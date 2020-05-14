«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки о повышении пособия по уходу за ребенком в два раза

Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«11 мая президент Владимир Путин предложил пакет беспрецедентных мер поддержки граждан – прежде всего, семей с детьми, которые пострадали из-за пандемии коронавируса. «Единая Россия» оперативно подготовила и сегодня внесла поправки в законодательство, увеличивающие минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 3375 рублей до 6751 рубля. Данной мерой смогут воспользоваться неработающие граждане, в том числе студенты. В основном, это молодые родители, молодые мамы», – сказал Андрей Турчак.

Кроме того, в поправках, предложенных партией, предусмотрено повышение пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска – с 6000 рублей до 13503 рублей. Повышенные выплаты можно будет получить с 1 июня – по заявлению на портале Госуслуг.

Секретарь Генсовета «Единой России» заявил, что Госдума планирует рассмотреть поправки и принять их в конце следующей недели – 21 и 22 мая.

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