«Единая Россия» разработала меры по ограничению цен на лекарства

В «Единой России» разработан законопроект, который будет регулировать деятельность аптек и аптечных сетей аналогично действующим нормам закона о торговле для торговых сетей. Об этом рассказал первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Государственной Думе Андрей Исаев.

— Если мы знаем, что в отношении торговых сетей принималось достаточно жесткое законодательство, то в отношении тех же аптечных сетей подобного закона не существует, — отметил он.

Согласно законопроекту в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» предлагается внести понятие «аптечная сеть» и ограничить количество входящих в нее организаций, разделить аптеки коммерческие с некоммерческими, обязать фармацевтов информировать покупателей о наличии российских аналогов зарубежных препаратов, ограничить бонусы, которые аптеки получают от поставщиков за размещение препаратов.

По словам Андрея Исаева, «Единая Россия» предложила обязать аптеки в заявительном порядке раз в квартал регистрировать цены на все лекарства.

— Регулирующая этот вопрос поправка может быть внесена ко второму чтению документа, — сказал он.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме обратил внимание, что при этом государство не будет устанавливать цены на лекарства. Аналогичная мера в настоящее время действует в отношении лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Цены на эти препараты ежегодно регистрируются производителями, которые в течение 12 месяцев поднять их не имеют права.

Член фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, депутат от Рязанской области Елена Митина в комментарии ryazan.er.ru отметила, что после появления в начале февраля в региональных СМИ и группах в соцсетях информации от граждан о резком скачке цен на медицинские маски и противовирусные препараты активисты партпроекта «Народный контроль» и молодежных общественных организаций провели рейды по аптечным сетям.

— Было установлено, что в некоторых аптеках действительно цены на маски и ряд лекарственных препаратов завышены. Считаю, что именно для недопущения такой ситуации необходимо принять законопроект, который будет регулировать деятельность аптек и аптечных сетей аналогично действующим нормам закона о торговле для торговых сетей. Он уже внесен на рассмотрение в Госдуму, — подчеркнула Елена Митина.

По словам парламентария от Рязанской области, данный законопроект также позволит решить актуальную для региона проблему, связанную с приобретением лекарственных средств сельскими жителями.

— В проекте закона «Об обращении лекарственных средств» предлагается разрешить ФАПам торговлю лекарствами без установки специального аптечного оборудования, а также ввести понятие «передвижной аптечный пункт», что позволит доставлять лекарственные препараты в самые отдаленные населенные пункты, — пояснила депутат Госдумы.

На правах рекламы.