовала повышенного внимания к деталям фасада жилого комплекса. Ключевую роль в достижении нужного эффекта играют детали: используется три оттенка отделочных материалов!

Задумав этот проект, специалисты строительной компании поставили целью соединить передовые технологии с изящным дизайном для того, чтобы клиенты смогли жить в квартире своей мечты.

Уникальности ЖК «Овация» придает и еще одна особенность – он спроектирован таким образом, чтобы обеспечить максимальное попадание солнечного света в квартиры.

Многообразие планировок, в том числе и смарт-планировки, позволят своим владельцам ощутить максимальный комфорт и почувствовать на себе все преимущества собственного планирования пространства. Разнообразие и эффективное использование площади – залог того, что можно подобрать квартиру, отвечающую всем необходимым потребностям. Большие панорамные окна и видовые квартиры на центр города – прекрасная составляющая для комфортной жизни. Также приятным бонусом станет тот факт, что из окон квартир на верхних этажах открывается прекрасный вид на все крупные городские салюты.

Уникальности дому придает и еще одна особенность – он спроектирован таким образом, чтобы обеспечить максимальное попадание солнечного света в квартиры.

А индивидуальное отопление сделает ваше жилище не только светлым, но и комфортным – вы сами сможете создать погоду для своей семьи.

В жилых комплексах ГК «ЕДИНСТВО» всегда большое внимание уделяется дворовой территории дома, где можно интересно провести время, спокойно отдохнуть с детьми или заняться спортом. Уютный, красивый и концептуальный двор ЖК «Овация» будет расположен на благоустроенной, изолированной от посторонних глаз территории. При подготовке проекта эффективно распределен каждый квадратный метр пространства. Как и во многих жилых комплексах, здесь реализована концепция «двор без машин». При такой планировке больше полезной площади можно отвести под функциональные зоны для спокойного и активного отдыха, а взрослые могут не бояться за детей. С заботой о самых маленьких жителях на территории будет спроектирована функциональная и современная детская площадка, а любители активного отдыха смогут проводить время на спортивной площадке. Чтобы двор выглядел зеленым и привлекательным в любое время года, все высаженные здесь деревья и растения будут тщательно подбираться с учетом времени их цветения. Жители ЖК «Овация», имеющие личный автотранспорт, смогут приобрести машино-место в комфортно организованном и безопасном подземном паркинге.

Кроме придомовой территории для современного покупателя не менее важным стала развитая инфраструктура. И в этом отношении будущим новоселам «Овации» очень повезло. Развитый район города, удобное расположение в центре, пешеходная доступность площади Победы, детсады, школы, больницы, торговые центры – все для комфортной жизни в сердце Рязани. Совсем рядом прогулочная зона с парком развлечений, а любители активного образа жизни будут рады наличию поблизости бассейнов, стадионов и зон для занятия спортом.

ГК «ЕДИНСТВО» предлагает своим клиентам спеццены на квартиры в ЖК «Овация». Подайте заявку на сайте ovaciya62.ru и получите специальное предложение на покупку квартиры. Менеджер компании свяжется с вами, уточнит пожелания по объекту, пригласит в офис, где вы сможете обсудить индивидуальные условия на покупку квартиры.

«МИЧУРИН» – МЕГАУСЛОВИЯ БИЗНЕС-КЛАССА

Для строительства недвижимости бизнес-класса всегда выбирают лучшие в городе территории. Но не только место красит недвижимость, но и недвижимость место.

Построенный в центре исторической и культурной жизни города, с великолепными видами на панораму Рязанского кремля ЖК «Мичурин» предназначен для тех, кому нравится жить красиво.

Фасад, отделанный декоративным камнем, изящные французские балкончики, пилоны и карнизы, панорамное остекление, как известно, настоящий бизнес-класс узнаваем в деталях. Дом сочетает стиль неоклассицизма и современные европейские архитектурные решения, а при его возведении использовались самые передовые и качественные экологически чистые материалы. Над отделкой подъездов трудились профессиональные дизайнеры, воплощая идею светлых и просторных холлов. Продумана даже такая деталь, как отсутствие порогов – подъезды находятся на одном уровне с землей.

Благодаря свободной планировке квартир вы сами решите, сколько комнат вам нужно и как они будут расположены. Для тех, кому в городской суете не хватает загородного простора, понравятся квартиры с открытой террасой площадью до 35 кв. м. А чтобы независимо от площади в вашем семейном очаге всегда было светло и солнечно, в квартирах высокие потолки 2 м 90 см и панорамные окна. Стоит отметить, что окна здесь даже в ванной комнате. Кстати, если вы приобретаете 2-, 3- или 4-комнатную квартиру, то наверняка будете приятно удивлены, обнаружив, что в них предусмотрены две ванные.

Одна из главных достопримечательностей ЖК «Мичурин» – просторный двор-­патио, полностью закрытый от посторонних глаз.

Как и любой жилой комплекс бизнес-класса, «Мичурин» построен с учетом современных энергоэффективных технологий. Внешнее утепление фасада, индивидуальное поквартирное отопление, стальные панельные радиаторы и разработанные для российского климата стеклопакеты – все эти составляющие сделают погоду в вашем доме такой, в какой нуждается именно ваша семья.

Одна из главных достопримечательностей «Мичурина» – просторный двор-патио, полностью закрытый от посторонних глаз. Он состоит из трех отдельных зон. Одна, основная, будет расположена между подъездами и две дворовых территории, которые будут находиться на крышах нежилых помещений с выходом на площадь Мичурина. Продумали архитекторы и досуговую зону для детей: благодаря грамотному разделению пространства, занятия по возрасту найдутся и для малышей, и для подростков. А на уличных тренажерах можно будет заниматься в любое время года.

Подземный паркинг ЖК «Мичурин» рассчитан на 198 мест. Здесь можно приобрести как персональные, так и семейные места для своих железных коней.

В шаговой доступности от ЖК «Мичурин» находится все, что нужно для интересной, здоровой и комфортной жизни. Чтобы провести время с друзьями и любимыми, можно выбрать одно из модных кафе и роскошных ресторанов, отправиться в расположенные поблизости сквер и сады или на спектакль. Сторонники здорового образа жизни с удовольствием воспользуются возможностью тренироваться на стадионе, площадках для бега, а также посещать фитнесцентр.

М – это мегаусловия, которые могут получить покупатели квартир в ЖК «Мичурин». Просто перейдите на сайт michurin62.ru и заполните заявку. Делается это просто и практически не занимает времени. После этого менеджер, который работает на этом жилом комплексе и обладает по нему исключительно всей информацией, перезвонит вам и расскажет о том, какие варианты и условия их приобретения готов предложить застройщик.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ГК «ЕДИНСТВО» четко соблюдает сроки строительства объектов. Обозначенные временные отрезки, в которые планируется ввести в эксплуатацию тот или иной жилой комплекс, всегда соответствуют конкретной ситуации, сложности ведения строительства и экономическим показателям.

В течение 2020 года Группа компаний «ЕДИНСТВО» планирует сдать порядка 200 тысяч кв. м жилья. На сегодняшний день уже введены в эксплуатацию ЖК «Современник», пятый дом ЖК «Скобелев», вторая очередь ЖК «Пожарский», ЖК «Голицын». В ближайшее время запланирована сдача первой очереди ЖК «Невский» и ЖК «Королев». Во второй половине года в Рязани появятся жилые комплексы «Овация», «Жуков», «Правый берег», «Видный» и первая очередь «Маргелова».

НА ЗАМЕТКУ

Смарт-технологии для умных покупателей

Во всех жилых комплексах ГК «ЕДИНСТВО» есть смарт-квартиры, в которых за счет большой кухни-гостиной и просторной спальни можно создавать разные варианты планировки квартиры. Нередко при покупке новой квартиры владельцам приходится переделывать ее под себя. А в смарт-квартире все пожелания продуманы заранее. Одно из главных преимуществ таких планировок в том, что в квартирах нет нефункциональных зон. По сути, по цене стандартной однушки клиент получает двушку или трешку с просторной гостиной и двумя полноценными спальнями.

ВАЖНО!

Д-сервис или дистанционный сервис для клиентов – уникальный набор услуг, который для удобства и максимальной безопасности заключения сделки разработали в ГК «ЕДИНСТВО». Человек может выбрать квартиру онлайн, а затем поговорить с любым из менеджеров компании по телефону или по видеосвязи и определиться с объектом. Сотрудник, находящийся на объекте, проведет видеовстречу, чтобы клиент убедился, что выбранный на сайте объект ему идеально подходит. После этого можно совершить онлайн-бронирование любым удобным вам способом. Менеджер с клиентом обсуждает условия сделки, вносит их в договор долевого участия, направляет любым удобным для клиента способом – это электронная почта, различные мессенджеры – проект этого договора. Сделку можно провести онлайн от начала и до конца. Оформление электронной регистрации надежно и безопасно, необходимо лишь выпустить электронно-цифровую подпись. Она будет действительна в течение года, и вы сможете ее использовать для оформления многих документов онлайн. Более подробную информацию вы можете получить по телефону: (4912) 900-700.

Количество квартир ограничено. Не является публичной офертой. Подробности в офисе продаж по адресу: г. Рязань, ул. Вокзальная, 41, помещение Н5. Проектные декларации, участвующих в акции объектов, опубликованы на сайте наш.дом.рф.

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