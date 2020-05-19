2020-05-19T15:53:04+03:00
Общество

Дезинфекция Рязани: 20 мая в городе перекроют улицы и изменят движение маршруток и троллейбусов

Появилась схема измененных маршрутов общественного и коммерческого транспорта
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Дезинфекция Рязани: 20 мая в городе перекроют улицы и изменят движение маршруток и троллейбусов. Фото: Яков РЫКОВ.Дезинфекция Рязани: 20 мая в городе перекроют улицы и изменят движение маршруток и троллейбусов. Фото: Яков РЫКОВ.
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20 мая, в связи с дезинфекцией улиц Рязани аэрозольным методом и перекрытием движения транспорта по Московскому шоссе с 09:00 до 11:30, изменится движение городского пассажирского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Движение будет перекрыто на Московском шоссе от пересечения с улицей Вокзальной до пересечения с улицей Юбилейной, а также на улице Юбилейной, улице Крупской, 7-м Мервинском проезде и улице Мервинской.

КАК БУДУТ КУРСИРОВАТЬ ТРОЛЛЕЙБУСЫ И АВТОБУСЫ В СРЕДУ 20 МАЯ:

- троллейбусы №1 от конечной остановки «Соборная площадь» следуют до остановки «улица Вокзальная» по своему маршруту, далее по Вокзальной до остановки «вокзал Рязань-2» на разворот, далее в обратном направлении. Движение троллейбусов от остановки «улица Забайкальская» приостанавливается;

- троллейбусы №№8, 9 и 16 при движении в сторону Приокского следуют до остановки «улица Вокзальная» по своим маршрутам, далее по Вокзальной до вокзала Рязань-2 на разворот, далее в обратном направлении. Движение троллейбусов из Приокского приостанавливается;

- троллейбусы №№10 и17 при движении в сторону Московского следуют до остановки «улица Вокзальная» по своим маршрутам, далее по Вокзальной до вокзала Рязань-2 на разворот, далее в обратном направлении. Движение троллейбусов из Московского приостанавливается;

- движение троллейбуса №4 приостанавливается;

- автобусы маршрутов №№4, 7, 15, 18, 21, 24 при движении в сторону Московского района следуют до остановки «улица Вокзальная» по своим маршрутам, далее по Вокзальной до остановки «вокзал Рязань-2» на разворот, далее в обратном направлении. Движение автобусов из Московского района приостанавливается;

- автобусы маршрута №13 от конечной остановки «ТЦ Круиз» следуют до остановки «улица Вокзальная» по своему маршруту далее по Вокзальной, Чкалова и улице Военных Автомобилистов в прямом и обратном направлении.

КАК БУДУТ КУРСИРОВАТЬ МАРШРУТКИ В СРЕДУ 20 МАЯ:

- маршрутки №№46, 53, 87 на участке пути между остановками «Дом художника» и «3-й квартал» следуют по улице Каширина, Северной окружной дороге, улице Бирюзова, улице Интернациональной в прямом и обратном направлении. На остальных участках по своим маршрутам;

- маршрутки №75 на участке пути между остановками «Дом художника» и «улица Интернациональная, 23» следуют по улице Каширина, Северной окружной дороге, улице Бирюзова, улице Интернациональной в прямом и обратном направлении. На остальных участках по своим маршрутам;

- маршрутки №82 на участке пути между остановками «УРТ» и «Памятник Братства по оружию» следуют по улице Каширина, Северной окружной дороге, улице Бирюзова, проезду Шабулина, улице Октябрьской (из Недостоева, Приокского следуют до остановки «Завод Красное знамя» на разворот) в прямом и обратном направлении. На остальных участках по своему маршруту;

- маршрутки №66 на участке пути между остановками «Дом художника» и «Памятник Братства по оружию» следуют по улице Каширина, Северной окружной дороге, улице Бирюзова, проезду Шабулина, улице Октябрьской (из Недостоева, Приокского следуют до остановки «Завод Красное знамя» на разворот) в прямом и обратном направлении. На остальных участках по своему маршруту;

- автобусы маршрута №30 на участке пути между остановками «УРТ» и «Памятник Братства по оружию» следуют по Первомайскому проспекту, улице Каширина, Северной окружной дороге, улице Бирюзова, проезду Шабулина, улице Октябрьской (из мкр. Недостоево, Приокский следуют до остановки «Завод Красное знамя» на разворот) в прямом и обратном направлении. На остальных участках по своему маршруту;

- маршрутки №№50, 58, 70 на участке пути между остановками «УРТ» и «Интернациональная, 23» следуют по Первомайскому проспекту, улице Каширина, Северной окружной дороге, улице Бирюзова, улице Интернациональной в прямом и обратном направлении. На остальных участках по своим маршрутам;

- маршрутки №№41, 47, 68, 71, 88, 95 в направлении Московского района следуют до остановки «улица Вокзальная» далее по Вокзальной (через остановку «вокзал Рязань-2»), улице Чкалова, Первомайскому проспекту, далее в обратном направлении по своим маршрутам.

КАК ДОБРАТЬСЯ В ПРИОКСКИЙ И КАНИЩЕВО

Кроме того, в связи с дезинфекцией улиц Рязани аэрозольным методом и перекрытием движения транспорта по улице Октябрьская (от путепровода «Приокский» до улицы Станкозаводская) и Интернациональная (от круга «Телезавод» до ул. Бирюзова) с 11:30 до 13:00 движение городского пассажирского транспорта будет организовано по следующей схеме:

- троллейбусы №№8, 9, 16 при движении в сторону Приокского следуют до остановки «автовокзал Центральный» по своим маршрутам далее по улице Мервинской, 7-му Мервинскому проезду, улице Крупской до остановки «улица Крупской» на разворот далее в обратном направлении. Движение троллейбусов из Приокского приостанавливается;

- движение троллейбуса №4 приостанавливается;

- автобусы маршрута №17 в направлении Канищева следуют до остановки «гипермаркет Лента (Борки)» далее в обратном направлении по своим маршрутам. Движение автобусов из Канищева и Недостоева приостанавливается;

- автобусы №№21, 24 в направлении из центра города после остановки «Рязанская таможня» следуют по Московскому шоссе, улице Юбилейная, улице Великанова, Народному бульвару, Московскому шоссе, далее в обратном направлении по своим маршрутам. Движение автобусов из Канищева, Приокского и Недостоева приостанавливается;

- автобусы маршрутов №№46, 50, 53, 58, 66, 70, 82, 75, 87 в направлении из центра города после остановки «Рязанская таможня» следуют по Московскому шоссе, Юбилейной, Великанова, Народному бульвару, Московскому шоссе, далее в обратном направлении по своим маршрутам. Движение автобусов из микрорайонов Канищево, Приокский, Недостоево приостанавливается;

- автобусы маршрутов №№33, 98, 90 в направлении Канищева следуют до остановки «Гипермаркет Лента (Борки)» далее в обратном направлении по своим маршрутам. Движение автобусов из Канищева, Недостоева приостанавливается.

Как отметили в администрации, работа муниципального транспорта возобновится по мере прохождения автоколонны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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