«Рязанский дом белого аиста» выпустил в природу шесть спасенных особей

1 мая в центре реинтродукции «Рязанский дом белого аиста» произошло важное событие – в естественную среду обитания отпущены его первые постояльцы – три самки и три самца. В конце февраля этих птиц передал нам Калужский Центр реабилитации диких животных «Феникс». Как нам рассказали его создатели, Вероника Матюшина и Сергей Клочек, аистов собрали в разных районах Калужской области: пять особей - птенцы 2019 года рождения, не улетевшие на юг, и одна самка 7-8 лет с травмой крыла, потерявшая партнера.

В течение двух месяцев птицы получали вместе с едой пробиотики и стимуляторы иммунной системы. Пока было холодно, они жили в закрытом домике, с приходом тепла их выпустили в летнее помещение, а несколько дней назад перевели в большой просторный вольер. Теперь же пришло время прощаться с нашими выпускниками – пришла пора вернуть их обратно в их среду обитания.

- Шесть птиц, прошедших адаптацию в «Рязанском доме белого аиста», клинически здоровые, прошедшие адаптацию для жизни в природе, будут выпущены в открытый вольер, - поясняет орнитолог Виталий Тягунин. - Они составят основу группировки белого аиста в районе деревни Кораблино.

Птицы выпорхнули из вольера и начали кружить над землей. Кому позволили силы, поднялся выше, а кто-то летал понизу, но было видно, как они истосковались по небу и полету. Аисты по очереди садились на 12-метровое гнездо, но в вечеру в гнезде осталась только одна аистиха. Несмотря на то, что в первые минуты все шестеро аистов разлетелись в разные стороны, через некоторое время они снова оказались рядом - пока сложившаяся группа держится вместе.

Впрочем, для тех, кто не захочет улетать насовсем, могут обустроиться на территории центра и выбрать любое из шести установленных на высоте 6 и 12 метров гнезд. Здесь же расположен большой пруд, где водятся лягушки, в перепаханной почве много насекомых.

- Нелетная самка, как оказалось, хорошо летает и, думаю, сможет забраться на любое гнездо. Но в этом году ей уже гнездиться поздно, да и партнера уже не найдет, - говорит работающий над проектом орнитолог кандидат биологических наук Антон Барановский. - А остальным еще и на следующий год рано будет гнездиться, они все молодые. В целом мы надеемся, что аисты улетят и смогут сами кормиться, но на какое-то время задержатся в окрестностях. Но есть ощущение, что кто-то, скорее всего, так у нас и останется.

Две самка тут же оккупировали расположенное на высоте 12 метров гнездо и начали выяснять отношения, кому в нем жить.Фото: Татьяна БАДАЛОВА

Как рассказал Виталий Александрович, после выпуска 5 аистов прошлого года начнут обследовать территории вольера и окрестности:

- По сути они фотографически запомнят эту территории, заложат ее координаты в мозг, что позволит им вернуться сюда при благоприятных условиях после зимовки в Африке. Сам вольер останется для аистов их домом, их убежищем. Убедиться в этом нам еще предстоит. Все аисты еще не половозрелые, должны держаться в одной группе и это же группой отправиться на миграцию. Для этого за ними будет организовано наблюдение. Неоценимую помощь в этом могут оказать местные жители, заметившие аистов и сообщившие об их нахождении и перемещениях. Это ценный материал для исследователей.

За то время, что орнитологи ухаживали за особями в неволе, им удалось подметить особенности поведения и характеров каждого из наших питомцев.

Так, Антон Валерьевич поделился с «Комсомолкой» своими наблюдениями о каждой из птиц:

- Самка № 1. Ручная. Крупная для молодой птицы, по весу как взрослая. Любит общаться с людьми и играть с разными предметами. Первая стала брать пищу из рук.

Самка №1Фото: Татьяна БАДАЛОВА

Самка № 2. Видимо, самая умная. Изначально была дикой, теперь ручная, берет пищу из рук. Но человек ее интересует исключительно как источник пищи, играть она не любит. Среди самок в самом низу иерархии, но активно пытается занять более высокое место.

Самка №2Фото: Татьяна БАДАЛОВА

Самка Малена (№3). Взрослая. Самая дикая из всех самок. Также и самая бестолковая. Изначально считалась нелетной, теперь стала летать. Ест меньше других, т. к. всего боится. Однако занимает первое место среди аистов, в силу своего возраста. Ее авторитет непререкаем.

Самка по имени Малена (№3)Фото: Татьяна БАДАЛОВА

Самец № 1. Условно нелетный. Наиболее активный из самцов, лучше всех питается. Из-за неспособности летать лучше всех ориентируется в наземном ярусе. Держится постоянно со взрослой самкой, игнорируя других аистов. Похоже, умеет ее не раздражать.

Самец №1Фото: Татьяна БАДАЛОВА

Самец № 2. Самый мелкий из всех. Очень активный, подвижный, шустрый. Лучше всех летает, возможно, просто из-за своих мелких размеров. Кажется наиболее «средним» по характеру аистом.

Самец №2Фото: Татьяна БАДАЛОВА

Самец № 3. Самый крупный. Активный, но очень дикий, просто панически боится человека, поэтому при каждом отлове обязательно ранит себе суставы на крыльях.

Самец №3Фото: Татьяна БАДАЛОВА

В настоящее время в сообществе во Вконтакте https://vk.com/club192963814 идет голосование за лучшие имена для наших «выпускников». «Рязанский дом белого аиста» вместе с «Комсомолкой» выберет самые интересные из них – победителей ждут призы!

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пара аистов Руслана и Георгий отложили яйца. Пока их два, но, по словам наших орнитологов, у самки, которая делает это впервые, по статистике, бывает от одного для трех яиц. Через пару недель мы проведем все необходимые тесты и поделимся с вами результатами.

Руслана и Гоша сходят с гнезда только за едой.