Записки орнитолога: рязанский ученый снял на камеру подземную жизнь зимородка

Первая моя встреча с зимородком на речке Плетенке произошла почти случайно. Как-то я в том районе набрел на большую колонию крапчатых сусликов, и, когда один из коллег захотел поснимать этого зверька (кадры требовались для какого-то фильма), повел его в те края. Самый простой способ поймать суслика – это «вылить» его из норы, то есть, налить в норку ведро воды, и зверек сам вылезает на поверхность прямо в руки человека. Так мы решили поступить и в тот раз. Сделав несколько ходок к речке с ведром, я увидел на свисающей над водой ивовой ветке ярко окрашенную птичку размером чуть больше воробья. Это и был зимородок.

Суслика мы в тот раз все же поймали, поснимали и выпустили, а пока шла съемка, вторую камеру оставили нацеленной на обрыв, где виднелись многочисленные норки ласточек-береговушек, золотистых щурок, и две – сделанные зимородком. Одна из них, судя по вытекающему из входа жидкому помету, была жилой – там находились подросшие птенцы, а другая, по всей видимости, использовалась для воспитания предыдущего выводка.

Крапчатый суслик.Фото: Антон БАРАНОВСКИЙ

Зимородки периодически подлетали к жилой норе, принося в клювах рыбок – кормили птенцов. Что оказалось особенно интересным, подлетали туда несколько раз и полевые воробьи, которых тоже интересовали норки – и жилая, и неиспользуемая. Воробьи подыскивали себе место для гнезда уже на следующий год. Хотя мы привыкли видеть гнезда этих птиц в различных пустотах построек или в дуплах деревьев, могут они поселяться и в норах на обрывах. Такой случай прекрасно описан даже в одной из сказок Виталия Бианки, по которой впоследствии сняли известный мультфильм. Забегая вперед, скажу, что больше такого интереса воробьев к норкам мне наблюдать не доводилось. Видимо, причиной стало катастрофическое снижение численности воробьев, в результате чего жилищный кризис для них исчез.

УСТАНОВКА КАМЕР ДЛЯ СЪЕМОК ПТИЦ

Почти целое десятилетие прошло, пока не появилась идея фильма о гнездовой жизни зимородка. За это время я уже приобрел опыт подземных съемок, которые проводил в колонии золотистых щурок. Несколько лет останавливал меня тот факт, что уж больно далеко от дома было гнездо зимородка, ведь туда не только надо было дойти самому, но и принести камеру, лопату и несколько досок. Однако, когда в плане оказалось издание очередной монографии, я все же решился на этот шаг.

Фото: Антон БАРАНОВСКИЙ.

Сама съемка не представляла особых сложностей, но ей предшествовала большая подготовительная работа. Надо было точно установить, где проходит в тоще земли нора, и где расположена гнездовая камера. Затем пришлось вырыть параллельно норе шурф нужной глубины, чтобы нора оказалась вскрыта не сверху (потолок должен сохраниться), а сбоку. После этого – сделать две сообщающиеся с норой «комнатки» для размещения камер и фонариков. Одна из них должна была соединяться с самим гнездом, а другая – с норой, примерно на 2/3 ее длины.

Теперь в «комнатки» были установлены камеры, фонарики и аккумуляторы, все сооружение прикрыто досками, засыпано землей, а сверху замаскировано тем самым дерном, который первоначально находился на этом месте. Таким образом, на поверхности не то чтобы совсем не осталось никаких следов, но, не зная заранее, куда именно нужно смотреть, увидеть их было довольно сложно. Камера непрерывно снимала восемь часов, поэтому я пошел на работу.

Вечером забрал технику, вновь замаскировал норку, и приступил к исследованию записанного материала. По мере роста птенцов я приходил туда еще дважды, а в последний раз сделал необходимые съемки снаружи гнезда, с другого берега речки. Такие съемки уже были, но они были сделаны старой камерой (прошло ведь около десятка лет), и не соответствовали по качеству современному уровню, так что пришлось их переделывать заново. По этой причине и съемки осматривающих норку воробьев не вошли в фильм, они бы сильно выделялись по качеству, а заново эти кадры переснять было уже невозможно.

Фото: Антон БАРАНОВСКИЙ.

ЧТО ПРОИСХОДИЛО ПОД ЗЕМЛЕЙ

При съемках птиц одним из наиболее интересных моментов бывает первая их реакция на камеру. Некоторые ее боятся и долго не подлетают к гнезду, другие не обращают внимания, третьим - интересно, что же это такое. Обычно для вида в целом характерно что-то одно, хотя бывают и индивидуальные особенности поведения.

Зимородок, прилетев впервые к норе, заинтересовался посторонним предметом, непонятно как оказавшемуся внутри. Птичка долго бегала взад-вперед по туннелю, то и дело возвращалась к камере, пыталась ее потрогать, клюнуть. Стремясь на свет и привлекаемые запахом экскрементов птенцов, в нору залетали мухи, одну из которых зимородок долго пытался ловить прямо перед камерой. Вряд ли его задачей было съесть насекомое. Хотя зимородки и могут охотиться на крупных насекомых, они ловят добычу в воде и около нее, и уж никак не в собственной норе. Скорее всего, птицу просто раздражало мельтешение мухи перед носом.

Уяснив себе все как следует, зимородок улетел, после чего вернулся уже с рыбкой для птенцов, и больше не обращал на камеру никакого внимания. Вторая птица, появившаяся чуть позже, не проявила к камере заметного интереса. То ли она была более флегматичной по характеру, то ли исследователь каким-то образом сумел объяснить, что перемена обстановки не заслуживает особого внимания.

Фото: Антон БАРАНОВСКИЙ.

Родители прилетали с интервалами примерно в час, принося птенцам рыбок, иногда довольно больших, почти с палец длиной. Охотились они где-то далеко от норы, улетая вверх или вниз по течению речки, всегда строго над ее руслом. Птенцы, оставшись в одиночестве, издавали постоянное монотонное журчание, оно заметно усиливалось при появлении взрослых с добычей. Так они выпрашивали еду. Незадолго перед вылетом птенцы начали делать несколько шагов навстречу прилетающим родителям и получали пищу уже не в самом гнезде, а в туннеле (вот для чего нужна была вторая камера). Покинув гнездо, они сразу переместились на несколько сотен метров от него, ведь акватория поблизости была постоянным местом охоты родителей уже долгое время, часть рыбы они выловили, часть распугали.

В заключение надо сказать, что зимородки гнездились на этом же обрывчике и в последующие годы, то есть, съемка фильма не оказала на их жизнь видимого негативного влияния.

Зимородок в подземелье.Видео Антон Барановский, монтаж Светлана Райкова.

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