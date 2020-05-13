ЖК Pride Park: свой среди своих

Эксклюзивность дизайна, оригинальность и высокая эстетика планировок, комфорт и оборудование жилого и дворового пространства по последнему слову техники, расположение в центре города и гарантированная приватность жизни, однородность социальной среды – вот основные отличительные черты по-настоящему элитного жилья. Если выразить идею премиум-класса лаконично – это реализованные профессионалами ваши самые смелые мечты о комфортной жизни в городе.

Чтобы мечты рязанцев воплощались, вот уже 20 лет в нашем городе работает строительная компания «Зеленый сад». Одним из самых амбициозных и прорывных ее проектов в плане дизайна и технологий стало возведение уникального четырехэтажного комплекса городских резиденций премиум-класса Pride Park. Спроектированный московским архитектурным бюро Glorious в историческом центре Рязани, на улице Пожалостина, он представляет собой синтез модных дизайнерских решений, изысканного декора с использованием эксклюзивных технологий и безопасности на всех уровнях. Все эти составляющие очень удачно отражает данное жилому комплексу имя. В названии Pride Park авторы проекта заложили особый смысл – сочетание мощи и красоты царя зверей с защищенностью пространства владельцев квартир и апартаментов.

Выделяемые хвойными растениями фитонциды оказывают благотворное действие на здоровье человека, что является немаловажным фактором для жизни в городе в современных условиях.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПЛАНИРОВКИ, ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

В ЖК Pride Park клиент может выбрать как квартиру на свой вкус, так и апартаменты премиум-класса площадью от 53 до 256,2 м2. Покупка в премиум-классе – это не только выгодные инвестиции и показатель вашего статуса, но и возможность создать по-настоящему эксклюзивные условия жизни для себя и своей семьи.

Поговорим о наиболее важных преимуществах, которые отличают Pride Park от других жилых комплексов.

Во-первых, рациональная, удобная планировка, при которой квартира делится на хозяйскую (спальня с ванной, гардеробная, детские спальни и игровая) и гостевую (гостиная, гостевой санузел, спальня, кухня, кабинет, холл, каминный зал и т. п.) зоны. Такая схема позволяет оградить частную жизнь членов семьи от посторонних шумов и запахов, сохранить приватность при посещении квартиры гостями. Высота потолков жилых помещений ЖК Pride Park – 3,05 м. Благодаря большим панорамным окнам помещения хорошо освещаются днем. Оригинальным проектом окно предусмотрено даже в ванной комнате. И это не просто нестандартный дизайнерский ход. Окно в ванной комнате может быть крайне полезным, ведь оно служит дополнительным источником свежего воздуха, избавит от скопления излишней влаги и образования плесени, сократит ваши расходы на электроэнергию. Кроме того, принимая ванную, можно любоваться красивыми городскими пейзажами, кронами деревьев, архитектурой соседних домов.

Еще один подарок для ценителей красивых видов – на крышах верхних этажей индивидуальные террасы, где можно провести время с близкими и друзьями за приятной беседой. Но и это еще не все. Поистине революционным для Рязани можно назвать формат кладовых помещений для хранения домашних вещей и инвентаря – SMART ROOM. Впрочем, оборудованную всеми необходимыми коммуникациями комнату можно использовать и более творчески, например, устроить там кинозал, бильярдную, мастерскую или даже винный погребок. Рекомендуют эти помещения и под хранение охотничьего и рыболовного снаряжения, которое тут же можно будет привести в порядок, вымыть и просушить. Если SMART ROOM приобретает жилец первого этажа, то в свою кладовку он сможет входить прямо из квартиры – по запросу застройщик готов это организовать. Во-вторых, высокая технологичность проекта, в инженерном оснащении которого использованы современные системы и продукция лучших мировых брендов. Например, инновационные системы водоснабжения KANtherm и BWT обеспечивают высокое качество подачи воды и ее очистку в соответствии с передовыми европейскими технологиями, а уникальные функциональные возможности системы вытяжной вентиляции JETSYSTEM гарантируют бесперебойную подачу воздуха, вентиляцию и безопасность в случае возникновения пожара. Кстати, данное оборудование использовано в двух элитных проектах в Москве и впервые – в Рязани.

И, в-третьих, безопасность во всем: материалов, используемых технологий, жилого пространства и общественных зон. В ЖК Pride Park установлена усовершенствованная система нового поколения «Антитеррор Platinum Edition». Она включает в себя камеры наблюдения со 100% зоной покрытия периметра здания, включая участок у входных дверей в квартиры и апартаменты; контроль доступа во внутренние помещения и на этажи по распознаванию отпечатка пальца, а также распознавание номерных знаков автомобиля при въезде в паркинг; кнопки SOS в зонах общего пользования и квартирах. Сигнал поступает на круглосуточный пост охраны, и мобильная группа быстрого реагирования прибывает к вам в любое время суток.

Кроме того, каждое жилое помещение оборудовано автоматическими системами пожаротушения, дымоудаления, датчиками утечки газа. Одна из уникальных опций – датчики объема, которые в случае проникновения в квартиру нежелательных лиц передадут информацию на пост охраны, а также на мобильные устройства владельцев жилья.

Для ценителей красивых видов - на крышах верхних этажей индивидуальные террасы, где можно провести время с близкими и друзьями за приятной беседой.

УНИКАЛЬНЫЙ ДВОР, ИЗ КОТОРОГО НЕ ЗАХОЧЕТСЯ УХОДИТЬ

Оказавшись во дворе Pride Park, вы будете удивлены и, может быть, подумаете, что с вами сыграли шутку, как с героем романа Булгакова «Мастер и Маргарита», и забросили в другой город или даже страну. Внутренняя инфраструктура на приватной территории жилого комплекса не похожа ни на один рязанский двор. Организованное дизайнерами мастерской садово-паркового искусства ZELENKA STUDIO в европейском стиле пространство представляет собой окруженную зеленью сосен и многолетних трав приватную территорию, где каждый из жителей будет чувствовать себя комфортно, гуляя с детьми на площадке SMART PLAY, занимаясь спортом в активной зоне Workout или проводя время на артплощадке с дизайнерской мебелью, ротондой с гамаками. Как нам рассказали представители компании «Зеленый сад», на первом этапе благоустройства высажены сосны с формованной кроной, способной укрыть вас от палящих лучей солнца и посторонних взглядов. К тому же фитонциды, выделяемые хвойными растениями, оказывают благотворное действие на здоровье человека, что является немаловажным фактором для жизни в городе в современных условиях. Еще один эксклюзив для Рязани – во дворе будет свой бельчатник!

При этом по всей территории создана безбарьерная среда для пешеходов и автомобилей. Своя зона отдыха предусмотрена и для детей. Нередко застройщики ограничиваются установкой во дворе нескольких игровых модулей. Но в элитном комплексе Pride Park все продумано таким образом, чтобы дети могли не только весело проводить время друг с другом, но и развивали свои интеллектуальные и физические возможности. Разработанные американскими компаниями National Head Start Association и Too Small to Fail, умные игровые площадки SMART PLAY рассчитаны на детей в возрасте от 6 до 12 лет. Специально придуманные для детей головоломки, лабиринты, мишени – интеллектуальные игровые системы помогают тренировать логику, внимание и быстроту реакции, а также формировать исследовательский дух и стратегическое мышление.

Особое внимание ГК «Зеленый сад» уделяет безопасности детей. Именно поэтому в дворовом пространстве ЖК Pride Park соблюдены обязательные требования – экологическая чистота используемых материалов и обеспечение безопасности от получения травм. А ограждение детской зоны убережет детей от выбегания на дорогу, где могут ездить автомобили.

Владельцы квартир и апартаментов ЖК Pride Park будут поражены размерами автомобильного паркинга. Подземная парковка включает рекордное для Рязани количество мест. Уникально, по заверениям специалистов компании, и их соотношение к числу квартир и апартаментов. Будущим жильцам будет интересно узнать, что все гаражные боксы оснащены автоматическими воротами, видеокамерой с предоставлением онлайн-доступа к просмотру через смартфон, а также высокотехнологичной немецкой системой дымоудаления и вентиляции JETSYSTEM. Как и в SMART ROOM, в паркинг можно попасть не только с улицы, но и с жилых этажей, что чрезвычайно удобно для жителей.

Окруженный зеленью сосен и многолетних трав, приватный двор дает возможность каждому из жителей PRIDE PARK почувствовать себя комфортно.

ВЫШЕЛ ИЗ ДОМА - ПОПАЛ НА ЭКСКУРСИЮ

Жизнь в центре города имеет ряд важных преимуществ, например, развитая инфраструктура. В шаговой доступности от жилого комплекса находятся социальные и медицинские учреждения, развлекательные заведения. Так, всего в 50 метрах от Pride Park центральные офисы Сбербанка, рядом, на углу улицы Пожалостина и Первомайского проспекта – многофункциональный центр «Мои документы». Получить консультацию или пройти лечение можно в клинике сети «МедКом» и стоматологии «Дента-Стиль». Как правило, самые модные кафе и лучшие рестораны открывают неподалеку от исторической части города. Сочетание гастрономических изысков и роскошного интерьера ценители высокой кухни найдут в ресторане ROYAL LEOPARD и концептуальном, популярном у молодежи баре «Лондон». Не придется далеко ехать и за продуктами. В пяти минутах езды от жилого комплекса работает большой супермаркет «Перекресток».

Центр – это лицо города. Здесь сосредоточены практически все исторические и культурные объекты. Так что в свободное время вы сможете совершать пешие экскурсии со своими детьми и друзьями. Буквально в ста метрах, на соседней улице Павлова расположен Мемориальный музей-усадьба академика Ивана Павлова, в 15 минутах неторопливой прогулки – Рязанский кремль – историко-архитектурный музей-заповедник. Чтобы поклониться святыням Борисо-Глебского кафедрального собора, вам понадобится всего 10 минут ходьбы. Недалеко от ансамбля храма, на месте старой рязанской Сенной площади, – сегодня новая площадь и сквер имени легендарного генерала-десантника Василия Филипповича Маргелова. Пройдя немного дальше по улице Сенной, вы окажетесь у галереи Городских торговых рядов. В многочисленных павильонах расположились магазины и уютные кафе, а перед ними разбит сквер с фонтаном и цветниками. Если пересечь площадь Ленина, попадете на «рязанский Арбат». На улице Почтовой в любое время года можно найти «хлеба и зрелищ»: здесь проходят фестивали, выступают музыканты, устраивают ярмарки, работают сувенирные лавки. Какой бы маршрут вы ни выбрали, сможете провести время интересно и с пользой.

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