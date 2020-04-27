2020-04-27T11:51:45+03:00
Недвижимость

Рязанского застройщика «Капитал - Строитель Жилья!» включили в перечень системообразующих предприятий российской экономики

Для компании ввели мораторий на банкротство и другие меры поддержки в условиях кризиса и пандемии
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Фото: «Капитал - Строитель Жилья!»Фото: «Капитал - Строитель Жилья!»
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Рязанский застройщик «Капитал - Строитель Жилья!» включен в перечень системообразующих предприятий российской экономики, сообщает Минстрой России. По словам министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева, застройщики, попавшие в перечень системообразующих предприятий, смогут в первоочередном порядке рассчитывать на налоговые и прочие преференции от государства.

Кроме того, как отмечалось, для таких застройщиков вводится мораторий на банкротство и другие меры поддержки в условиях кризиса и пандемии.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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