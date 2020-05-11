Жители России и более 60 стран мира спели легендарную песню «День Победы» на своих языках

«День Победы» на разных языках» — проект, в рамках которого любой желающий сможет исполнить легендарную песню на родном для себя языке. Он реализуется по инициативе оргкомитета «Единой России» «Наша Победа». Партнерами выступают Федеральное агентство по делам национальностей, Россотрудничество, Роспечать, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Российский союз ветеранов, движение «Волонтеры Победы».

Акция прошла в день 75-летнего юбилея Победы. 9 мая на сайте pobeda-2020.ru была доступна интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России и стран мира. Люди могли выбрать свой язык, исполнить песню «под минус», записать видеоролик с помощью сервиса на сайте или мобильного телефона и выложить его в сеть.

— Победа досталась ценой неимоверных усилий всех народов России, бывшего СССР, Европы и мира. Важно учитывать особенности нашей страны — это многонациональное и многоконфессиональное государство. Уникальность России в том, что здесь проживают представители более ста национальностей — все они самобытны, но при этом являются частью одного большого народа. Таким образом действует и наша акция — из многоголосия образуется единство. Мы рассчитываем, что «День Победы» на своем языке споют представители многих стран, — сказал координатор проекта «Единой России» «Историческая память», заместитель секретаря Генсовета партии Александр Хинштейн.

В акции приняли участие космонавты экипажа МКС, военнослужащие, проходящие службу в Сирии, а также жители более 60 стран.

Уже в преддверии 9 Мая в сети появилось множество видеороликов, где жители национальных регионов России и других стран, пользуясь переводами песни, выложенными на сайте, исполняют гимн Победы (акция в сети будет сопровождаться хештегом #ГимнПобеды).

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин отметил, что акции, подобные «Дню Победы на разных языках», объединили в этот непростой период миллионы людей нашей многонациональной страны.

— В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации праздничные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошли в онлайн-формате, — отметил лидер рязанских единороссов.

Аркадий Фомин поблагодарил всех жителей региона, принявших в них участие, в том числе в акции «День Победы на разных языках».

— Рязанцы исполняли песни военных лет, украшали окна домов георгиевскими лентами, поздравительными надписями. В социальных сетях делились фотографиями своих героев, рассказывали истории об их подвигах и жизненном пути. Наш общий долг — свято хранить память о воинской славе и трудовой доблести военных лет, бережно передавать детям и внукам незыблемую историческую правду, — подчеркнул секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».

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