Аварийный дом в зеленой зоне Рязани власти хотят снести за счет его жителей

Дом №46 на Лесопарковой улице расположен впритык к зеленому массиву. Раньше это считалось городским захолустьем. Времена изменились: в сотне метров от деревянной двухэтажки выросли шикарные коттеджи, цена которых не один десяток миллионов рублей. Когда едешь к жителям, которых власть поставила перед неразрешимой для них дилеммой, за окном авто мелькают особняки, отстроенные по самым современным технологиям. Подъезжаешь к 46-му дому, и появляется ощущение, что время тут остановилось где-то в середине прошлого века.

«ДОМ ВЗОРВЕТСЯ – ТОГДА ЧИНОВНИКИ ЗАШЕВЕЛЯТСЯ»

Это ветхое деревянное строение, возраст которого превышает шестьдесят лет, признали аварийным еще в конце 2017 года. Тогда работала межведомственная комиссия, и ее члены официально назвали помещение непригодным для проживания, сам дом – аварийным и подлежащим сносу. Жители обрадовались: им надоело ютиться в квартирах с вечно текущими потолками и накренившимися полами, напоминающими палубу корабля в сильный шторм. На море стихия проходит, а на Леспарковой, 46 «штормит» уже в течение нескольких лет.

Мы побывали в одной из коммунальных квартир. В ней живет семья Котягиных и Надежда Кулешова с сыном. Про полы мы уже рассказали, поднимем взоры вверх: потолки тоже из «морской» темы – они волнами. Почему так, мы выяснили, когда с Надеждой Кулешовой поднялись на чердак. Над ее комнатой… нет крыши! Кровля обвалилась в помещение на втором этаже, в котором никто не живет уже много лет. Представляете себе пролом размером с жилую комнату?! На полу лежит слой мусора и остатки кровли толщиной в несколько десятков сантиметров. В теплое время года сюда льет дождь, а зимой снег ложится ровным слоем.

– Хорошо, что в этом году зима была без снега, – Надежда говорит тихим голосом человека, который смирился с превратностями своей судьбы. – Я уже и не знаю, куда кровать передвигать, потолок в моей комнате может провалиться в любой момент в любом месте. Хорошо, если это случится днем, когда нас с сыном нет дома, а если ночью, когда мы спать будем…

Над комнатой Надежды Кулешовой - пролом.Фото: Павел АВЕРИН

Надя Кулешова воспитывалась в детском доме. Когда она выросла, о ней вдруг вспомнила родная тетка, именно так – тетка, которая обвела племянницу вокруг пальца. Елене выдали двухкомнатную квартиру, она была положена от государства. Тетка уговорила ее двушку продать, а купить 4-комнатную для совместного проживания. Потом она сделала так, что Надежда с сыном-подростком оказалась в этой комнате без крыши на Лесопарковой.

Как рассказали нам эксперты в области жилищного строительства, главная неприятность проживания в таком доме даже не в том, что может обрушиться потолок. Главную опасность они видят в том, что обрушившиеся строительные конструкции повредят одновременно газопровод и электрическую проводку. Понятно, что произойдет при взаимодействии: взрыв!

– Электропроводка сильно изношена в доме, – Вадим Котягин знает, о чем говорит, он сам работает в сфере ЖКХ. – Считаю, что в любой момент во время дождя может где-то замкнуть – деревянный дом вспыхнет, как спичка. Может и взрыв произойти: тогда, наверное, чиновники зашевелятся.

А если вместо мяча в переполненном колодце окажется ребенок?Фото: Павел АВЕРИН

Как говорят, беда не приходит одна. Мало того, что дом не пригоден для жилья, в придачу к этому территория вокруг него уже несколько месяцев представляет из себя зловонное болото. Когда власти решали проблему с канализацией – люди не помнят. Начали кое-что делать, но потом бросили. Говорят, что нет денег, когда будут – неизвестно. По мнению жильцов, к системе канализации 46-го дома подключилась сторонняя организация, расположенная поблизости.

– Здесь неподалеку находится канализационно-насосная станция, но туда никак электричество не подведут, – рассказал Вадим Котягин. – Даже если подведут, это ничего не изменит – моторы там давно стоят без работы, если их запустить, то они проработают максимум полгода.

Рядом с домом - зловонное болото с отходами. Где Роспотребнадзор и ГЖИ?Фото: Павел АВЕРИН

КТО-ТО ПРИСМОТРЕЛ СЕБЕ УЧАСТОК?

Цитируем один из официальных ответов, пришедший на имя Вадима Котягина от жилищного ведомства:

«Согласно части 10 статьи 32 Жилищного кодекса РФ, признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции является основанием предъявления… к собственникам помещений в указанном доме требования о его сносе или реконструкции в разумный срок. Предлагаем собственникам… произвести его снос до 31.12.2020 года. В случае, если собственники не осуществили снос, земельный участок подлежит изъятию для муниципальных нужд, а также подлежит изъятию каждое жилое помещение в указанном доме».

Однако есть одно но: не все квартиры приватизированы, в этом доме есть и муниципальное жилье, за которое его наниматели платят до сих пор. Как быть с ними?

И еще, жилищые службы, мягко говоря, лукавят, приводя лишь часть статьи 32 Жилищного кодекса. Вероятно, надеясь на юридическую безграмотность обитателей 46-го дома. Мы же ее приводим в полном соответствии с последней редакцией в разделе «Официально». При этом просим жильцов дома-ветерана особое внимание обратить на заключительные пункты этой статьи.

Жители говорят, что поняли, почему на снос именно их дома у регионального министерства ТЭК и ЖКХ «не нашлось денег» – место на краю зеленой зоны областного центра для строительства высотки прекрасное. Или кто-то законным путем купит этот участок, и там вырастет еще один шикарный коттедж.

А жители… Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Но мы решили им помочь и обратились к Олегу Попову – руководителю Рязанской единой ассоциации потребителей «Человек». И он рассказал, как жителям аварийного дома в центре Рязани первоначально предлагали возмещение за 350 тысяч рублей – они отказались, обратившись в РЕАП «Человек». В итоге цена поднялась в 10 с лишним раз, а семь человек из этой квартиры решили свои жилищные проблемы.

Вот как ответили на наш официальный запрос из основного контролирующего органа – Государственной жилищной инспекции Рязанской области: «Дом… в соответствии с постановлением администрации г. Рязани №1996 от 24.05.2018 на основании заключения межведомственной комиссии от 06.12.2017… признан аварийным и подлежащим сносу. В региональную адресную программу по переселению… на 2019-2025 год он не включен в связи с тем, что он был признан аварийным после 01.01.2017 года. Если у собственников или нанимателей… данное жилое помещение является единственным жильем, то они вправе обратиться в администрацию города Рязани по вопросу предоставления им жилья в маневренном фонде». А дальше куда им деваться?

ОФИЦИАЛЬНО

Из статьи 32 Жилищного кодекса РФ:

п. 1 Жилое помещение может быть изъято у собственника в связи с изъятием земельного участка… для государственных или муниципальных нужд. Предоставление возмещения за часть жилого помещения допускается не иначе как с согласия собственника.

п. 6 Принудительное изъятие жилого помещения на основании решения суда возможно только при условии предварительного и равноценного возмещения.

п. 7 При определении размера возмещения за жилое помещение в него включаются рыночная стоимость жилого помещения, рыночная стоимость общего имущества в многоквартирном доме с учетом его доли в праве общей собственности на такое имущество, а также все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, включая убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания, временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения, переездом, поиском другого жилого помещения для приобретения права собственности на него, оформлением права собственности на другое жилое помещение, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду.

п. 8 По соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение.

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