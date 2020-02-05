Аист на крыше: Рязанская область станет центром научного эксперимента

Все мы родом из детства, многие из того, что мы увидели, услышали или пережили, будучи мальчишками и девчонками, влияет на наше отношение к жизни и принимаемые решения. Помнится, в Советском Союзе была очень популярна песня «Аист на крыше». И когда София Ротару проникновенно пела: «Люди, прошу я, потише, потише,/Войны пусть сгинут во мгле!/Аист на крыше, аист на крыше -/Мир на Земле», сердце сжималось, и очень хотелось, чтобы аист обязательно был, и чтобы добро всегда побеждало. А еще для огромного количества детей природа с ее обитателями стала понятнее и ближе благодаря передаче «В мире животных», которая выходит в эфир с 1968 года. Ее ведущие рассказывали о повадках животных таким интересным, доступным и образным языком, что оторваться от экрана было невозможно, как и невозможно после этого причинить зло какому-то живому существу. 41 год лицом и голосом программы был Николай Дроздов.

Ученый-зоолог, доктор наук, профессор МГУ неоднократно (не исключено, что чаще большинства рязанцев) приезжал в наш регион, чтобы поведать своим зрителям об обитателях Окского биосферного заповедника. И поэтому Николай Николаевич, конечно, стал одним из первых, с кем мы поделились информацией о запущенной программе по изучению биологии и экологии, а также воспроизводству белого аиста на территории Рязанской области.

- В нашей стране уже многие годы и даже десятилетия ведутся работы по сохранению, восстановлению и даже расширению ареалов ряда видов птиц, занесенных в Красную книгу. Среди них, конечно, и такие виды, как дальневосточный аист, белый журавль стерх, черный аист, - отметил Николай Дроздов. - И очень приятно, что именно в Рязанской области, где уже много лет вели природоохранные работы по сохранению редких видов птиц при участии таких маститых ученых, как профессор Владимир Евгеньевич Флинт и доктор наук Александр Григорьевич Сорокин, появляется еще один очаг для эксперимента по дальнейшему расширению и сохранению ареала. Это может только радовать. Я желаю проекту всяческих успехов!

Известный путешественник, телеведущий и член Медиа-совета Русского географического общества не только заинтересовался проектом, но и выразил желание посетить питомник, когда в нем появятся первые обитатели.

«Хочется подарить людям чудо»

Кажется невероятным, но этот большой научный проект с длинным названием ни за что бы не появился, если бы не один далекий от орнитологии человек с большим мечтательным сердцем - житель села Кораблино, директор по общим вопросам ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич. Четыре года назад Андрей Валерьевич соорудил на своей даче большое гнездо из обрезной лиственницы, с настоящим пухом и имитацией помета из известняка. И стал ждать аиста. Родные хоть и сочувствовала идее главы семьи, но не слишком-то верили, что гнездо когда-нибудь увидит жильцов. А он верил. И однажды, спустя год, аист прилетел. Большой, ослепительно белый, с черными крыльями, он расположился в гнезде и принялся обустраивать жилище на свой лад - за неделю перебрал в нем все веточки, но, увы, самка так и не появилась. Не выдержав одиночества, аист улетел и уже больше не возвращался на это место. И основная причина этой неудачи была в том, что Рязанская область - край ареала обитания аистов, и особей в принципе в наших местах очень и очень мало. Так родилась идея - попробовать искусственным путем увеличить популяцию этих птиц в регионе.

- Сейчас, когда прогрессивные страны озабочены наращиванием военного потенциала, и агрессия в обществе всячески подогревается, хочется подарить людям чудо, надежду, объединить их созидательной идеей, - рассказывает Андрей Валерьевич. - А что может быть лучше, чем сохранение природы, увеличение числа прекрасных птиц, символизирующих собой мир и семейное благополучие? Ведь об этом мечтает каждый человек.

Но все эти соображения так и могли остаться бесплотной мечтой, если бы не встреча с рязанским орнитологом, доцентом Рязанского агротехнологического университета имени П.А. Костычев и Современного технического университета кандидатом биологических наук Антоном Барановским. Оценив с научной точки зрения робкую идею строителя, Антон Валерьевич не только рассмотрел в ней здравое зерно, но и смог представить ее в виде развернутой и последовательно выстроенной научной программы, соответствующей существующим в регионе реалиям.

- Я не раз встречал людей, которые были не прочь позабавиться со зверюшками, например, завести дома сову или питона, не имея опыта и необходимых условий для содержания, - поделился со мной орнитолог. - Впоследствии животные становились жертвами этих игр - умирали от неправильного питания или оказывались на улице. Признаться, я не сразу поверил в то, что человек, никогда не имевший дело с животными и птицами, готов пойти до конца в таком серьезном проекте. Но когда мы встретились и он рассказал о том, что готов сделать для реализации идеи, я понял, что надо приниматься за работу.

Где взять аиста?

Осмотр подготовленной территории удовлетворил взыскательные требования специалиста. И наличие обширных водно-болотных угодий с подходящей кормовой базой, и плановая подготовка к выполнению проекта, и даже то, что северная граница обитания европейского аиста в некоторых районах и областях находится еще глубже, например в Ленинградской области, дают Рязанской области, по мнению ученых, все шансы на успех.

- У этого проекта, на мой взгляд, есть хорошие перспективы в будущем, - считает Антон Барановский. - Несмотря на то, что у нас край ареала обитания аистов, здешние пары успешно размножаются и уводят птенцов на юг. В нашу пользу играет и изменение климата: зимы становятся теплее, и по погоде мы приближаемся к центру ареала. Безусловно, я вижу и научный смысл: мы собираемся разработать и освоить новую методику, которая позволит исправить ошибки наших предшественников, и распространить ее на другие виды. Также я надеюсь, что благодаря экологическому просвещению и популяризации науки увеличится интерес к аистам, и люди станут реже стрелять в них ради развлечения.

Однако прежде чем обустраивать питомник, требовалось принципиально решить, где брать птиц. От этого зависела вся дальнейшая концепция.

Гнездо для нелетающей самки соорудили в точности такое, какие строят себе сами птицы. Фото: Андрей ОРИШКЕВИЧ

- Основная проблема в том, что аист - не скворец, не синица, численность этих птиц гораздо меньше, - говорить Антон Валерьевич. - Аистиных пар на всю Рязанскую область с десяток наберется, а в окрестностях пяти километров от города известна вообще одна гнездящаяся пара. Поэтому вероятность того, что пара аистов прилетит в гнездо, установленное на крыше дома, исчезающе мала. Этого можно ждать очень долго, но так и не дождаться.

Из опыта орнитолог знал, что у большинства птиц в памяти запечатлевается то место, где они родились или где оказались в определенном возрасте, в основном до первого отлета на зимовку. Так возник первоначальный план: взять из гнезд десяток двухнедельных птенцов и подселить к ним взрослую особь, а лучше пару, чтобы они жили бок-о-бок, и когда придет пора собираться на юг, молодняк полетит с ними.

На первый взгляд (непрофессионала), все в этом плане было складно и просто. Но у специалистов сразу же стали возникать тревожные мысли: «Примет ли взрослый малышей?, «Последует ли молодняк примеру старших?», «Не погибнут ли они в дороге?», «Вернутся ли птицы в Рязанскую область?» Кроме того, инициативная группа столкнулась с серьезной проблемой - как поймать взрослого летного аиста, не говоря уже о паре? Да, можно взять птицу из приюта, но это почти на сто процентов будет ослабленная пережитой травмой особь, которая не выдержит долгий перелет на зимовку.

Несмотря на то, что на отведенной территории уже успели обустроить крытые утепленные вольеры для молодняка, от идеи пришлось отказаться.

Что самое удивительное, за то время, пока идеи находились на стадии обсуждения, у будущего проекта появились и главный спонсор - ГК «Зеленый сад», и генеральный информационный партнер - рязанский филиал «Комсомолки», и даже телекоммуникационое сопровождение в лице компании «МТС». Руководство мобильного оператора выступило с предложением снабдить молодой выводок аистов датчиками, чтобы рязанцы, да и все желающие могли наблюдать за их путешествием в теплые края. И самое главное - научная группа пополнилась опытными специалистами, а проект на самом высоком уровне поддержало Русское географическое общество и рязанское министерство природопользования. Но обо всем по порядку.

Николай Дроздов: Очень приятно, что именно в Рязанской области появляется еще один очаг для эксперимента по дальнейшему расширению и сохранению ареала обитания белого аиста.Фото: Елена ВАХРУШЕВА

«Это большой научный эксперимент!»

Во время поисков птенцов для реализации первоначального замысла было много интересных встреч и переговоров с заповедниками. Так в команде появились авторитетные консультанты - Виталий Тягунин, руководитель программы изучения и сохранеия дальневосточного аиста 2000-2012, много лет возглавлявший хабаровский заповедник «Болоньский», и главный врач ветеринарного госпиталя «Зеленый попугай» в Амурске, ратолог, кандидат ветеринарных наук Маргарита Кочерга. Эти люди не только много лет работали с аистами - они занимались восстановлением численности этих птиц в Японии!

- После гибели последней вольной птицы в Японии начался масштабный проект по восстановлению популяции дальневосточного белого аиста в естественно среде обитания, - рассказала нам Маргарита Николаевна. - Для этого был создан центр восстановления численности аиста в городе Тойока, префектуры Хего «Аистиный дом». В нем были собраны несколько птиц, ранее содержавшиеся или выведенные в зоопарках Японии. Но для создания размножающихся пар и получения полноценного потомства потребовалось ввезти в Аистиный дом новых особей, других генетических линий. Несколько птиц были ввезены из Кореи и несколько пар из России. В результате нам удалось создать несколько размножающихся пар, от которых получено здоровое потомство. В 2008 г началась работа по возвращению аистов введенных в неволи в естественную среду обитания.

- Вы не боялись, что история повторится, и птицы снова погибнут?

- Задолго до этого с местным населением провели большую работу по экологической обработке рисовых полей без использования химикатов для борьбы с вредителями и без применения химических удобрений, что и послужило ранее причиной вымирания аистов на данных территориях. Проведена мелиорация водоемов, созданы условия для самостоятельного питания птиц в природе - заводи, мелководья с медленным течением и достаточным количеством рыб и земноводных. Установлены искусственные опоры для гнезд. Организована работа профессиональных орнитологов и волонтеров за изучением адаптации птиц в новую для них среду обитания, поведенческие, кормовые особенности и дальность полетов.

- Несмотря на все созданные условия и проведенные работы, ваши аисты не захотели улетать на зиму в другие края. Как вы думаете, почему так произошло?

- Ранее вымершая в Японии популяция дальневосточного аиста была оседлая, некоторые особи откочевывали в более южные районы, но не покидали острова. Существовала гипотеза, что японская популяция дальневосточного аиста ранее была мигрирующая на материк, в дальневосточные регионы России через Корею. Этому даже есть косвенные подтверждения - окольцованный желтым кольцом с номером птенец из Хинганского заповедника, был отмечен и сфотографирован на миграционном пути в Южной Корее. Реинтродуцированные птицы как и их не столь отдаленные предки ведут оседлый образ жизни. Во-первых, в Японии в префектуре Хего достаточно мягкие зимы и у птиц нет необходимости к миграции, в районе созданы все условия для питания, размножения гнездящихся пар и выведенного потомства. Во-вторых, близость мест гнездования к Аистиному дому позволяет птицам получить дополнительное питание в открытых вольерах центра реинтродукции.

Узнав о рязанском проекте, ученые заразились энтузиазмом авторов идеи. Да и, по словам амурских специалистов, европейский аист в отличие от дальневосточного, более пластичный вид, легко вживающийся в обжитые урбанизированные районы, не говоря о таких чудесных водно-болотных ландшафтах, какие находятся в районе Кораблине.

- Проект интересен тем, что предполагает увеличение численности белого аиста на границе его ареала обитания. Кроме того предполагается отслеживать миграционные пути, - говорит Виталий Александрович. - Особый интерес вызывает вопрос - куда вернутся аисты, привезенные из разных регионов на территорию Рязанской области и выпущенные в природу после передержки. Такие биотехнические мероприятия, как установление искусственных опор, подкормочные площадки, распашка полей, зарыбление отдельных водоемов, должны обеспечить возврат на территорию реализации проекта выпущенных в природу аистов и привлечение местных аистов.

- Какой интерес в рязанском проекте для амурских ученых?

- Рязанский проект дает нам с Маргаритой Кочергой возможность проверить - работают ли полученные нами результаты на дальневосточном аисте на белом аисте. Если все пойдет успешно, то можно говорить, что в результате исследовании 2000-2012 года была разработана универсальная методика сохранения и восстановления вида в природе. По моему мнению, это большой научный эксперимент.

- Вопрос к вам обоим. Каких ошибок можно избежать при реализации проекта в нашем регионе?

- От ошибок никто не застрахован. Главное не допустить инбридинга при создании пар и добиться выпуска и адаптации молодняка, и не получить оседлую группировку, т.е., да простят меня за резкость, «курятник» из аистов, - улыбается Маргарита Николаевна.

Виталий Александрович менее категоричен:

- На этот вопрос ответить невозможно, потому что вторгаемся на не исследованную территорию. Опыт, конечно, есть, в т.ч. мировой, но нам придется пройти свой путь и собрать свои камни (или набить шишки). Слишком не простая задача, которую поставили перед собой - увеличить численность на границе обитания вида.

Для будущей семьи аистов уже готовы летние и зимние вольеры. Фото: Андрей ОРИШКЕВИЧ

Нелетающая самка и самец, который обязательно вернется

После небольшого научного консилиума, который устроили трое наших орнитологов, у проекта появилась новая и теперь уже официально утвержденная программа действий. И первым шагом в ней должно стать появление на отведенной под эксперимент территории одной-двух нелетающих самок аиста. Ученые решили, что этот вариант будет более эффективным сразу по нескольким причинам. Во-первых, найти нелетающую самку гораздо легче, питомники таких птиц регулярно подбирают и выхаживают. Во-вторых, самец, который захочет составить ей пару, будет всегда возвращаться с зимовки туда, где она ждет его в гнезде.

- Для каждой самки мы обустроим гнездо на высоте полутора метров от земли с лестницей, под ними ставим кормушки, чтобы птицы могли там кормиться. Но большую часть времени они будут проводить в гнезде. Если в окрестностях есть самец или миом будет пролетать дикий аист, он найдет свою избранницу, и они образуют пару. Когда их дети подрастают, самец берет их с собой на юг и, соответственно, прилетает с ними обратно. В тех регионах, где аисты более распространены, были случаи, что самка не могла из-за травмы лететь на зимовку, тогда самец улетал с потомством, а потом возвращался к ней.

На сегодняшний день на выделенном участке подготовлены и гнезда, и два вольера, и помещение для зимовки. По совету орнитологов Андрей Валерьевич устанавливает вдоль болот еще три высотных гнезда для пролетающих птиц. Расчет ученых такой: увидев своих собратьев, птицы могут оценить землю как пригодную для жизни, и обосноваться в одном из гнезд.

В скором времени рабочая группа отправится по российским заповедникам, чтобы найти отвечающую условиям программы самку. Надеемся, что нашу инициативу поддержат и других регионах. И если среди вас, дорогие читатели, есть люди, связанные с этими заповедниками и питомниками, мы будем рады вашим советам и помощи!

Ну и конечно, я не могла не спросить у наших специалистов, что создание популяции в регионе даст в области науки и природопользования?

- Научно-практические проекты такого уровня, это всегда богатый опыт не только при достижении поставленной задачи - расширение ареала обитания европейского аиста на Рязанскую область, - говорит Маргарита Кочерга - но и на каждом этапе этой работы: и подбор состава команды, и составление планов и задач, и работа с населением, и волонтерское движение, и изучение генетической структуры популяции аистов в разных регионах, и опыт по созданию пар, и по возможности мягкая реинтродукция молодняка в естественную среду обитания.

Оптимистически настроен и Виталий Тягунин:

- Я уверен, что работа будет выполнена и мы получим положительный результат. Это позволит говорить о научно-практической методике увеличении вида на границе ареала обитания, включая комплекс биотехнических мероприятий, получим новее знания о миграционных путях, привлечь или вовлечь население в сохранение природы. Вполне возможно, что после реализации проекта по белому аисту появится желание поработать по лебедю-шипуну.

- И вообще создать на территории Рязанской области парк водоплавающих птиц?

- А почему нет? Наблюдение за птицами и их кормление - очень интересный процесс и может стать привлекательным туристическим объектом... Но пока надо решить маленькую задачу по восстановлении численности аиста.

Итак, у нас все готово для первых новоселов. Осталось дождаться, когда ученые привезут в Кораблино ту самую самку, которая должна дать начало будущей рязанской популяции аистов.

Публикация осуществлена при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»

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Во многих народах аиста считают сакральной птицей, он является символом новой жизни и удачи, почтения к родителям, любви к детям, долголетия, плодородия. Вот некоторые из поверий.

Существует легенда, по которой аист поддерживал страдающего Христа.

Другая легенда гласит, что архангел Михаил из любопытства развязал мешок, в который Бог поместил комаров и мух. Насекомые разлетелись, и аист с тех пор ловит их, являя собой таким образом символ очищения и обновления мира.

В Древнем Риме аист был птицей Юноны, покровительницы материнства.

В Древней Греции его посвящали Гермесу, и он считался покровителем путешественников.

В Египте в виде аиста изображали ба - воплощение жизненной силы человека.

У славян убийство аиста или разорение его гнезда было тяжким грехом, за который боги лишали счастья и удачи.