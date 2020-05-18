Не только для жизни, но и для комфорта: на какие неочевидные характеристики нужно обратить внимание при покупке квартиры

Еще несколько десятилетий назад при покупке квартиры планировка была не самым главным фактором выбора. И дома, и планировки были типовыми. Сначала были квартиры в 42 квадратных метра с минимальными удобствами, потом площадь «подросла» до 49 квадратных метров, но об эталоне комфорта говорить было все равно рано. Да и об качестве строительства и других очевидных характеристиках мало кто задумывался.

Но сегодня планировка квартиры – важная характеристика, которой внимательные покупатели уделяют много внимания. В Рязани средняя площадь двухкомнатной квартиры составляет примерно 65м2, а вариантов планировок предлагается великое множество. Продается жилье на разный вкус – смарт и стандарт, большое и маленькое, комфортное и не очень удобное. К сожалению, несмотря на то, что выбор планировок огромен, не все из них могут похвастаться комфортабельностью и удобством.

Индивидуальная планировка - это уникальный проект.

У каждого рязанского застройщика - свои предпочтения в планировках при строительстве дома. Кто-то, например, закладывает 1-2 варианта планировки с небольшими отличиями друг от друга. Другие наоборот предлагают на выбор большое количество планировок, зачастую это происходит в домах эконом класса, где общее количество квартир от 500 и выше. Некоторые застройщики предлагают перепланировку на этапе строительства, что очень удобно.

Есть ЖК, например, в Горроще, в одном доме которого можно найти более 30 видов планировок, это квартиры с потолками 3,7 метра, квартиры со своей террасой - создается ощущение жизни за городом, - квартиры с окном в ванной комнате, чтобы утром, умываясь, смотреть на улицу, а не в стену. Есть и квартиры с угловым остеклением - визуально такое жилье будет казаться просторнее и светлее.

Все типы планировок можно разделить на два: индивидуальные и типовые. Индивидуальная планировка - это уникальный проект. Типовая планировка встречается чаще, но и они довольно разнообразны.

Кроме планировки, есть и другие неочевидные характеристики. Например, квартира может идеально подходить по площади, но из-за тонких стен или из-за использованных материалов вы будете слышать через стену соседей. Мы советуем выбирать дома, в которых предусмотрена улучшенная звукоизоляция. Также стоит обратить внимание и на другие не менее важные характеристики будущего жилья, такие как инженерное оснащение дома, экологичность используемых материалов, и энергоэффективность дома в целом. В такой квартире жизнь действительно будет комфортной.

Стоит обратить внимание и на другие не менее важные характеристики будущего жилья, такие как инженерное оснащение дома, экологичность используемых материалов, и энергоэффективность дома в целом.

Подытожим: одним из важных факторов при выборе квартиры, на ряду с местоположением дома и его инфраструктурой является планировка будущей квартиры. Также не лишним будет задуматься и о других характеристиках будущего дома, и лишь проанализировав все можно принять правильное решение!