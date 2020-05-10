Депутаты «Единой России» приняли участие в акции «Цветы Победы»

9 мая во всех муниципалитетах региона прошла всероссийская патриотическая акция «Цветы Победы». Цветы к мемориалам Великой Отечественной войны по просьбе ветеранов, которые соблюдают режим самоизоляции, возлагали депутаты всех уровней, активисты местных отделения партии, сторонники и молодогвардейцы.

Лидер рязанских единороссов, участник предварительного голосования Аркадий Фомин исполнил просьбу ветеранов Великой Отечественной войны Любови Ивановны Шутовой и Екатерины Дмитриевны Ульяновой. Он возложил цветы в честь 75-летия Великой Победы к обелиску Славы в р.п. Шилово.

Любовь Ивановна служила связисткой, Екатерина Дмитриевна – медсестрой. Они всегда принимают активное участие в подготовке к празднованию Дня Победы, участвуют в парадах, проводят уроки мужества, рассказал в своем видео на страничке в соцсетях Аркадий Фомин.

«К сожалению, мы с вами сегодня не идем в колонне Бессмертного полка, не поем песни на фронтовой поляне. Но отметить великий праздник и почувствовать, что мы едины, мы помним и гордимся нашими отцами, дедами, прадедами, может каждый из нас, – отметил секретарь регионального отделения партии. – Низкий вам поклон, дорогие ветераны, за мужество, самопожертвование, огромную любовь к Отечеству! Спасибо вам за жизнь и мирное небо!».

Участники предварительного голосования – Александ Шевырев, Тарас Ставер, Татьяна Гусева, Михаил Агапкин и Николай Макеев вместе с активистами всероссийского общественного движения «Волонтерами Победы» возложили цветы на Скорбященском мемориальной комплексе и к Вечному огню на площади Победы по просьбам ветеранов Великой Отечественной войны Николая Кузьмича Чадаева, Валентины Максимовны Шаровой, Владимира Григорьевича Киреева, Петра Егоровича Черепенников, Бориса Ивановича Мазура.

Также на площади Победы от имени ветеранов Сергея Петровича Ведищева и Марии Ивановны Ровчак цветы возложили депутаты областной Думы, кандидаты праймериз Александр Ачалов и Игорь Мурог. Память павших воинов в поселке Карцево и Шереметьево-Песочня почтили участники предварительного голосования Юрий Кучаев и Татьяна Баринова.

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