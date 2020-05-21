Дмитрий Медведев: Электронное голосование — современная технология сама по себе

Предварительное голосование в онлайн-формате позволит и показать легитимность процедуры, и обеспечить должный уровень открытости, уверен председатель «Единой России». Об этом Дмитрий Медведев сказал во время онлайн-совещания на тему реализации кадрового проекта партии «ПолитСтартап» и проведения процедуры предварительного голосования.

«В этом году предварительное голосование пройдет в режиме онлайн, это ни в коей мере не подрывает его значимость. Наоборот, это ответственное решение, чтобы избежать массовых контактов, чтобы защитить избирателей. Наша партия активно внедряет цифровые решения, которые, надеюсь, позволят в полной мере показать легитимность процедуры предварительного голосования и обеспечить должный уровень открытости», — отметил Дмитрий Медведев.

Безопасность процедуры с точки зрения защиты персональных данных прокомментировал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский — компания участвовала в создании платформы, которая используется для проведения праймериз.

«Работа цифровой платформы в условиях реальных праймериз доказала свою эффективность и надежность, четкое соблюдение всех правил и процедур, которые обеспечивают прозрачность избирательного процесса и достоверность результатов, — заключил он. — Все ИТ-системы цифрового государства, которые будут использовать для идентификации избирателей, конечно же, имеют сверхнадежную киберзащиту от действий хакеров и утечки чувствительных данных».

По состоянию на 19 мая для участия в предварительном голосовании уже зарегистрировалось порядка 700 тысяч избирателей. Почти три четверти авторизовались через портал Госуслуг. При этом регистрация продолжается. Председатель правления Фонда развития гражданского общества, политолог Константин Костин подчеркнул, что это — весомый показатель.

Политолог отметил, что, несмотря на положительные результаты проекта партии, это лишь малая часть успеха — «Единой России», по его мнению, нужно продолжать разработку онлайн-сервисов, чтобы сделать коммуникацию с избирателем более удобной.

«Любая онлайн-процедура удобнее и востребованнее, в первую очередь, молодыми избирателями. Людей моложе 40 все сложнее привлечь на избирательные участки, а онлайн дает им возможность участвовать в политике. Становясь удобнее для избирателя, партия расширяет свою потенциальную электоральную базу», — сказал Константин Костин.

Еще один показатель — количество представителей малого и среднего бизнеса среди кандидатов — их почти половина. Дмитрий Медведев подчеркнул, что партия должна сохранить людей, которые пришли «не политическую карьеру делать, а реально помогать». Он назвал их высшим политическим капиталом, который можно накопить.

Как отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин, проведение в этом году предварительного голосования только в формате онлайн связано с распространением пандемии коронавируса и является новой формой партийной работы и определенным вызовом.

«Хочу отметить, что организационно мы с этой задачей справились успешно — сумели донести до людей всю информацию о нашей уставной партийной норме. И как результат — видим высокую активность среди кандидатов и людей, желающих принять участие в электронном предварительном голосовании. На сегодняшний день на сайте pg.er.ru подали заявки порядка 50 тысяч рязанцев. Регистрация продлится по 24 мая включительно. После этого в течение 7 дней — с 25 по 31 мая — можно будет проголосовать за своего кандидата», — рассказал лидер рязанских единороссов.

По словам Аркадия Фомина, среди кандидатов праймериз есть люди, которые уже зарекомендовали себя в политике, и в то же время много молодых людей, которые хотят участвовать и пробовать себя в новой сфере.

«Для нас это важно. Уже не первый год действует кадровый проект «Единой России» «ПолитСтартап». Будем работать над тем, чтобы программные заявления и задачи, которые начинающие политики ставят перед собой, были реализованы», — подчеркнул секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».