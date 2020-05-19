2020-05-19T14:43:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Рязанцам напомнили правила безопасного проезда в городском транспорте

Волонтеры раздавали горожанам информационные листовки о необходимости ношения средств индивидуальной защиты
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Волонтеры просили рязанцев соблюдать все рекомендованные меры безопасностиВолонтеры просили рязанцев соблюдать все рекомендованные меры безопасности
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13 мая на остановках общественного транспорта волонтеры раздавали горожанам листовки о необходимости ношения масок и других индивидуальных средств защиты.

Как рассказали нам в пресс-службе администрации Рязани, акция, в первую очередь, направлена на повышение социальной ответственности жителей областного центра. Для того чтобы побудить людей более внимательно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих после отмены разрывного графика движения общественного транспорта.

– На основных транспортных узлах всех районов города добровольцы раздавали информационные материалы, в которых указано на необходимость использования средств защиты органов дыхания – масок, респираторов, платков, а также соблюдения социальной дистанции в 1,5-2 метра, – сообщили в администрации областного центра.

Некоторые из прохожих живо интересовались содержанием листовок.

Некоторые из прохожих живо интересовались содержанием листовок.

«ПРОСТО ХОЧЕТСЯ ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ»

Волонтеры просили рязанцев соблюдать все рекомендованные меры безопасности во время поездок на городском пассажирском транспорте.

– Нам просто хочется помочь людям, дать им исчерпывающую информацию о том, как можно себя обезопасить в общественных местах, – поделился волонтер Андрей, представляющий спортивную школу «Единство». – К сожалению, многие из наших земляков не соблюдают карантинные меры и не относятся к пандемии коронавируса серьезно. Более того, многие вообще не верят в существование COVID19, и особенно много таких среди мужчин пожилого возраста. Некоторые на нас даже ругаются, говорят, что мы занимаемся полной ерундой и советуют расходиться по домам.

И действительно, в разговоре с нами люди, отказавшиеся брать листовки и передвигающиеся без средств защиты, высказывали скепсис в отношении принятых противоэпидемических мер.

Некоторые прохожие доставали из карманов маски и говорили, что обязательно наденут их, когда приедет нужный им автобус.

Некоторые прохожие доставали из карманов маски и говорили, что обязательно наденут их, когда приедет нужный им автобус.

«ЗДОРОВО, ЧТО РЕБЯТА ДЕЛАЮТ ТАКУЮ ВАЖНУЮ РАБОТУ»

А вот молодежь и женщины наоборот воспринимают информацию позитивно, а некоторые достают из карманов маски и говорят, что обязательно наденут их, когда приедет нужный им автобус. Многие подходили к волонтерам сами, интересовались содержанием листовок и говорили, что теперь обязательно будут соблюдать все меры предосторожности.

– Очень здорово, что ребята делают такую важную работу, – рассказала одна из жительниц областного центра. – Сама я всегда беру с собой маски и перчатки, потому что очень боюсь заразить свою бабушку, которая сейчас проживает с нами. К людям же, которые наплевательски относятся к своему здоровью, я отношусь если не со злостью, то, по крайней мере, не с пониманием. Я и сама стараюсь делать замечания, если вижу кого-то без защиты в маршрутках или троллейбусах.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По данным администрации Рязани, 13 мая специальными средствами были обработаны порядка 340 единиц коммерческого и 140 единиц муниципального транспорта.

Дезинфекция проводится перед выпуском подвижного состава на маршруты, а также на конечных остановочных пунктах после каждого рейса. Обрабатывают специальным раствором поручни, ручки сидений, боковые панели и двери. Заходить в салон можно сразу после обработки, дезинфицирующее средство абсолютно безопасно для пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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