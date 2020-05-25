Учителя тоже учатся

В Рязанском институте развития образования (РИРО) разработаны специальные программы повышения квалификации для педагогов и управленческих команд тех школ, которые функционируют в неблагоприятных социальных условиях (ШФНСУ), и для общеобразовательных организаций (ОО) с низкими образовательными результатами (СНОР).

Президент России дал ЦУ

В мае 2018 года Владимир Путин поставил задачу вывести Россию в десятку лучших стран по качеству образования к 2024 году. Такая планка была определена в подписанном главой государства указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В документе говорится о том, что «Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере образования исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить достижение следующих целей и целевых показателей: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования».

Подготовленный Министерством просвещения РФ паспорт самого масштабного национального проекта «Образование», рассчитанного на шесть лет, включает в себя девять федеральных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Современные родители», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего» «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность», «Повышение конкурентоспособности российского высшего образования», в котором уже известны проекты «Вузы как центры пространства создания инноваций», «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», «Экспорт российского образования».

Устранить пробелы в компетенциях

РИРО реализует региональный проект по переводу ОО со СНОР и ШФНСУ в эффективный режим работы. О том, как и для чего реализуется этот проект, нам рассказала Ольга Колесник, проректор РИРО по учебнометодической работе.

– Мы ставим перед собой задачу наладить работу в таких школах с точки зрения управленческой, с точки зрения кадрового обеспечения, оказания им методической поддержки. Мы планируем увеличение доли муниципальных систем образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях – подчеркнула Ольга Викторовна.

Она отметила, что в институте разработаны такие дополнительные профессиональные программы повышения квалификации как «Проектирование управленческой деятельности при переходе школ со СНОР в режим развития», «Совершенствование профессиональных компетенций учителей математики как способ повышения школьного математического образования» и «Совершенствование профессиональных компетенций учителей русского языка как способ повышения качества школьного филологического образования».

Наша собеседница указала, что эти программы практикоориентированы и направлены на устранение тех дефицитов, которые есть у педагогов.

– Изучая работы учеников, мы видим, где есть пробелы в компетенциях учителей, – сказала Ольга Колесник.

Проректор РИРО особо выделила тот факт, что в институте разработана модель управления ОО со СНОР и ШФСНУ, в которой отражены все этапы работы по переводу этих школ в эффективный режим: сбор данных о качестве образования, анализ качества и выявление проблем, изучение и обсуждение эффективных педагогических практик, разработка рекомендаций по совершенствованию образовательного процесса, оказание методической помощи и диагностика реализации рекомендаций.

Рязанский институт развития образования совместно с ОО со СНОР и ШФСНУ проводит мониторинговые исследования по нескольким направлениям: качество результатов обучения, качество преподавания, качество управления и мониторинг текущих учебных достижений.

В Рязанской области разработанная в РИРО управленческая модель реализации вышеуказанного проекта функционирует с 2017 года, и теперь возникла необходимость ее доработки, поэтому модель дополнили новыми структурными компонентами и новыми механизмами воздействия на образовательный процесс.

Более подробно об этом пойдет речь в наших следующих материалах.

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