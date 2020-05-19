Рязанцам напомнили правила безопасного проезда в городском транспорте

13 мая на остановках общественного транспорта волонтеры раздавали горожанам листовки о необходимости ношения масок и других индивидуальных средств защиты.

Как рассказали нам в пресс-службе администрации Рязани, акция, в первую очередь, направлена на повышение социальной ответственности жителей областного центра. Для того чтобы побудить людей более внимательно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих после отмены разрывного графика движения общественного транспорта.

– На основных транспортных узлах всех районов города добровольцы раздавали информационные материалы, в которых указано на необходимость использования средств защиты органов дыхания – масок, респираторов, платков, а также соблюдения социальной дистанции в 1,5-2 метра, – сообщили в администрации областного центра.

Некоторые из прохожих живо интересовались содержанием листовок.

«ПРОСТО ХОЧЕТСЯ ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ»

Волонтеры просили рязанцев соблюдать все рекомендованные меры безопасности во время поездок на городском пассажирском транспорте.

– Нам просто хочется помочь людям, дать им исчерпывающую информацию о том, как можно себя обезопасить в общественных местах, – поделился волонтер Андрей, представляющий спортивную школу «Единство». – К сожалению, многие из наших земляков не соблюдают карантинные меры и не относятся к пандемии коронавируса серьезно. Более того, многие вообще не верят в существование COVID19, и особенно много таких среди мужчин пожилого возраста. Некоторые на нас даже ругаются, говорят, что мы занимаемся полной ерундой и советуют расходиться по домам.

И действительно, в разговоре с нами люди, отказавшиеся брать листовки и передвигающиеся без средств защиты, высказывали скепсис в отношении принятых противоэпидемических мер.

Некоторые прохожие доставали из карманов маски и говорили, что обязательно наденут их, когда приедет нужный им автобус.

«ЗДОРОВО, ЧТО РЕБЯТА ДЕЛАЮТ ТАКУЮ ВАЖНУЮ РАБОТУ»

А вот молодежь и женщины наоборот воспринимают информацию позитивно, а некоторые достают из карманов маски и говорят, что обязательно наденут их, когда приедет нужный им автобус. Многие подходили к волонтерам сами, интересовались содержанием листовок и говорили, что теперь обязательно будут соблюдать все меры предосторожности.

– Очень здорово, что ребята делают такую важную работу, – рассказала одна из жительниц областного центра. – Сама я всегда беру с собой маски и перчатки, потому что очень боюсь заразить свою бабушку, которая сейчас проживает с нами. К людям же, которые наплевательски относятся к своему здоровью, я отношусь если не со злостью, то, по крайней мере, не с пониманием. Я и сама стараюсь делать замечания, если вижу кого-то без защиты в маршрутках или троллейбусах.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По данным администрации Рязани, 13 мая специальными средствами были обработаны порядка 340 единиц коммерческого и 140 единиц муниципального транспорта.

Дезинфекция проводится перед выпуском подвижного состава на маршруты, а также на конечных остановочных пунктах после каждого рейса. Обрабатывают специальным раствором поручни, ручки сидений, боковые панели и двери. Заходить в салон можно сразу после обработки, дезинфицирующее средство абсолютно безопасно для пассажиров.