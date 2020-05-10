2020-05-10T14:33:40+03:00
Победа

По книге «Война. Письма домой», изданной «Комсомольской правдой», снимут фильм

Совместная работа Евгения Баранцева и Александра Анитова станет основой для документально-художественной экранизации
Поделиться:
Кадр со съемочной площадки.Кадр со съемочной площадки.
Изменить размер текста:

В Рязани проходят съемки документально-художественного фильма по книге журналиста «Комсомольской правды» Евгения Баранцева и директора издательства «Пресса» Александра Анитова «Война. Письма домой».

История рязанского парня Арсения Благонравова, который в 1941 году в Рязани окончил школу, поступил на физико-математический факультет педагогического института, но уже в сентябре был призван в РККА - поразила до глубины души своей типичностью и простотой. Мы знаем ее благодаря сохранившимся письмам (более 150) с фронта, из госпиталя, из училища. Книга, составленная на их основе, получилась не столько о войне (хотя и о войне, конечно, тоже), сколько о взрослении юноши из интеллигентной семьи, которому в момент, когда он в последний раз переступил порог отчего дома было всего восемнадцать… Еще вчера мама просила его не оставлять в тарелке недоеденным суп, а сегодня он в холодных землянках и окопах сражается за Родину и за свою жизнь.

Съемки фильма по книге - довольно амбициозный проект (режиссер Дмитрий Просуков, оператор Сергей Карпов), который реализуется в рамках областного плана мероприятий по празднованию 75-летия Великой Победы совместно издательством «Пресса» и рязанским выпуском газеты «Комсомольская правда» при поддержке Правительства Рязанской области. Активную помощь в производственном процессе оказывают региональное отделение «Поискового движения России», Управление Росгвардии по Рязанской области и другие организации.

Война. Письма Домой.Фрагмент. Режиссер Дмитрий Просуков, оператор Сергей Карпов

Первые съемочные дни проходили в Спасском и Рязанском районах, в Рязани. В течение года планируются командировки съемочной группы в Мурманскую область, на место последнего боя главного героя; в Новгородскую область, на берега реки Ловать, где он был ранен; в поселок Шексна, где лежал в госпитале.

Кадр со съемочной площадки.

Кадр со съемочной площадки.

Главную роль в фильме сыграет актер студенческого театра «Переход» Вячеслав Журавлев. Он поделился своими ощущениями о проекте:

- Читая письма Арсения, невольно погружаешься в атмосферу его окружавшую, чувствуешь и понимаешь переживания живого человека - без пафоса, «победной» бравурности и прочих надуманных о войне вещей. Хоть и сам Арсений, скорее всего, чтобы не травмировать чувства родителей, умалчивает о многом и описывает главным образом положительные моменты его военного быта, все равно его письма очень точно переносят читателя в события тех лет.

В первые дни съемок и я, и вся съемочная группа пытались воссоздать именно историческую атмосферу. Думаю, нам это удалось! А работа с профессиональной пиротехникой, взрывы которой ощущаешь в нескольких метрах от себя - это вообще отдельный ураган впечатлений…

«…Война ж совсем не фейерверк, а просто трудная работа…» - строки стихотворения Михаила Кульчицкого - поэта фронтовика. За два дня съемок я постарался прочувствовать этот постулат, что в конечном итоге позволило мне еще больше понять Арсения. Конечно, в этом есть и огромная заслуга команды, поддерживающей микроклимат, не допускающей несобранности и легкомыслия. Я под впечатлением!

Кадр со съемочной площадки.

Кадр со съемочной площадки.

- Одна из основных наших задач - сделать динамичный и содержательный фильм, способный удержать внимание школьников старших классов, - отмечает один из авторов книги Евгений Баранцев. - Арсений был их ровесником и, конечно, так же, как они, мечтал прожить долгую, счастливую жизнь.

Несмотря на трудности, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, проект планируется завершить в декабре 2020 года.

Интересно, что «Война. Письма домой» вдохновила рязанцев еще на один проект. В рамках онлайн фестиваля искусств «Рязань. Весна. Победа!» информационно-аналитический центр культуры и туризма Рязанской области 8 мая представил фильм-размышление (см. по ссылке), снятый по нашей военной книге. За относительно короткий срок коллектив представил свою, пусть менее масштабную, но удивительно трогательную историю фронтовика Арсения Благонравова. Кстати, главную роль в этом проекте также исполнил актер Вячеслав Журавлев.

- Когда в прошлом году мы с Александром Анитовым выпускали книгу, даже не думали насколько образ нашего героя, отправившегося на фронт сразу после школьной скамьи, окажется близким для рязанцев, - завершает разговор Евгений Баранцев. – Но вот вышла книга, затем фильм-размышление, идет работы над еще одной лентой. Все авторские коллективы, зрители и читатели, слушая строки писем Арсения, воссоздают в себе его образ… Иногда мне кажется, что мы все вместе вырвали его из огненной пасти войны и вернули домой…

Кадр со съемочной площадки. Военная Рязань.

Кадр со съемочной площадки. Военная Рязань.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Законы есть и на войне. Как вершилось правосудие в отношении советских и польских граждан, подозреваемых в военных преступлениях

Рассекречена часть документов рязанского фильтрационного лагеря №178 (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Все для фронта! В кратчайшие сроки промышленность Рязанской области удалось перестроить на военный лад
«Комсомольская правда» совместно с региональным министерством промышленности и экономического развития открывает цикл публикаций, посвященных трудовому подвигу рязанцев
Новости 24
Рязанские коммунисты отпраздновали 75-ю годовщину Великой Победы
На карте коронавируса в Рязанской области появилось еще девять точек
Коронавирус в Рязани: количество зараженных детей увеличилось до 179
Коронавирус в Рязани выявили еще у 88 человек. На подтверждении 96 тестов
Рязанские гаишники изобразили цифру «75» из патрульных машин
Коронавирус в Рязани и области, ситуация на 10 мая 8.30: под наблюдением 2341 человек
Коронавирус в Рязани: 14 пациентов из 230 находятся в тяжелом состоянии
Коронавирус в Рязанской области: под наблюдением 2212 жителей региона
Николай Любимов открыл онлайн-концерт «Победа звучит!»
Рязанские «фронтовые бригады» поздравили с 75-летием Победы
Участника взятия Берлина Дмитрия Черничкина поздравил рязанский юнармеец
Глава Шацка подарила ветеранам «Комсомольскую правду» от 9 мая 1945 года
Коронавирус в Рязани и области: под наблюдением врачей 2170 рязанцев
В преддверии Дня Победы рязанскому ветерану восстановили ведомственные выплаты
В честь 75-летия Победы к мемориалам Рязани возложили цветы
75-летие Великой Победы: в Рязани создают первый в регионе парк военной техники
Рязанец Александр Маврин принял участие в фестивале воздушных шаров в городе-герое Волгограде
На карте коронавируса в Рязанской области появилось еще восемь точек
Коронавирус в Рязани: количество зараженных детей увеличилось до 173
Коронавирус выявили еще у 85 человек в Рязанской области, на подтверждении 88 тестов
Вячеслав Фетисов рассказал о своих героических предках из Рязани
Коронавирус в Рязани и области, ситуация на 9 мая 8.30: под наблюдением 2394 человека
В Рязани в тяжелом состоянии находятся 50 пациентов с коронавирусом
Министр Прилуцкий рассказал, сколько рязанских медиков заразились коронавирусом
РНПК участвует во всероссийской программе празднования 75-летия Победы
В Рязани более чем на месяц перекроют движение по улицам Трудовая и Разина
В Рязани откажутся от «разрывного» графика общественного транспорта
Мэрия обновила данные по самым инфицированным районам Рязани