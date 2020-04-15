Масок нет - нашейте сами: почему рядовые рязанцы остались практически без защиты?

В 2020 году весь мир вспомнил про защитные маски. Но тонкие медицинские изделия, согласно рекомендациям, нужно менять каждые 2-3 часа. Поэтому за один день можно износить примерно 3-5 масок.

«У ТЕХ, КТО КОНТАКТИРУЕТ С БОЛЬНЫМИ, ОНИ ЕСТЬ»

6 апреля в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» губернатор Рязанской области Николай Любимов, отвечая на вопрос ведущего о ситуации в регионе с медицинскими масками, ответил, что проблему решили, но еще не до конца.

– В аптеках масок по-прежнему нет, но у всех медиков, у тех, кто контактирует с больными, они есть. Уже налажено производство многоразовых масок нашими небольшими предприятиями, и они нам очень пригодятся, – рассказал Николай Викторович.

Все сотрудники рязанской системы здравоохранения, с которыми пообщался корреспондент «Комсомолки», подтвердили: масок в их учреждениях в избытке. Об этом также сообщили как в поликлиниках и стационарах, так и бригады скорой помощи.

«ВОТ ИЗ ТОГО ЧТО ВЫ СЕЙЧАС СПРАШИВАЕТЕ - НЕТ НИЧЕГО»

А вот в аптеках ситуация действительно непростая. Из тринадцати аптек и аптечных пунктов, которые мы обошли, масок не оказалось ни в одной. В некоторых из учреждений даже сами провизоры работали в самодельных марлевых повязках.

Также мы проверили наличие и других средств защиты: перчаток и так называемого санитайзера – спиртового раствора для дезинфекции рук. Последний на момент нашей проверки оказался в наличии в трех аптеках (смотри в таблице) по цене 129 и 145 рублей за пузырек 100 миллилитров и по 731 рубль (!) за 50 миллилитров, но зато спрей. С перчатками ситуация аналогичная, они оказались в трех аптеках – по 10 рублей 90 копеек и 22 рубля за одну пару. Причем в одной из аптек за 31 рубль можно приобрести пару стерильных перчаток.

Что интересно, одновременно сразу две позиции оказались лишь в одной из аптек. По одной нашлось в четырех точках, а в восьми не оказалось ни одного средства защиты из нашего списка.

– Вот из того, что вы сейчас спрашиваете – нет ничего, причем уже довольно давно, – поделилась с «КП» провизор одной из аптек. – Когда все это появится, мы даже не знаем, у поставщиков на складе этого товара совсем нет.

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МАСКИ ИЗ ТКАНИ, СОДЕРЖАЩЕЙ НАНОЧАСТИЦЫ СЕРЕБРА

Среди небольших предприятий, о которых говорил в телевизионном интервью рязанский губернатор, есть, например, шоу-рум авторской одежды Ольги Султановой «СНЕ». Причем маски от автора коллекции Masquerade, очень тепло принятой в Милане, стоят совсем недорого – 150-300 рублей за детскую модель и 220 и 300 рублей за мужские и женские варианты.

– Шить маски нас заставила ситуация вокруг, – поделилась с «КП» дизайнер. – Мы делаем многоразовые повязки из ткани с содержанием наночастиц серебра. Этот материал изготовлен по технологии Silver, которая предотвращает появление и рост болезнетворных бактерий. Также мы шьем двухслойные маски из натурального трикотажа.

По словам Ольги, заказов поступает достаточно много. В основном их доставляет курьер непосредственно к клиенту, но есть и те, кто приезжает за товаром сам.

Ольга Султанова в одной из своих масок.

Присоединились к производству многоразовых масок и на фабрике кружева «Кадомский вениз». Здесь работают практически без перерыва – настолько много заказов, что поговорить с представителем производства нам удалось не с первого раза.

– В аптеках их уже давно нет, поэтому люди с удовольствием покупают наши замечательные двухслойные хлопковые маски. Их можно бесконечно стирать и гладить и это очень практично. Делаем мы наши масочки совместно с компанией «Еганна», – рассказали нам на фабрике.

Еще в конце марта региональный минпром сообщил, ООО «Емельян Савостин», расположенное в Клепиковском районе, готово в течение недели наладить выпуск медицинских масок. Причем говорилось, что мощность линии составит 288 тысяч штук в сутки, а для производства уже закупается сырье.

Но на данный момент производство до сих пор не запущено.

Для того чтобы производить средства защиты, которые потом можно будет поставлять в больницы и продавать в аптеках, необходимо соблюсти ряд процедур. Главной из них является провести регистрации нового изделия в Росздравнадзоре. Но участникам так называемого серого рынка подобные согласования не нужны, поэтому в продаже появилась продукция, не прошедшая госрегистрацию. Нам удалось поговорить с представителем поставщика такой не лицензированной продукции и узнать, насколько востребован такой товар.

– Стартовая цена 35 рублей за одну единицу, но если заказ большой, то возможны скидки. Так сегодня мы договорились о большей поставке в Москву по 28 рублей за штуку. Заказов сейчас очень много, надеюсь на производстве все успеют и не подведут. Наши изделия практически ничем не отличаются от фабричны масок, поэтому желающих их купить хоть отбавляй, – поделился наш собеседник.

В последнее время по городу развесили объявления о продаже масок с указанием мобильного телефона. Мы позвонили по одному из них, и выяснили, что торгует ими частное лицо.

– Маски у нас марлевые шестислойные, шились для правительства Рязанской области, но остались не у дел, вот мы, так сказать, их «раздаем» по 100 рублей за штуку. Осталось около ста.

Вот такая хитрая, но не очень правдоподобная легенда.

Пока же всем нам остается надеяться, что все согласования в ближайшее время будут пройдены, лицензирование не затянется надолго, и рязанские маски наконец-то появятся в городских аптеках.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На фоне распространения коронавирусной инфекции, роста спроса на защитные медицинские изделия и увеличения количества мошенников российское правительство ввело запрет на продажу масок, респираторов и перчаток компаниям, у которых нет фармацевтической лицензии. Постановление кабмина опубликовано на официальном сайте органа власти.

«Устанавливается запрет на розничную куплю-продажу товаров для организаций, не имеющих лицензии на осуществление фармацевтической деятельности и торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения», – сообщается в документе.

Кабмин также установил ограничения на продажу масок и перчаток: на каждом этапе продаж цена на них может повышаться не более чем на 10% и не более чем на 10 копеек за штуку.

НА ЗАМЕТКУ

Как выбрать санитайзер для рук?

Внимание на состав. В выборе главное – спиртосодержащий антисептик. Спирт – наиболее действенное средство. Считается, что, чем выше концентрация этанола, тем антисептические свойства лучше.

Структура неважна. Никакой разницы нет, жидкие или гелевые. Марки не важны, главное – концентрация этанола. Чем меньше в антисептике спирта, тем средство хуже.

Следите за ценами. Адекватная цена около 40-50 рублей за флакон антисептика в 50 миллилитров. Но во многих местах из-за ситуации с коронавирусом в 2020 году делают накрутку.

Лучше купить в аптеке. В сети есть инструкции по приготовлению антисептика в домашних условиях. Рекомендую ничего не выдумывать – вдруг перепутаете компоненты? Если нет возможности купить, то, на крайний случай, можно использовать водку.

А КАК У НИХ?

В интернет-магазине самой, пожалуй, модной на данный момент в стране группы Little Big, запустили в продажу тканевые маски с фирменными логотипами. Цена – по 1000 рублей за штуку. Маркетологи группы пошутили, представляя товар: «Закинули в продажу тканевые маски с принтами Little Big и CorUNOvirus! Модели доступны только в черном цвете, чтобы соперники не разглядели следы ваших микробов…» Но тут же грамотные менеджеры защитились от хейтеров важным замечанием о том, что товар является сувенирной продукцией и не предназначен для медицинского использования.

Защита от Little Big.

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