Самоизоляция в Рязани: С какими проблемами столкнулись жители при подготовке к дачному сезону

Если человек находится на карантине, то самое время заняться подготовкой к дачному сезону- закупить семена и продумать, где разбить новые грядки. Но карантин и самоизоляция внесли свои коррективы в нашу жизнь. Многие отрасли сейчас испытывают колоссальные проблемы из-за остановившейся деятельности. В некоторых регионах под запрет на работу попали и магазины типа «сад-огород». А как обстоит с этим вопросом в Рязани? Наш корреспондент проехал по городу и выяснил, как работают и восполняют потребность в семенах и саженцах садовые центры и магазины.

МАГАЗИНЫ БЕЗ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Семена, конечно, можно заказать и онлайн, но пожилые садоводы-огородники, коих большинство, привыкли покупать их в магазинах. К счастью, почти все они оказались открыты. Один из самых популярных – «Семена» на улице Урицкого. На выходе из него встретили, что уже редкость, мужчину. Владимир вышел с пакетом удобрений.

- Живу в Борках-2, в этом месте покупаю по двум причинам: магазин проверенный и работаю неподалеку, - рассказал житель Рязанской области. – Все, что покупаем здесь, вырастает: помидоры, огурцы, морковь, свекла.

Владимир считает, что губернатор Николай Любимов поступил правильно, разрешив работать подобным магазинам:

- Сейчас самая пора, а то, что потом мы будем кушать зимой? Надо, чтобы они работали именно в это время. Потом будет поздно, а ведь многие пенсионеры только урожаем с огорода и живут.

Куда же без таких магазинов?Фото: Павел АВЕРИН

Продавец этого магазина Ольга на наш вопрос о покупательском спросе огорченно ответила:

- В этом сезоне покупают раз в пятьдесят меньше.

Еще один, не менее популярный магазин семян находится в Торговом городке. Но и там, несмотря на то, что он находится в удобном месте – рядом с автовокзалом, покупателей стало гораздо меньше.

САДОВЫЕ ЦЕНТРЫ: ОНЛАЙН ТОРГОВЛЯ НЕ ПОШЛА

Крупный садовый центр, в котором в прежние годы рязанцы закупали все необходимое для дачи, расположен рядом с магазином «Леруа Мерлен». Мы расспросили об ассортименте саженцев – нас интересовали яблони и груши поздних сортов. Продавец объяснил, что выбор невелик: впрок не завозят, а к онлайн торговле клиенты не приучены — им нравится «все посмотреть и пощупать».

Надо привыкать к покупкам в онлайн режиме!Фото: Павел АВЕРИН

Садовый центр, который ранее располагался рядом с «Глобусом», переехал к торговому центру «КРУИЗ». Мы побывали и там. Выбор побогаче, но покупателей практически нет, что нехарактерно для этой поры.

- Восемь лет работаю, впервые такой спад случился, - разводит руками продавец Дмитрий.

Наиболее широкий ассортимент плодово-ягодных и декоративных растений мы обнаружили за городом, в садовом центре «Сакура» по дороге на Солотчу. Мы приехали в него как раз после того, как только выпал нехарактерный для апреля снег. Все деревья и саженцы оказались им припорошены. Отметим, что цены здесь выше, чем у «Круиза», да и саженцы другие. Разнообразен выбор четырехлетних, в то время как в других садовых центрах они не представлены вовсе.

- Спасибо губернатору за столь нужную для людей инициативу – покупатели, хоть их и немного, есть, - сказала продавец Людмила.

Выпавший в апреле снег смутил некоторых садоводов.Фото: Павел АВЕРИН

Пока мы объезжали объекты «для сада и огорода», пришла мысль. Когда наступят «горячие» посадочные или прополочные деньки, обращать внимание на самочувствие и наблюдать за здоровьем будет некогда. Поэтому уже сейчас можно пополнить запасы домашней аптечки, заказав все необходимое в аптеке.

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