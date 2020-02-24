Рязанский дом для белых аистов ждет первых новоселов

Он носит торжественный белый наряд, отделанный понизу черными перьями. Его благородный вид и врожденная стать вызывают восхищение и неизменный интерес людей. Существует поверье, что селится он только рядом с домами, которые живут в мире, и приносит их обитателям счастье. Все это о белом аисте, извечном спутнике человека, одной из наиболее любимых и почитаемых у многих народов птиц.

В номере «толстушки» от 5 февраля мы рассказали вам о запуске на территории Рязанской области экспериментальной программы по изучению биологии и экологии, а также воспроизводству белого аиста. Инициатором ее выступил местный бизнесмен, директор по общим вопросам строительной компании «Зеленый сад» Андрей Оришкевич, а поддержали – ученые-орнитологи из разных уголков России, Русское географическое общество и региональное министерство природопользования. Генеральным информационным спонсором проекта выступает рязанский филиал газеты «Комсомольская правда».

Орнитолог Антон Барановский показал летние вольеры, в которых готовы места для нелетающих самок.Фото: Татьяна БАДАЛОВА

Первым шагом в реализации программы должно стать появление на отведенной территории одной-двух нелетающих самок аиста – в их задачу входит привлечение пролетающего мимо самца. Аист, который захочет составить ей пару и будет всегда возвращаться с зимовки туда, где она ждет его в гнезде.

По мнению специалистов, научно-практические проекты такого уровня – это всегда богатый опыт не только при достижении поставленной задачи – расширение ареала обитания европейского аиста на Рязанскую область, – но и на каждом этапе этой работы. Положительный результат эксперимента позволит, во-первых, говорить о научно-практической методике увеличения вида на границе ареала обитания, включая комплекс биотехнических мероприятий, во-вторых, получить новые знания о миграционных путях, в-третьих, вовлечь население в сохранение природы.

Напомним, питомник по реинтродукции белого аиста создан в селе Кораблино Рязанской области. Со дня на день туда привезут несколько особей белого аиста. А пока будущие новоселы на пути в Рязанскую область, мы со специалистами отправились в Кораблино, чтобы проинспектировать, все ли готово к встрече.

Первое гнездо было устроено максимально похожим на те, которые строят сами птицы.Фото: Татьяна БАДАЛОВА

ГНЕЗДА ГОТОВЫ – ЗАЛЕТАЙ И ЖИВИ!

На сегодняшний день в рязанском доме для белых аистов для птиц подготовлены шесть искусственных гнезд. Четыре из них находятся на высоте и уже заплетены ветками – заезжай и живи. Еще два предназначены для нелетающих самок и пока что существуют в виде металлического каркаса.

Гнездо – то, с которого все началось – расположено на крыше одного из строений недалеко от хозяйского дома. Именно здесь три года назад появился первый аист. За неделю, в ожидании самки, он практически полностью перебрал гнездо, но, увы, подруга так и не нашлась. В итоге гнездо снова опустело.

Мы с Антоном Барановским осматриваем летний вольер. Он состоит из двух просторных, отделенных стенкой клеток, каждая из которых рассчитана на одну птицу. По бокам от него – хозяйственные помещения для хранения кормов.

– Предварительный сценарий таков: самка (одна или две) будет жить в этом открытом вольере, так чтобы ее сверху мог увидеть самец, – объясняет мне Антон Валерьевич. – Если он заинтересуется, то задержится здесь, будет прогуливаться снаружи и оказывать избраннице знаки внимания.

Пока не закончилась зима, облагораживать летние вольеры просто нет смысла.

По краям территории участка на высоте шести метров установлено три искусственных гнезд. Согласно задумке орнитологов, они должны привлечь к себе пролетающих мимо аистов. Увидев своих собратьев, птицы могут оценить землю как пригодную для жизни, и обосноваться в одном из гнезд. Обустроили эти жилища по всем правилам – из природных материалов, которыми пользуются сами птицы. Антон Барановский, по совету которого гнезда были размещены таким образом, поделился со мной своим мнением:

– Мы специально разнесли гнезда на большое расстояние друг от друга, чтобы поселившиеся в них аисты не ссорились и могли спокойно создавать семью и растить детей. Кроме того, мы хотели, чтобы у птиц был выбор, поэтому и гнезд несколько. А совсем рядом с одним из гнезд владелец участка запрудил для них небольшой ручей.

Для проверки гнезда Антон Валерьевич забрался по лестнице наверх и осмотрел, все ли в нем как в природе – никаких нареканий.

Зимний вольер построен на три аистиные семьи. Здесь утепленный пол, освещение и отопление. ФОТО: Андрей ОРИШКЕВИЧ

ЗИМНИЙ ВОЛЬЕР ЕВРОКЛАССА

Единственный объект, который еще не был готов и находился на последней стадии монтажа во время нашего предыдущего визита, это зимний вольер. Четверо специалистов несколько дней занимались установкой и обустройством утепленного жилища для аистов.

– Каркас рам мы собрали из профтрубы, для кровли использовали сэндвич-панели, в окнах вставлены тройные стеклопакеты, – рассказал мне руководитель бригады электрогазосварщик Роман Андреев.

Когда работы были закончены, нас пригласили, так сказать, на приемку. Увидев зимний вольер, Виталий Тягунин, один из наших орнитологов, воскликнул:

– Ух ты! Сам бы сюда заселился!

Домик действительно капитальный и очень добротно сделан – не зря же обустройством аистиного питомника занимается руководитель строительной компании.

В вольере есть общая зона для прогулок и три отдельные вполне комфортабельные квартирки для птиц. Весь пол в строении густо застелен опилками и сеном для утепления помещения и благополучия жильцов. Внутри тепло и приятно пахнет.

– Антон Валерьевич, по вашему мнению, следует ли организовать в домике дополнительный обогрев? – спросила я у орнитолога Антона Барановского.

– Температура внутри должна быть на несколько градусов выше наружной, как в теплице, – объяснил мне специалист. – Зимы у нас стали теплыми, а в холодные дни, если такие будут, можно приносить в помещение переносной обогреватель.

На высоте шести метров над землей расположены гнезда для привлечения пролетающих птиц.Фото: Татьяна БАДАЛОВА

ЕДЫ БУДЕТ ВДОВОЛЬ

Посередине участка раскинулся большой пруд со своим островком. Сейчас он пока еще стянут льдом и припорошен снегом. Однако для живущих здесь уток сделана прорубь и предусмотрен плавный выход на мелководье. Недалеко от берега на воде стоит птичий домик. В нем на сегодняшний день обитают две утки и один селезень.

Рядом вольготно квартируются бобры.

– Вон там видите, ветки объедены? – говорит мне хозяин участка. – Это бобры.

Вообще, надо заметить, что здесь одинаково гостеприимно относятся к любым зверушкам. На участок, например, регулярно прилетает неясыть, садится у окна дома и проводит время за рассматриванием людей внутри. Те, в свою очередь, рассматривают и активно подкармливают гостью. На дальнем краю участка для совы даже установили деревянный домик.

Зарыбление пруда обеспечит птиц вкусной и свежей пищей.Фото: Татьяна БАДАЛОВА

Известно, что белый аист предпочитает селиться на берегу водоемов – живет возле рек, озер и болот. Лакомятся эти большие птицы лягушками, гадюками, кузнечиками, поедают жуков, дождевых червей, мелкую рыбешку, ящериц. Ищут добычу птицы на земле или на мелководье. Уходить далеко в воду не любят – редко когда увидишь аиста на глубине более 20-30 сантиметров.

Пищу аисты глотают целиком. Если добыча оказалась большой и сухой, то аист сначала некоторое время прополаскивает ее в воде, чтобы смягчить. Так же он сначала отмывает от ила и песка пойманных лягушек и рыбу.

Сейчас на пруду живут два селезня и одна уточка. У них даже есть свой домик.Фото: Татьяна БАДАЛОВА

Аисты, поселившиеся в кораблинском питомнике, голодать точно не будут. Во-первых, для них подготовлена целая кормовая база: рыба, части куриных тушек, творог, витамины. Во-вторых, на участке провели зарыбление пруда – и теперь, после схода снега, здесь может на славу питаться большая птичья семья. Кстати, калужские орнитологи во время встречи с нашими специалистами рассказали об интересном голландском опыте: если в мелководный пруд на участке поставить два манекена аистов, они будут привлекать других особей (в том числе пролетающих мимо) на кормежку. И манекены сегодня можно такие натуралистичные найти, что не отличишь от живых птиц.

Рядом с просторными летними вольерами расположены хозяйственные постройки для хранения продовольствия.Фото: Татьяна БАДАЛОВА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Знаете ли вы, что…

– Больше всего белых аистов живет на территории России.

– Аисты питаются не только насекомыми и лягушками – они эффективно борются с ядовитыми змеями, например, с гадюками, которые аистам тоже очень даже по вкусу.

– Аисты спят, стоя на одной ноге, причем ноги они меняют, не просыпаясь.

– Диаметр гнезда белого аиста может составлять до полутора метров, а вес до 200-250 кг.

– Самое старое из известных гнезд аистов, в котором жило много поколений этих птиц, было заселено ими на протяжении 381 года.

– Свободный самец аиста «берет в жены» первую же самку, прилетающую к нему в гнездо.

– После зимовки на краю света белые аисты возвращаются к своим гнездам и приводят их в порядок. Эти птицы чрезвычайно привязаны к своим жилищам. Если же в старое гнездо, где уже обосновалась молодая самка, вдруг возвращается и прошлогодняя подруга, между претендентками начинается борьба, и самец оставит в гнезде победительницу.

– Иногда у аистов бывают «квартиранты», и с ними в одном гнезде живут скворцы или воробьи.