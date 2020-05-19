Облава на комиков: в центре Рязани полиция и ФСБ пресекли подпольное стендап-шоу

Воскресным вечером 17 мая полиция нагрянула в бар «Бункер», расположенный в центре Рязани недалеко от областной думы. В этот момент в подвальном помещении проходил концерт местных стендаперов. На задержание комиков, грубо нарушивших режим самоизоляции, в подмогу полиции бросились и сотрудники ФСБ.

Всего в баре вместе с персоналом и артистами находились 48 человек. «Многие были в общественном месте без индивидуальных средств защиты органов дыхания», — отрапортовало региональное УМВД.

«Они ворвались в заведение и... 4,5 часа держали в помещении людей, не давая им выйти, — написала на своей странице в соцсети блогер Марина Замятина, одна из гостей бара. — Если бы я знала, что меня подвергнут риску находиться в закрытом помещении три часа, то даже и не думала бы туда идти. Почему нас держали так долго? У них [полиции] не было бланков уведомлений. Полицейские идут на облаву и берут с собой пять бланков. А пока кто-то поехал за уведомлениями, людей решили не пускать даже в туалет!

Да, в туалет сначала не пускали. Но потом поняли, что это как-то слишком, наверное, и решили прекратить играть в гестапо».

По данным полиции, на 13 человек сразу на месте составили протоколы за злостное нарушение ограничительных мер самоизоляции – комикам и зрителям грозит штраф до 30 тысяч рублей. Остальным 35 посетителям выдали на руки уведомления о том, что режим самоизоляции нарушать нельзя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/780019" frameborder="0"></iframe> Облава на стендаперов в центре Рязани.Видео: УМВД России по Рязанской области.

Напомним, в Рязанской области продолжают действовать ограничительные меры. Запрещена работа баров-ресторанов и других точек общепита – только продажа блюд на вынос по предварительному заказу. Под запретом находится и проведение массовых, в том числе – развлекательных мероприятий.

Злостных нарушителей самоизоляции ждут штрафы до 30 тысяч рублей.

— Сотрудники полиции вместе с представителями Роспотребнадзора зафиксировали обстоятельства массового нарушения ограничительных мер самоизоляции, — прокомментировал начальник пресс-службы УМВД России по Рязанской области Александр Поташов. — Организаторы противоправного развлекательного мероприятия – работники бара будут привлечены к строгой административной ответственности.

КСТАТИ

Кроме нарушения режима самоизоляции полицейские обнаружили в баре алкоголь, который продавался без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность его производства. За это нарушение руководство заведения может попасть на штраф от 10 до 300 тысяч рублей.

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