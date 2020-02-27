Увеличение маткапитала может изменить сам подход к ипотечному кредитованию

Совет Федерации одобрил федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала».

При рождении первого ребенка с 1 января 2020 года семья получит материнский капитал в 466 616 рублей.

При рождении второго ребенка он увеличится до 616 617 рублей.

Если в семье третий ребенок появился с 1 января 2019 года, а родители оформили ипотеку, бюджет поможет погасить ее. Предельная сумма - 450 тысяч рублей, ее внесут в банк, если задолженность равна или превышает эту величину. Если семья должна меньше - долг покроют полностью.

Программу поддержки семей продлили как минимум до 2026 года.

Ожидается, что в этом году средства на первого и второго ребенка получат более миллиона семей.

ИПОТЕЧНЫЙ БЕБИ-БУМ

По мнению ипотечных брокеров, теперь материнский капитал гораздо чаще будут использовать в качестве первоначального взноса при покупке жилья в кредит. Многие семьи задумаются и о третьем ребенке, после рождения которого государство погасит до 40% ипотечного кредита.

— На сегодняшний день среди тех, кто покупает жилье в ипотеку, семьи, использующие материнский капитал составляют около 35-40%. Как правило, наличных средств на приобретение жилья у таких семей нет, поэтому в качестве первоначального взноса они используют именно маткапитал, — поделилась своими наблюдениями начальник кредитного отдела УК Центральное агентство недвижимости Людмила Белина.

Начальник кредитного отдела УК Центральное агентство недвижимости Людмила Белина.

Легко предположить, что всплеск обращений начнется в 2021 — 2022 годах. В то же время не все семьи сразу обращаются за сертификатом. С этим, например, эксперты связывают резкий рост обращений за ипотечными кредитами в декабре 2019 — январе 2020 годов: семьи ждали индексации маткапитала, который не индексировался с 2015 года и составлял 453 тысячи рублей. Как только он был проиндексирован, доля жилья, купленного на рязанском рынке недвижимости с привлечением маткапитала, составила 70-80%.

ИПОТЕКА С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ МАТКАПИТАЛА ОБЯЗЫВАЕТ БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ

— Нарисовать общий портрет семьи, которая обращается за ипотекой, не так-то просто, потому что они очень разные: и молодые приходят, и тему кому за 35; одни подыскивают жилье в новостройке, других устроит вторичный фонд. Пожалуй, всех объединяет подход в поисках оптимального предложения, — замечает специалист по ипотечному кредитованию агентства недвижимости «Новоселье» Альбина Алфимова. — Сейчас люди намного более подготовленные приходят, внимательнее выбирают. Так, если 15 лет назад семья могла обратиться к частному риэлтору, то сейчас обращаются в проверенные агентства, понимают, что в этом случае у компании есть и свои инвесторы, и банки-партнеры, которые могут предложить какие-то более выгодные условия.

Специалист по ипотечному кредитованию агентства недвижимости «Новоселье» Альбина Алфимова.

ИПОТЕКА? НАДО БРАТЬ!

Агентства недвижимости подбирают наиболее подходящие квадратные метры, но что касается финансовых условий, то здесь все-таки главную роль играют банки.

Там тоже ожидают повышение спроса на недвижимость, а в связи с этим и роста цен на жилье. А вот ставки по ипотечным кредитам повышаться не должны, считает заместитель начальника управления кредитования Прио-Внешторгбанка Наталья Безносова:

- Как правило, изменение процентных ставок по ипотечным кредитам напрямую связано с изменением ключевой ставки Банка России, а она снижается. Последний раз такое решение было принято ЦБ 7 февраля. Кроме того, имеет место рост мер государственной поддержки, что безусловно скажется на средней стоимости ипотечного кредитования.

Заместитель начальника управления кредитования Прио-Внешторгбанка Наталья Безносова.

Есть и другая причина поторопиться с оформлением ипотеки, полагает эксперт, обращая внимание на сложности, которые возникают у застройщиков, связанные с переходом на эскроу-счета. Объемы строительства снизятся, а цены на новостройки начнут расти, вслед за этим поползут вверх и цены на вторичное жилье. При этом снижение стоимости ипотечных кредитов безусловно будет только увеличивать спрос. Так что приобретение недвижимости с оформлением ипотечного кредита на данный момент будет целесообразным решением.

БАНКИ ОТРЕАГИРУЮТ НА СПРОС

Меры поддержки семей с детьми отразятся на всех участниках сделок с недвижимостью, включая банки. В частности в первом коммерческом банке Рязани — Прио-Внешторгбанке — уже представлена вся линейка ипотечных продуктов, с помощью которых можно приобрести как готовое, так и строящееся жилье, загородную недвижимость, а также самостоятельно построить дом на кредитные средства. Для всех этих целей можно привлекать и средства материнского капитала на погашение ипотечного кредита. Кроме того, материнский капитал может использоваться в качестве первоначального взноса полностью или частично.

— В Банке на постоянной основе проводится работа по модернизации продуктовой линейки, оценка потребностей клиентов и анализ предложений конкурентов. Мы всегда предлагаем наиболее удобное и выгодное кредитование как по ипотечным программам, так и по другим кредитным продуктам, в том числе рефинансирование. В этом году было объявлено снижение процентных ставок по ипотеке. В настоящее время ведется подготовка к запуску специального предложения по потребительскому кредитованию, — уточнила Наталья Безносова.

Инфографика: Ольга ПОШЕВЕЛЯ.

Чтобы оформить в Прио-Внешторгбанке ипотеку с использованием материнского капитала нужен стандартный пакет документов: паспорта и СНИЛСы созаемщиков, Сертификат о материнском капитале и справка о его остатке из Пенсионного фонда, документы, подтверждающие доходы и трудовую занятость, причем Банк может запросить их удаленно через сервисы ФНС и ПФР или портал «Госуслуги», и документы на приобретаемую недвижимость. Срок рассмотрения заявки в течение 1 рабочего дня. Дополнительные расходы, связанные с оценкой объекта, страхованием жизни, регистрацией сделки не требуются.

Спрос на кредиты Прио-Внешторгбанка стабильно высокий. Более половины клиентов приходят к нам по рекомендациям близких. За 2018-2019 год Банком было выдано более 1200 кредитов физическим лицам на общую сумму около 1 млрд руб.

Инфографика: Ольга ПОШЕВЕЛЯ.

Информация к размышлению

Самая востребованная ипотека — с господдержкой. Процентная ставка по ней составляет 6% годовых. Но чтобы получить такую, семья должна выполнить три условия: второй ребенок должен родиться в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Покупаемое жилье должно быть в новостройке; первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости жилья.

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Ипотека предоставляется в рублях РФ на готовое и строящееся жильё, а также загородную недвижимость. Сумма ипотеки — от 100 000 рублей. Срок кредитования — до 20 лет. Процентные ставки — от 8,9% до 10,4% годовых в зависимости от суммы первоначального взноса, категории заёмщика, формы подтверждения его дохода, оформления страхования жизни и потери трудоспособности. Обеспечение по кредиту: залог приобретаемой недвижимости.

Комиссия за выдачу кредита не взимается. Досрочное погашение осуществляется без штрафных санкций со стороны банка. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причин. Предложение не является публичной офертой. Более подробные условия кредитования размещены на сайте Банка www.priovtb.com. Прио-Внешторгбанк (ПАО) основан 06.12.1989 г. Лицензия Банка России № 212.

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