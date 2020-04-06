В центре Рязани идет настоящая коммунальная битва за право управлять домами

В редакцию «Комсомолки» пришло письмо от жителей сразу нескольких многоэтажек в центре Рязани. Они попросили нас провести журналистское расследование по факту незаконной, по их мнению, передачи их домов Государственной жилищной инспекцией (ГЖИ) Рязанской области под управление ООО «Гороператор» (все названия фирм во избежание антирекламы изменены – Ред.).

БЕСПЛАТНЫЙ СЫР ВСЕГДА В МЫШЕЛОВКЕ

Наши журналисты выехали на место, чтобы получить информацию из первых уст. Обойдя несколько домов (Введенская, 67; Ленина, 19а; Радищева, 10), мы выяснили, что сценарий был одинаков – разница только в датах. В квартиры к жильцам дома 67 по Введенской улице в начале декабря минувшего года стали звонить люди с просьбой подписать бумаги, где предлагались различные послабления в оплате коммунальных услуг. Жители, что называется «повелись» на эту уловку и подписи поставили. Даже те, кто работает в серьезных федеральных структурах.

– Да, пришли люди, не помню, под каким предлогом, дали подписать бумаги, причем, никто из них не спрашивал у нас документ о праве собственности, – рассказал один из жильцов, убеленный сединами мужчина.

А через пару недель он и другие жители дома узнали, что они проголосовали на общем собрании за расторжение договора управления с прежней компанией, назовем ее «21», и выбрали фирму «Гороператор».

В этом доме люди не знали, что проголосовали за новую УК.Фото: Павел АВЕРИН

Когда собственники жилых помещений разобрались в сути происходящего, то решили провести легитимные собрания, чтобы выяснить общее мнение. В феврале они состоялись, и большинство проголосовало против перехода под крыло «Гороператора». Протоколы передали в «21», сотрудники которой отнесли их в ГЖИ – люди были уверены, что «Гороператор» прекратит посягать на управление их домами.

И все же, для личного успокоения, 20 февраля они сходили в ГЖИ и узнали, что… днем ранее (!) от «Гороператора» поступили протоколы новых собраний, на которых в качестве управляющей компании ими же вновь выбрана именно эта фирма. Люди стали возмущаться: документы поддельные, никаких собраний они не проводили, но услышали ответ:

– Это не в нашей компетенции, обращайтесь в правоохранительные органы.

ГЖИ: АНАЛИЗ РАБОТЫ УК НЕ ВЕДЕМ

Посовещавшись, жители написали заявления в Советский райотдел полиции и в областную прокуратуру. На момент верстки газеты – 23 марта – ответов жители не получили, вероятно, из–за большой загруженности правоохранителей и прокуроров. Ждем 3 апреля – ровно месяц пройдет.

А с 1 марта «Гороператор» уже начал управлять по приказу, подписанному руководителем ГЖИ Геннадием Шмидтом, пятью домами в центре Рязани. С 1 апреля к ним присоединится и шестой – 5а по улице Ленина. Там, судя по всему, сработал тот же сценарий, как и прежде.

Мы с официальным запросом обратились в ГЖИ и получили в ответ… грамотно составленную отписку: ни на один из конкретно поставленных вопросов чиновники жилинспекции не ответили. Вот один из них, вполне невинный: мы хотели узнать, какие УК в Рязани лучшие и худшие (по объективным критериям) и каковы наиболее характерные нарушения в области Жилищного кодекса. Ответ таков: подобным анализом мы не занимаемся. Позвольте, господа, напомнить вам, что в «Положении о ГЖИ в Рязанской области» есть такой, в частности, пункт: «Инспекция осуществляет… систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований, анализ и прогнозирование состояния исполнения обязательных требований при осуществлении… юридическими лицами… своей деятельности». Выходит, чиновники ГЖИ не знают своих функциональных обязанностей?!

Почему мы задали именно этот вопрос: хотели от стороннего, но не постороннего, наблюдателя узнать, каков рейтинг УК «21» и «Гороператора». Почему жители центра Рязани так воспротивились, чтобы их домами стала управлять неизвестная им фирма? Некоторые, наиболее впечатлительные женщины опасаются за свою жизнь: «У нас лифты годами работали безотказно. Теперь профессионалов, проверенных временем, выгоняют, а кто приходит? Мы не знаем, какие они специалисты».

ВЫВЕСКА ДРУГАЯ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА – ТЕ ЖЕ

Один из домов, №4 по улице Щедрина, попал даже в финансовую зависимость от «Гороператора». Тамара Дубцова, старшая Совета этого дома рассказала:

– Мы были под управлением УК «РБС» с 2010 года. Первые два года обслуживание было на высоком уровне. Но потом становилось все хуже – дошло до того, что через 5 лет фирма совсем перестала выполнять свои обязанности. Ни уборщицы, ни дворника: у меня муж руку сломал на дороге возле дома. Вдруг в 2015 году нам приходят платежки от «Гороператора» – я тогда не знала, что обе фирмы входят в одну структуру. Все возмущались, и я вынесла это событие на обсуждение общего собрания дома.

Жители дома решили перейти в другую компанию. Но не тут–то было! По словам Тамары Дубцовой, отдавать так просто дом управляйки не захотели. В итоге люди все же добились своего. С 29 декабря 2015 года домом стала управлять фирма «21», однако его жители тут же попали в финансовую зависимость от «Гороператора». Но об этом позже.

Тамара Дубцоване знала, как избавиться от назойливой УК.Фото: Павел АВЕРИН

Рязань – город небольшой, и мы в ходе расследования столкнулись с таким же развитием событий в одном из микрорайонов города. Вот что рассказала старшая Совета дома №28 по улице Тимакова Лидия Тимохина:

– В декабре прошлого года мы провели очно–заочное собрание о переходе из «Жилбыт» в УК «Город». Собрали 67% голосов за такое решение. В конце января я поехала туда узнать о нашем переводе.

Но юристы заявили Лидии Никитичне о том, что в их доме было проведено новое собрание жильцов, на котором было принято другое решение – остаться в «Жилбыте». Каково же было ее удивление, когда Тимохина в этом документе увидела явно не те подписи ее соседей:

– За те годы, что я старшая по дому, я все подписи изучила. Я ужаснулась – подписи были фальшивыми. Говорю, это не подпись Захаровых – они не так расписываются.

Женщину послали. В полицию – «это не в нашей компетенции». Съездила бывший член Рязанского горсовета и к правоохранителям.

– Полицейский, зовут его Иван Сергеевич, сказал, что для доказательства факта подделки необходимо, чтобы все участники собрания поставили подпись: стоя, сидя, а в третьем варианте не сказал. Вероятно, лежа, – не теряет чувства юмора Тимохина.

Ее соседка, Раиса Николаева, оказывается, была «председателем» на том самом собрании.

– Женщины позвонили, попросили расписаться за снижение тарифа по вывозу мусора, – психологически верный ход сработал. – Никакого собрания не было, никаким председателем я не была!

Как оказалось, таких домов в Дашково–Песочне не один–два, а около десятка – система получается.

«МЫ НЕ ЗНАЕМ, КАК СОБИРАЮТ ПОДПИСИ – ЖИЛЬЦЫ ПРИНОСЯТ ДОКУМЕНТ»

Мы созвонились с руководителем фирмы «Гороператор» и «Жилбыт» и, судя по всему, ряда других клонов этих контор. И вот, что он нам пояснил:

– По поводу якобы фальшивых подписей: на это есть правоохранительные органы, они должны проверять. Жилинспекция, перед тем как вносить дом в лицензию организации, проверяет по Росреестру адреса всех собственников. Они тоже проводят определенную работу – просто так попасть в реестр дом не может. Мы по домам в центре Рязани не ходили – жители сами проявили инициативу в том, чтобы перейти в другую организацию. Мы не знаем, как они собирали эти подписи – они принесли нам документ. Мы отдали это в жилищную инспекцию, а она взяла месяц (!) для проверки этих документов.

Мы принимаем тот факт, что главная цель любого бизнесмена – получение прибыли, и не будем вмешиваться в противоборство. Прежде всего, мы обращаемся в ГЖИ: почему протоколы одной из фирм убираются «под сукно» или рассматриваются в течение месяца, а другой – в течение суток. Кто должен проверять подлинность подписей: правоохранители или сами заявители? Так что точку в этой истории, похожей на боевые действия, ставить рано.

КСТАТИ

Контроль за качеством и своевременностью выполнения обязанностей ГЖИ осуществляет прокуратура. Она инициирует проверки их деятельности, выносит предписания по устранению нарушений, наказывает в случае неисполнения. Предусмотрен общественный контроль. Обнаружив нарушения, люди могут сообщить о них в государственные органы, предупреждая негативные последствия. Споры между жильцами и инспекциями может разрешить суд. Его акты обязательны для исполнения всеми участниками процесса.

В каких случаях можно жаловаться:

– если человеку не сообщили о результатах рассмотрения его обращения;

– сведения, на которых основан ответ, неверны; проверка выполнена не полностью;

– ветхое жилье не признается аварийным и опасным для проживания; надзорное ведомство отказывается принимать, регистрировать обращения граждан;

– ситуации, когда не выполняются обязанности и нарушаются права жильцов.