Андрей Красов: Поддержал принятие поправок как депутат, поддержу как гражданин
Депутат Государственной Думы РФ от Рязанской области, первый заместитель председателя комитета по обороне, член фракции «Единая Россия» Андрей Красов провел брифинг для журналистов региональных СМИ, на котором рассказал о поправках в Конституцию Российской Федерации.
Андрей Леонидович отметил:
– Конституция – довольно молодой документ, ему всего лишь 27 лет. Конечно, на определенном этапе исторического развития, Конституция была актуальна и, безусловно, выполнила свою функцию. Но время идет, в мире и обществе происходят изменения. Необходимо вносить изменения и в Конституцию.
СТАТЬ СОЦИАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВОМ
Отметим, что всего в Государственную Думу поступило более 400 предложений по поправкам в Конституцию, которые внес президент РФ Владимир Путин, а также политические партии и различные общественные движения. После тщательного изучения на голосование было вынесено 264 поправки. Они прошли чтения в Государственной Думе, были утверждены в Совете Федерации. Затем направлены президентом в Конституционный суд, который вынес вердикт – поправки соответствуют Конституции.
– Основные предлагаемые изменения носят социальный характер, – продолжает объяснять Андрей Красов. – Наша цель повысить и улучшить качество жизни, защитить семью и семейные ценности. Повысить доступность и уровень образования и здравоохранения. И, в конечном итоге, повысить уровень жизни людей. Мы и раньше много говорили о том, что России является социальным государством, но теперь все льготы будут прописаны на уровне Конституции. Мы говорим о том, что ежегодно будут индексироваться пенсии, закреплена поддержка молодых семей и родителей с детьми. Установлен достойный минимальный размер оплаты труда.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Не менее важной и значимой выпускник Рязанского училища ВДВ Андрей Красов считает поправки, предложенные известным российским актером и режиссером Владимиром Машковым.
– Эти поправки касаются территориальной целостности и суверенитета России, – особо подчеркивает Андрей Леонидович. – Это залог безопасного существования нашего государства. Границы и территория должны быть неприкосновенны. Не секрет, что ряд зарубежных стран претендует на российские территории. Японии не дает покоя Курильская гряда, Украине – Крым, Польша совсем недавно проявила «интерес» к Калининградской области. Но эти территории были, остаются и будут российскими. Поправки в Конституцию не допустят не только отторжение территории Российской Федерации, но и пресекут даже призывы к таким действиям.
Важными депутат Государственной Думы считает и поправки, повышающие ответственность чиновников, депутатов, правоохранительных органов и Фемиды перед жителями страны.
– Люди, выбравшие эти направления деятельности, должны быть настоящими патриотами. Они не могут иметь гражданство других стран и счета в банках других стран, – отметил Андрей Красов.
В качестве депутата поправки и обновленную Конституцию член фракции «Единая Россия» Андрей Красов уже поддержал, теперь собирается сделать то же самое как обычный гражданин в день всенародного голосования.
– Обязательно приду на участок и проголосую. Мне не безразлично, в какой стране я буду жить завтра, и в какой стране будут жить мои дети и внуки. Президент доверил поставить окончательную точку в этом вопросе именно народу, и мы должны оправдать это высокое доверие. Должны смело высказать свое мнение!
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ИСТОЧНИК KP.RU
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