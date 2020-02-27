2020-02-27T17:25:02+03:00
Недвижимость

Увеличение маткапитала может изменить сам подход к ипотечному кредитованию

Ожидается, что в этом году средства на первого и второго ребенка получат более миллиона семей
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Инфографика: Ольга ПОШЕВЕЛЯ.Инфографика: Ольга ПОШЕВЕЛЯ.
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Совет Федерации одобрил федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала».

При рождении первого ребенка с 1 января 2020 года семья получит материнский капитал в 466 616 рублей.

При рождении второго ребенка он увеличится до 616 617 рублей.

Если в семье третий ребенок появился с 1 января 2019 года, а родители оформили ипотеку, бюджет поможет погасить ее. Предельная сумма - 450 тысяч рублей, ее внесут в банк, если задолженность равна или превышает эту величину. Если семья должна меньше - долг покроют полностью.

Программу поддержки семей продлили как минимум до 2026 года.

Ожидается, что в этом году средства на первого и второго ребенка получат более миллиона семей.

ИПОТЕЧНЫЙ БЕБИ-БУМ

По мнению ипотечных брокеров, теперь материнский капитал гораздо чаще будут использовать в качестве первоначального взноса при покупке жилья в кредит. Многие семьи задумаются и о третьем ребенке, после рождения которого государство погасит до 40% ипотечного кредита.

— На сегодняшний день среди тех, кто покупает жилье в ипотеку, семьи, использующие материнский капитал составляют около 35-40%. Как правило, наличных средств на приобретение жилья у таких семей нет, поэтому в качестве первоначального взноса они используют именно маткапитал, — поделилась своими наблюдениями начальник кредитного отдела УК Центральное агентство недвижимости Людмила Белина.

Начальник кредитного отдела УК Центральное агентство недвижимости Людмила Белина.

Начальник кредитного отдела УК Центральное агентство недвижимости Людмила Белина.

Легко предположить, что всплеск обращений начнется в 2021 — 2022 годах. В то же время не все семьи сразу обращаются за сертификатом. С этим, например, эксперты связывают резкий рост обращений за ипотечными кредитами в декабре 2019 — январе 2020 годов: семьи ждали индексации маткапитала, который не индексировался с 2015 года и составлял 453 тысячи рублей. Как только он был проиндексирован, доля жилья, купленного на рязанском рынке недвижимости с привлечением маткапитала, составила 70-80%.

ИПОТЕКА С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ МАТКАПИТАЛА ОБЯЗЫВАЕТ БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ

— Нарисовать общий портрет семьи, которая обращается за ипотекой, не так-то просто, потому что они очень разные: и молодые приходят, и тему кому за 35; одни подыскивают жилье в новостройке, других устроит вторичный фонд. Пожалуй, всех объединяет подход в поисках оптимального предложения, — замечает специалист по ипотечному кредитованию агентства недвижимости «Новоселье» Альбина Алфимова. — Сейчас люди намного более подготовленные приходят, внимательнее выбирают. Так, если 15 лет назад семья могла обратиться к частному риэлтору, то сейчас обращаются в проверенные агентства, понимают, что в этом случае у компании есть и свои инвесторы, и банки-партнеры, которые могут предложить какие-то более выгодные условия.

Специалист по ипотечному кредитованию агентства недвижимости «Новоселье» Альбина Алфимова.

Специалист по ипотечному кредитованию агентства недвижимости «Новоселье» Альбина Алфимова.

ИПОТЕКА? НАДО БРАТЬ!

Агентства недвижимости подбирают наиболее подходящие квадратные метры, но что касается финансовых условий, то здесь все-таки главную роль играют банки.

Там тоже ожидают повышение спроса на недвижимость, а в связи с этим и роста цен на жилье. А вот ставки по ипотечным кредитам повышаться не должны, считает заместитель начальника управления кредитования Прио-Внешторгбанка Наталья Безносова:

- Как правило, изменение процентных ставок по ипотечным кредитам напрямую связано с изменением ключевой ставки Банка России, а она снижается. Последний раз такое решение было принято ЦБ 7 февраля. Кроме того, имеет место рост мер государственной поддержки, что безусловно скажется на средней стоимости ипотечного кредитования.

Заместитель начальника управления кредитования Прио-Внешторгбанка Наталья Безносова.

Заместитель начальника управления кредитования Прио-Внешторгбанка Наталья Безносова.

Есть и другая причина поторопиться с оформлением ипотеки, полагает эксперт, обращая внимание на сложности, которые возникают у застройщиков, связанные с переходом на эскроу-счета. Объемы строительства снизятся, а цены на новостройки начнут расти, вслед за этим поползут вверх и цены на вторичное жилье. При этом снижение стоимости ипотечных кредитов безусловно будет только увеличивать спрос. Так что приобретение недвижимости с оформлением ипотечного кредита на данный момент будет целесообразным решением.

БАНКИ ОТРЕАГИРУЮТ НА СПРОС

Меры поддержки семей с детьми отразятся на всех участниках сделок с недвижимостью, включая банки. В частности в первом коммерческом банке Рязани — Прио-Внешторгбанке — уже представлена вся линейка ипотечных продуктов, с помощью которых можно приобрести как готовое, так и строящееся жилье, загородную недвижимость, а также самостоятельно построить дом на кредитные средства. Для всех этих целей можно привлекать и средства материнского капитала на погашение ипотечного кредита. Кроме того, материнский капитал может использоваться в качестве первоначального взноса полностью или частично.

— В Банке на постоянной основе проводится работа по модернизации продуктовой линейки, оценка потребностей клиентов и анализ предложений конкурентов. Мы всегда предлагаем наиболее удобное и выгодное кредитование как по ипотечным программам, так и по другим кредитным продуктам, в том числе рефинансирование. В этом году было объявлено снижение процентных ставок по ипотеке. В настоящее время ведется подготовка к запуску специального предложения по потребительскому кредитованию, — уточнила Наталья Безносова.

Инфографика: Ольга ПОШЕВЕЛЯ.

Инфографика: Ольга ПОШЕВЕЛЯ.

Чтобы оформить в Прио-Внешторгбанке ипотеку с использованием материнского капитала нужен стандартный пакет документов: паспорта и СНИЛСы созаемщиков, Сертификат о материнском капитале и справка о его остатке из Пенсионного фонда, документы, подтверждающие доходы и трудовую занятость, причем Банк может запросить их удаленно через сервисы ФНС и ПФР или портал «Госуслуги», и документы на приобретаемую недвижимость. Срок рассмотрения заявки в течение 1 рабочего дня. Дополнительные расходы, связанные с оценкой объекта, страхованием жизни, регистрацией сделки не требуются.

Спрос на кредиты Прио-Внешторгбанка стабильно высокий. Более половины клиентов приходят к нам по рекомендациям близких. За 2018-2019 год Банком было выдано более 1200 кредитов физическим лицам на общую сумму около 1 млрд руб.

Инфографика: Ольга ПОШЕВЕЛЯ.

Инфографика: Ольга ПОШЕВЕЛЯ.

Информация к размышлению

Самая востребованная ипотека — с господдержкой. Процентная ставка по ней составляет 6% годовых. Но чтобы получить такую, семья должна выполнить три условия: второй ребенок должен родиться в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Покупаемое жилье должно быть в новостройке; первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости жилья.

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Ипотека предоставляется в рублях РФ на готовое и строящееся жильё, а также загородную недвижимость. Сумма ипотеки — от 100 000 рублей. Срок кредитования — до 20 лет. Процентные ставки — от 8,9% до 10,4% годовых в зависимости от суммы первоначального взноса, категории заёмщика, формы подтверждения его дохода, оформления страхования жизни и потери трудоспособности. Обеспечение по кредиту: залог приобретаемой недвижимости.

Комиссия за выдачу кредита не взимается. Досрочное погашение осуществляется без штрафных санкций со стороны банка. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Предложение не является публичной офертой. Более подробные условия кредитования размещены на сайте Банка www.priovtb.com. Прио-Внешторгбанк (ПАО) основан 06.12.1989 г. Лицензия Банка России № 212.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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