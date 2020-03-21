Рязанское предприятие готово выпускать 288 тысяч медмасок в сутки
Предприятие «Емельянъ Савостинъ», расположенное в Клепиковском районе, готово в течении недели наладить выпуск медицинских масок. Об этом сообщает оперативная группа по борьбе с распространением COVID-2019 в Рязанской области.
«Выпуск медицинских масок с производственной мощностью 288 тысяч штук в сутки в готовы организовать сразу после поставки оборудования и госрегистрации данного медицинского изделия Росздравнадзором», - сообщили в региональном минпроме.
При этом в ведомстве уточнили, что для производства уже закупается сырье. Предложения по оперативной организации процесса были направлены в адрес премьера РФ Михаила Мишустина.
Также в опергруппе сообщили, что уже определена потребность в медицинских масках и сделан заказ на их поставку в федеральный центр. Относительно производства антисептиков в ведомстве уточнили, что после переговоров с производителем принято решение оставлять всю продукцию в регионе.
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ИСТОЧНИК KP.RU