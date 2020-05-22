Ураза-байрам в Рязани 2020: где и как будут праздновать

24 мая мусульмане будут праздновать Ураза-байрам - праздник разговения. В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса, праздничные мероприятия отменены.

Вместо коллективного намаза, каждый мусульманин может прочитать дополнительный намаз в воскресенье, 24 мая с 05:00 до 12:00 часов, желательно в 8:30 утра. Также в 09:00 часов начнется прямая трансляция праздника Ураза-байрам из московской Соборной мечети по телеканалу «Россия 1».

— К сожалению, в этом году мы не сможем отпраздновать Ураза-байрам в Рязани в нашем привычном традиционном русле, собравшись вместе многотысячной уммой мусульман, — отметил в своем обращении председатель Духовного управления мусульман Рязанской области, имам-мухтасиб Рашид-хазрат Бултачеев. — Пандемия наложила свой отпечаток на нашу жизнь. Духовный лидер российских мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдин призвал мусульман остаться в Ураза-байрам дома и отметить его в кругу семьи.

По словам Рашида Бултачеева, в первый день праздника каждый из мусульман может совершить дополнительную молитву в два ракята в своих домах, пожелать здоровья и благополучия своим семьям, родственникам, друзьям, знакомым.

— Это хорошая возможность быть в кругу семьи, укрепить свой иман (веру), духовно поддерживать друг друга, — отметил Рашид-хазрат.

Рашид Бултачеев молитвенно просил Всевышнего укрепить братские узы всех мусульман, ниспослать выздоровление больным, всем даровать здравие и благополучие, принять благие деяния и посты всех мусульман.

Подготовка к Ураза-байрам в Рязани 2020.Источник: Духовное управление мусульман Рязанской области.

ВАЖНО!

Размер закятуль-фитр (милостыня, которую нужно выплатить нуждающимся мусульманам до наступления Ураза-байрам) за одного человека на 2020 год составляет:

- 100 рублей для малоимущих;

- 300 рублей для людей со средним достатком;

- от 500 рублей для состоятельных.

Минимальная сумма фидья-садака (искупительная милостыня за пропущенные дни поста) составляет 250 рублей, из расчета двух порций обеда, однако сумма может быть увеличена в зависимости от собственных среднесуточных затрат на питание.

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