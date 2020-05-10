По книге «Война. Письма домой», изданной «Комсомольской правдой», снимут фильм

В Рязани проходят съемки документально-художественного фильма по книге журналиста «Комсомольской правды» Евгения Баранцева и директора издательства «Пресса» Александра Анитова «Война. Письма домой».

История рязанского парня Арсения Благонравова, который в 1941 году в Рязани окончил школу, поступил на физико-математический факультет педагогического института, но уже в сентябре был призван в РККА - поразила до глубины души своей типичностью и простотой. Мы знаем ее благодаря сохранившимся письмам (более 150) с фронта, из госпиталя, из училища. Книга, составленная на их основе, получилась не столько о войне (хотя и о войне, конечно, тоже), сколько о взрослении юноши из интеллигентной семьи, которому в момент, когда он в последний раз переступил порог отчего дома было всего восемнадцать… Еще вчера мама просила его не оставлять в тарелке недоеденным суп, а сегодня он в холодных землянках и окопах сражается за Родину и за свою жизнь.

Съемки фильма по книге - довольно амбициозный проект (режиссер Дмитрий Просуков, оператор Сергей Карпов), который реализуется в рамках областного плана мероприятий по празднованию 75-летия Великой Победы совместно издательством «Пресса» и рязанским выпуском газеты «Комсомольская правда» при поддержке Правительства Рязанской области. Активную помощь в производственном процессе оказывают региональное отделение «Поискового движения России», Управление Росгвардии по Рязанской области и другие организации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/778348" frameborder="0"></iframe> Война. Письма Домой.Фрагмент. Режиссер Дмитрий Просуков, оператор Сергей Карпов

Первые съемочные дни проходили в Спасском и Рязанском районах, в Рязани. В течение года планируются командировки съемочной группы в Мурманскую область, на место последнего боя главного героя; в Новгородскую область, на берега реки Ловать, где он был ранен; в поселок Шексна, где лежал в госпитале.

Кадр со съемочной площадки.

Главную роль в фильме сыграет актер студенческого театра «Переход» Вячеслав Журавлев. Он поделился своими ощущениями о проекте:

- Читая письма Арсения, невольно погружаешься в атмосферу его окружавшую, чувствуешь и понимаешь переживания живого человека - без пафоса, «победной» бравурности и прочих надуманных о войне вещей. Хоть и сам Арсений, скорее всего, чтобы не травмировать чувства родителей, умалчивает о многом и описывает главным образом положительные моменты его военного быта, все равно его письма очень точно переносят читателя в события тех лет.

В первые дни съемок и я, и вся съемочная группа пытались воссоздать именно историческую атмосферу. Думаю, нам это удалось! А работа с профессиональной пиротехникой, взрывы которой ощущаешь в нескольких метрах от себя - это вообще отдельный ураган впечатлений…

«…Война ж совсем не фейерверк, а просто трудная работа…» - строки стихотворения Михаила Кульчицкого - поэта фронтовика. За два дня съемок я постарался прочувствовать этот постулат, что в конечном итоге позволило мне еще больше понять Арсения. Конечно, в этом есть и огромная заслуга команды, поддерживающей микроклимат, не допускающей несобранности и легкомыслия. Я под впечатлением!

Кадр со съемочной площадки.

- Одна из основных наших задач - сделать динамичный и содержательный фильм, способный удержать внимание школьников старших классов, - отмечает один из авторов книги Евгений Баранцев. - Арсений был их ровесником и, конечно, так же, как они, мечтал прожить долгую, счастливую жизнь.

Несмотря на трудности, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, проект планируется завершить в декабре 2020 года.

Интересно, что «Война. Письма домой» вдохновила рязанцев еще на один проект. В рамках онлайн фестиваля искусств «Рязань. Весна. Победа!» информационно-аналитический центр культуры и туризма Рязанской области 8 мая представил фильм-размышление (см. по ссылке), снятый по нашей военной книге. За относительно короткий срок коллектив представил свою, пусть менее масштабную, но удивительно трогательную историю фронтовика Арсения Благонравова. Кстати, главную роль в этом проекте также исполнил актер Вячеслав Журавлев.

- Когда в прошлом году мы с Александром Анитовым выпускали книгу, даже не думали насколько образ нашего героя, отправившегося на фронт сразу после школьной скамьи, окажется близким для рязанцев, - завершает разговор Евгений Баранцев. – Но вот вышла книга, затем фильм-размышление, идет работы над еще одной лентой. Все авторские коллективы, зрители и читатели, слушая строки писем Арсения, воссоздают в себе его образ… Иногда мне кажется, что мы все вместе вырвали его из огненной пасти войны и вернули домой…

Кадр со съемочной площадки. Военная Рязань.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Законы есть и на войне. Как вершилось правосудие в отношении советских и польских граждан, подозреваемых в военных преступлениях

Рассекречена часть документов рязанского фильтрационного лагеря №178 (подробности).