Как без риска покупать жилье во время пандемии

Сегодня уже можно с уверенностью сказать, что приоритеты в обществе сместились. Люди перестали жить ожиданием лучших времен, не хранят в буфетах сервизы на будущее, не копят годами деньги, чтобы свозить ребенка на море. Но главное – нельзя экономить на уюте семейного очага. Ведь именно там, за стенами вашего дома, ежедневно творится история вашей семьи, там делитесь друг с другом радостями и горестями, воспитываете детей и принимаете гостей. И важно, чтобы это место было для вас зоной комфорта и безопасности. Высокие требования покупателей и конкуренция привела к тому, что девелоперы постоянно работают над повышением качества своих проектов по всем направлениям. Сегодня в проектах массового сегмента появляется индивидуальная архитектура и инновационные инженерные решения, высокие потолки и панорамное остекление, уютные и красивые дворы, где могут провести время жители любых возрастов, и просторный паркинг, в котором хватит места всем автомобилистам. При этом застройщики стараются идти навстречу своим покупателям, помогая им обрести мечту. Но сейчас, в период пандемии, людей, которые уже приобрели жилье в строящемся доме или только планируют это сделать, волнуют два вопроса: не опасно ли вкладывать деньги в недвижимость и не заморозят ли застройщики начатые объекты. Чтобы помочь нашим читателям ответить на эти вопросы, мы обратились к экспертам рынка.

НАДЕЖНАЯ КОМПАНИЯ – БЕЗОПАСНАЯ СДЕЛКА

Ситуация в экономике страны на данный момент действительно очень нестабильная, курс валют колеблется, и накопления могут обесцениться в любой момент. Поэтому, по словам финансовых аналитиков, сейчас самое время сделать выгодное вложение во что-то, что не дешевеет с годами.

И если вы давно мечтали о новом жилье, мудрым решением будет инвестировать деньги именно в квадратные метры, а значит, свое будущее. Главное, чтобы ваш выбор строительной компании был правильным. В этом случае специалисты советуют, прежде всего, ориентироваться на репутацию компании, стаж на рынке жилищного строительства, количество сданных домов и, конечно, отзывы жильцов. Таких – крупных, стабильных и надежных компаний, которые строят качественное и безопасное жилье разного ценового сегмента, в Рязани несколько. Так что с выбором у вас проблем не будет. Следить за ходом строительства при современных технологиях тоже достаточно легко. Добросовестные застройщики ведут открытую информационную политику в процессе строительства, информируют дольщиков по всем доступным каналам: это фотоотчеты на сайтах, группы в социальных сетях, веб-камера на площадке и т. д. Отделы продаж постоянно находятся на связи с клиентами и отвечают на все интересующие вопросы. Вы можете самостоятельно следить за стройкой и сверять данные с проектной декларацией, опубликованной на официальном сайте застройщика или проекта. Кроме того, у каждого рязанца есть возможность наблюдать все процессы строительства того или иного проекта недвижимости на государственном информационном портале. На сайте – наш.дом.рф публикуется динамика стройки проекта, чтобы каждый покупатель жилья был в курсе, что происходит с его объектом с определенной регулярностью.

Мы подробно рассмотрели деятельность самых солидных рязанских застройщиков и решили остановиться на Группе компаний «ЕДИНСТВО». Специалисты девелопера рассказали, как ведутся работы на объектах в условиях пандемии и что делает руководство, чтобы сделки проходили максимально безопасно для здоровья клиентов, а жилые комплексы сдавались в срок.

Как нам рассказали специалисты компании, для удобства и максимальной безопасности заключения сделки здесь разработан уникальный «Д-сервис» или дистанционный сервис для клиентов. Человек может выбрать квартиру онлайн, а затем поговорить с любым из менеджеров компании по телефону или по видеосвязи и определиться с объектом. Сотрудник, находящийся на объекте, проведет видеовстречу, чтобы клиент убедился, что выбранный на сайте объект ему идеально подходит. После этого можно совершить онлайн-бронирование любым удобным вам способом. Менеджер с клиентом обсуждает условия сделки, вносит их в договор долевого участия, направляет любым удобным для клиента способом – электронная почта, различные мессенджеры – проект этого договора. Сделку можно провести онлайн от начала и до конца. Уже более 2 лет сделки осуществляются в электронном виде. Таким образом, оформление электронной регистрации надежно и безопасно. Для ее осуществления необходимо всего лишь выпустить электронно-цифровую подпись. Она будет действительна в течение года и вы сможете ее использовать для оформления многих документов онлайн. Доступно клиентам ГК «ЕДИНСТВО» и такая опция, как «ипотека онлайн». Заполните единую анкету и получите одобрение от нескольких банков на особых условиях для клиентов ГК «ЕДИНСТВО». При необходимости вам организуют доставку бумажных документов курьером. Более подробную информацию об онлайн-сервисе вы можете получить по телефону: 8 (4912) 900-700.

Что касается своевременности передачи ключей новоселам, нас тоже заверили, что клиенты компании будут избавлены от неприятных сюрпризов. В течение 2020 года Группа компаний планирует сдать ряд жилых комплексов. На сегодняшний день уже введены в эксплуатацию ЖК «Современник», пятый дом ЖК «Скобелев», вторая очередь ЖК «Пожарский», ЖК «Голицын». В ближайшее время запланирована сдача первой очереди ЖК «Невский» и ЖК «Королев». Во второй половине года в Рязани появятся жилые комплексы «Овация», «Жуков», «Правый берег», «Видный» и первая очередь «Маргелова». Всего «ЕДИНСТВО» планирует сдать порядка 200 тысяч кв. м жилья.

– Мы стараемся в любом случае выдержать тот темп, который набрали, при этом никогда не ставим себе урезанные сроки, чтобы не подвести клиентов, попасть на штрафные санкции и перенести передачу за пределы договорных сроков, – говорит генеральный директор Антон Воробьев. – Поэтому все наши объекты имеют реальные сроки как ввода в эксплуатацию, так и сроки передачи. И сейчас, даже несмотря на неопределенность экономической ситуации, с учетом того, что стройкам разрешили работать, опасности в переносе сроков сдачи домов в эксплуатацию нет.

О некоторых жилых комплексах, которые соответствуют всем критериям качественного и безопасного жилья, мы расскажем сегодня.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ БЫТЬ В ДВИЖЕНИИ

Жилой комплекс «Олимпийский» на улице Зубковой в Дашково-Песочне эксперты уже назвали новым достижением в создании функционального и доступного жилья. Расположенный в непосредственной близости от Дворца спорта «Олимпийский» и Академии тенниса он представляет собой продолжение реализации концепции доступного жилья для молодых семей от Группы компаний «ЕДИНСТВО». Дом состоит из двух секций переменной этажности: одна кирпичная из 16 этажей, а вторая каркасно-монолитная из 20 этажей. Но у покупателей есть выбор не только в том, жить ли в кирпичном или монолитном доме – они могут рассмотреть более подходящий для себя вид планировки квартиры. Приверженцам классики подберут привычный формат жилья с кухней, гостиной и спальней. А в основе смарт-планировок – разделение площади квартиры на зоны с разной степенью их посещаемости.

По словам специалистов ГК «ЕДИНСТВО», основная идея инфраструктуры проекта – создать общественное пространство, в котором людям будет приятно находиться каждый день. На территории ЖК «Олимпийский» все продумано таким образом, чтобы и взрослым, и маленьким, и молодым, и пожилым было уютно и нескучно в своем дворе. Современные детские площадки – это полноценный игровой комплекс, элементы которого рассчитаны на детей разного возраста, как правило, от малышей и до подростков 12 лет. Для любителей активного образа жизни спортплощадки у дома – современные и многофункциональные. Благодаря этому вы сможете планировать тренировки в удобное время. Поддерживать хорошую форму также помогут Академия тенниса и Ледовый дворец поблизости. Что важно, все материалы, которые используются для оборудования игровых и спортивных зон, имеют паспорта экологической безопасности. А на самих площадках покрытие исключает травмы при падении и неосторожных играх детей.

В инженерном оснащении дома также использованы технологии и продукция лучших международных и отечественных брендов. Так, во всех квартирах установлено оборудование для индивидуального отопления. Оно позволяет в холодное время года самостоятельно регулировать температуру в своей квартире и платить в 2,5-4 раза меньше, чем за пользование центральным отоплением. Принудительная вентиляция и приточные клапаны обеспечивают создание и поддержание нужного микроклимата в доме.

ЖК «Олимпийский» расположен в такой удобной локации, что под рукой оказываются важные социальные учреждения. Дашково-Песочня – один из самых развитых районов Рязани, с полноценной инфраструктурой и огромной транспортной сетью. Здесь большое количество магазинов, детских развивающих и спортивных учреждений. Простор в сочетании с уютом, выгодная стоимость квадратного метра и транспортная доступность превращают ЖК «Олимпийский» в идеальный выбор для тех, кто хочет жить в городе, но не любит его суету.

Тем, кто хочет приобрести здесь квартиру на особых условиях, ГК «ЕДИНСТВО» предоставляет такую уникальную возможность. Чтобы получить специальное предложение, достаточно выбрать наиболее интересный для вас вариант и заполнить анкету на сайте olimpiyskiy62.ru. Вам позвонит менеджер и расскажет обо всех преимуществах данного объекта и возможностях, которые предлагает вам застройщик. Вам останется лишь рассмотреть их в применении к потребностям своей семьи.

Кроме игровых и спортивных площадок на просторах большого закрытого двора ЖК «Маргелов» появятся газоны и беседки.

ЧТОБЫ ВСЕГДА БЫТЬ В ГУЩЕ СОБЫТИЙ

Такого в Рязани еще не было: две башни высотой 27 этажей и огромная по своему масштабу инфраструктура в скором времени появится на четырех гектарах земли в микрорайоне Кальное. Уникальный жилой комплекс «Маргелов» вмещает в себя 800 квартир. Во всех жилых комплексах ГК «ЕДИНСТВО» есть смарт-квартиры, в которых за счет большой кухни-гостиной и просторной спальни можно создавать разные варианты планировки. По сути, по цене стандартной «однушки» клиент получает «двушку» или «трешку» с просторной гостиной и двумя полноценными спальнями. Квартиры в ЖК «Маргелов» представлены с оригинальными планировками: от функциональных студий до больших и комфортных трехкомнатных квартир с панорамными окнами и особенным видом из окна. Для большой семьи в трехкомнатной квартире будет вдоволь места для каждого члена семьи, а большая гостиная станет местом для приятного совместного отдыха. Специально для родителей – отдельный санузел с входом из спальни. А вещи удобно хранить в кладовке, гардеробной и на балконе.

Покупатели могут выбрать и более компактную квартиру без ущерба для комфорта и, главное, для своего кошелька. Независимо от цены, все квартиры строятся в строгом соответствии с нормами противопожарной безопасности и в обязательном порядке оснащаются всем необходимым оборудованием.

Одна из важных особенностей ЖК «Маргелов» – это наличие своей собственной автономной котельной. Она помогает значительно сократить расход энергоресурсов, а значит, и уменьшить финансовые расходы будущих новоселов на отопление здания. Теплопроводность дома улучшают также двухкамерные стеклопакеты и новые технологии с использованием качественных и экологически чистых материалов, которые разработчики проекта применили для устройства наружных стен. А благодаря тому, что межквартирные перегородки выложены из поризованного керамического камня, в жилых помещениях обеспечивается отличная шумоизоляция. Так что вы с соседями не будете друг другу мешать ни отдыхать, ни веселиться.

Вся необходимая социальная, развлекательная и транспортная инфраструктура в шаговой доступности – детские сады, школы, поликлиники, гипермаркет, фитнес-центр, детские творческие студии и остановки общественного транспорта. Группа компаний уделяет большое внимание развитию подрастающего поколения возводит для маленьких жильцов многофункциональные и современные детские комплексы. Важно, чтобы ребенок узнавал окружающий мир свободно, легко и безопасно, поэтому «ЕДИНСТВО» работает с поставщиками, которые реализуют самые современные игровые площадки. Все они оснащены специальным напольным покрытием, а сам игровой комплекс разработан с учетом всех норм и требований. Кроме игровых и спортивных площадок на просторах большого закрытого двора «Маргелова» появятся газоны, беседки. Кроме того, для жителей построят свой собственный прогулочный бульвар, который зрительно будет отделять Муромское шоссе от ЖК. Этот жилой комплекс определенно предназначен для тех, кто любит находиться в гуще событий.

А на окраине дворовых территорий будет организована открытая парковка на более чем 400 парковочных мест. При этом обратите внимание, что парковочная зона не создает опасности для детей, так как движение автомобилей организовано по системе «двор без машин» – прогулки по территории комплекса совершенно безопасны. Очень важно, что жилой комплекс будет оснащен специальными подъемниками для удобства маломобильных групп населения.

Используемая в строительстве каркасно-монолитная технология позволяет быть уверенным в долговечности построенных домов, а также качественно и в короткие сроки завершить строительство. Уже во второй половине 2020 года первую очередь «Маргелова» планируется сдать в эксплуатацию. А приобрести квартиру в этом жилом комплексе вы можете уже сейчас по особой спеццене. На сайте margelov62.ru собрана вся актуальная на сегодняшний день информация о планировках, используемых при строительстве материалах, техническом оснащении, инфраструктуре объекта. Сделав свой выбор, потенциальный покупатель может оставить заявку на обратный звонок специалиста ГК «ЕДИНСТВО». Сотрудник компании свяжется с клиентом, уточнит все его пожелания и предложит наиболее приемлемую цену, исходя из конкретной ситуации.

В основе идеи ЖК «Легенда» – уникальный проект современного смарт-комплекса, где будет все, что нужно человеку для комфортной жизни.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ СВЯЗАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ С «ЛЕГЕНДОЙ»

Жители Канищева, конечно, следят за тем, какие новостройки появляются в их микрорайоне. Ведь многие давно планируют перебраться из старых панелей в новый современный дом. Уверены, приятным известием для них станет то, что в конце 2022 года здесь откроет двери жилой комплекс «Легенда», построенный по принципиально новой для этого микрорайона концепции комфорта. Выделяться среди других домов он будет не только содержанием, но и необычной «внешностью» – строгий фасад из натуральных материалов, продуманная комбинация цветов с неповторимой энергетикой и переменная этажность от 17 до 23 этажей. Как в беседе отметил генеральный директор ГК «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев:

– Жилой комплекс будет достаточно заметным благодаря подобранным цветовым решениям и может стать ярким акцентом для улицы Интернациональной.

В основе идеи ЖК «Легенда» – уникальный проект современного смарт-комплекса, где будет все, что нужно человеку для комфортной жизни. Проектируя жилые дома, специалисты группы компаний «ЕДИНСТВО» руководствуются принципами смарт: функциональность, удобство и дизайн. Уже на начальном этапе продумывается эргономика каждого метра мест общего пользования и создается интегрированное полезное пространство, где понятия «мой двор», «мой дом» и «моя квартира» становятся единым целым.

В ЖК «Легенда» предусмотрено многообразие планировочных решений по технологии «смарт», панорамные лоджии, просторные кухни-гостиные. Для больших семей в ЖК «Легенда» готовы предложить квартиры площадью свыше 90 кв. м. Можно сказать, что ГК «ЕДИНСТВО» удалось найти «золотую середину» между красотой и функциональностью, безопасностью и удобством.

Как и все современные дома, жилой комплекс принадлежит к высокому классу энергоэффективности. В утеплении фасада используется поризованный кирпич, квартиры оборудованы индивидуальной системой отопления и горячего водоснабжения, что позволяет жильцам самостоятельно устанавливать температурный режим и влиять на итоговую сумму в платежке за коммунальные услуги.

Грамотно и функционально организовано пространство и за пределами жилых помещений. Как и во многих передовых жилых комплексах ГК «ЕДИНСТВО», здесь реализуется безопасный формат пространства «двор без машин». Он разместится на эксплуатируемой кровле коммерческих помещений, выйти в него жители смогут прямо из квартиры, пройдя через тамбур подъезда третьего этажа. Территория разделена на зоны, как для взрослых, так и для самых маленьких. На ней будут находиться детские игровые площадки для детей разных возрастов, баскетбольно-волейбольная площадка, места отдыха, оборудованные беседками и скамейками. На детской игровой площадке предусмотрены игровые комплексы, качели и карусели для активного детского отдыха. От ударов и травм при падении детей убережет специальное прорезиненное покрытие поверхности.

Попасть в закрытый подземный паркинг, который построят под уровнем коммерческих помещений, жители смогут, спустившись на лифте. Паркинг оснащен системами видеонаблюдения и обеспечен в соответствии со всеми нормами безопасности. Выезд из паркинга через подъемные ворота ведет на проезжую часть, минуя закрытую дворовую территорию. Не придется мыкаться в чужих дворах и тем, кто приедет в гости – гостевая парковка будет вмещать более 100 машиномест. Вопрос транспортной доступности в микрорайоне тоже уже давно решен – с центром и другими частями города Канищево связывает несколько коммерческих и муниципальных маршрутов. В непосредственной близости от нового ЖК вся необходимая инфраструктура: торговый центр, бассейн, школы, детские сады, аптеки, больницы, супермаркеты, салоны красоты. Для тех, кто любит отдых на природе, вокруг много парков и естественных зеленых зон.

Очень важно, что ЖК «Легенда» стал одним из жилых комплексов, в которых в настоящее время действует «специальное предложение» для клиентов. Получить индивидуальное, отвечающее именно вашим запросам предложение от ГК «ЕДИНСТВО» может каждый рязанец. Если вы хотите сменить качество жизни, оставаясь при этом в знакомом районе, алгоритм ваших действий таков: перейдите на сайт легенда62.рф и заполните заявку. Делается это просто и практически не занимает времени. После этого менеджер, который работает на этом жилом комплексе и обладает по нему исключительно всей информацией, перезвонит вам и расскажет о том, какие варианты и условия их приобретения готов предложить застройщик. А вы со своей стороны можете согласиться или обсудить корректировку предложения.

На правах рекламы.

Количество квартир ограничено. Не является публичной офертой. Подробности в офисе продаж по адресу: г. Рязань, ул. Вокзальная, 41, помещение Н5. Проектные декларации, участвующих в акции объектов, опубликованы на сайте наш.дом.рф.