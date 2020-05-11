День Победы в Рязанской области: «фронтовые бригады», парад военных машин и песни военных лет

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне по всей стране. Рязань в этом плане не стала исключением, и из-за сложной эпидемической обстановки региональным властям пришлось внести существенные изменения в планы праздничных торжеств. Так, в областном центре был полностью отменен традиционный военный парад и целый ряд публичных мероприятий. Однако даже в такой непростой обстановке полностью отказываться от празднования 9 мая не стали.

ПРАЗДНИЧНЫЕ КОЛОННЫ ВОЕННЫХ МАШИН

В Рязани по центральным городским улицам прошли праздничные колонны военных автомобилей, переданных в дар региону министерством обороны России. Затем машины станут экспонатами парка военной техники, создаваемого по инициативе губернатора Николая Любимова.

- Для нас очень важно, что Минобороны пошло нам навстречу и откликнулось на просьбу предоставить региону отслужившую свое технику. Несмотря на то, что сейчас непростая эпидобстановка, мы решили 9 мая показать всем рязанцам военную технику и тем самым создать людям праздничное настроение, - рассказал губернатор.

Праздничная колонна прошла по городским улицам. Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

Продолжилась и традиция выступления так называемых «фронтовых бригад», когда творческие коллективы областного центра, переодетые в стилизованную форму красноармейцев, посетили ветеранов и тружеников тыла, дав концерты в рязанских дворах и под окнами геронтологического центра. Подобные выступления состоялись в четырех городских точках, а также на территории пансионата «Южный» и Мальшинской богадельни.

«ОЧЕНЬ ПРИЯТНО, ЧТО НАС НЕ ЗАБЫВАЮТ»

Корреспондент «Комсомолки» побывал на одном из таких мероприятий в геронтологическом центре имени Мальшина, в котором сегодня живут 11 тружеников тыла и 12 ветеранов войны.

Артисты из творческого коллектива «Отрада» прямо во дворе исполнили песни военных лет и популярные произведения, а постояльцы с интересом смотрели концерт из окон своих комнат.

- Очень приятно, что нас не забывают и всегда поздравляют с этим великим победным днем, - поделилась своими впечатлениями труженица тыла Зинаида Петровна Козлова, которой в этом году исполнилось 96 лет.

Многие рязанцы вывесили из окон российские флаги. Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

Начальник городского управления культуры Евгения Власова рассказала, что пять творческих бригад организовали и провели несколько акций в областном центре:

- Среди них мероприятие «Поем двором», поздравления пожилых людей в геронтологических центрах и многое другие. Так, например, ансамбль народной песни «Рязаночка» весь день сопровождал военную технику, ездившую по городу и также давал концерты для рязанцев. При этом хочу подчеркнуть, что все наши артисты соблюдали необходимые меры предосторожности и ни в коем случае не подвергали опасности жизни пожилых людей.

Вечером в областном центре и в муниципалитетах региона память павших за свободу и независимость нашей Родины почтили минутой молчания. После чего многие рязанцы вышли на балконы с портретами своих близких – участников войны и спели легендарную песню «День Победы».

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