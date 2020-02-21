Первое заседание оргкомитета «Наша Победа» состоялось в «Единой России»

18 февраля в Центральном исполнительном комитете «Единой России» состоялось первое заседание организационного комитета «Наша Победа», призванного объединить все партийные направления и проекты по сохранению исторической памяти о героях Великой Отечественной войны, оказанию помощи ветеранам, противодействию фактам исторической фальсификации.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал объединить усилия и возможности всех участников оргкомитета при подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это, по его мнению, «несомненно даст синергетический эффект».

Памятные и торжественные мероприятия важны для подрастающего поколения, подчеркнул Андрей Турчак. «Мы не можем допустить фальсификации нашей истории. И поэтому так важно, чтобы и наши дети, и внуки знали и помнили о Победе советских воинов в Великой Отечественной войне», – отметил он.

Координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память», замсекретаря Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в 2020 году в акции «Диктант Победы» примут участие практически все страны Западной и Восточной Европы, а также США и Аргентина. Планируется, что площадки «Диктанта Победы» будут открыты в военных частях по всей стране, включая удаленные и труднодоступные регионы, а также на российских военных объектах за рубежом.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев сообщил, что операторы большой четверки, ведущие телекоммуникационные компании, поддержали инициативу «Единой России» и ветеранам будет доступна мобильная связь внутри страны, межгород абсолютно бесплатно и бессрочно.

— В Российских железных дорогах, ФПК и подразделениях принято решение о бесплатной перевозке ветеранов с одним сопровождающим. Это решение будет действовать всегда. То есть, в любой момент ветераны с сопровождающими смогут путешествовать по железной дороге абсолютно бесплатно, – подчеркнул член Высшего совета «Единой России», генеральный директор – председатель правления «РЖД» Олег Белозеров.

О готовности поддержать все акции, организованные «Единой Россией» в рамках партпроекта «Историческая память», заявил и заместитель министра обороны России Андрей Картаполов. Глава министерства науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что в 2020 году абитуриенты вузов смогут получить до 10 дополнительных баллов благодаря участию в «Диктанте Победы».

На заседании оргкомитета стало известно, что «Единая Россия» разработает единую карту воинских захоронений при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и минобороны.

Региональный координатор партийного проекта «Историческая память», ректор Рязанского института развития образования Андрей Кашаев отметил, что члены и сторонники «Единой России» ежегодно принимают участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы.

— Очень важно, чтобы каждый ветеран почувствовал нашу заботу и благодарность. Созданы региональный оргкомитет «Наша Победа», мобильная рабочая группа, в которую вошли члены фракций партии, представители исполнительной власти, общественного движения «Волонтеры Победы», социальных служб. Организовано посещение ветеранов с целью выявления проблем и вопросов, с которыми они сталкиваются, – рассказал Андрей Кашаев. – По инициативе фракции «Единая Россия» в Рязанской областной Думе участники Великой Отечественной войны, вдовы и труженики тыла получат дополнительные региональные единовременные выплаты.

Кроме этого, проводится мониторинг состояния памятных объектов, в том числе связанных с жертвами политических репрессий. В ходе весеннего месячника будут благоустроены монументы, обелиски, мемориальные доски и прилегающая к ним территория.

В рамках подготовки к 75-летию Великой Победы проводятся тематические мероприятия и акции, в частности, всероссийский конкурс «Лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны» и проект «Нам есть кем гордиться», направленный на сохранение памяти о героях Рязанской области в рассказах известных людей.

— Для проведения «Диктанта Победы» сформировано более 40 площадок, соответствующих техническим требованиям, в нем примут участие около 14 тысяч человек. В прошлом году мы вошли в пятерку лучших регионов по организации всероссийской акции. В этом году также готовы организовать все на высшем уровне. «Диктант Победы» пройдет 24 апреля, – добавил Андрей Кашаев.

Региональный координатор подчеркнул, что поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и приравненных к ним категорий ведется в Рязанской области постоянно и будет продолжена.

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