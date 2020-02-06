2020-02-06T13:23:42+03:00
Спорт

Национальный триатлон: в Рязани пройдет благотворительный лыжный забег

Соревнования пройдут в формате фестиваля. Участвовать могут все желающие и – абсолютно бесплатно
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Фото: правительство Рязанской области.Фото: правительство Рязанской области.
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15 февраля в биатлонном комплексе «Алмаз» состоится первый этап благотворительного лыжного забега. Это социально-ориентированный проект «Национальный триатлон 2020 Рязань».

В мероприятии могут участвовать абсолютно все желающие. Для этого нужно просто зарегистрироваться на сайте www.newsocialprojects.com, выбрать спортивную трассу, согласно положению о соревнованиях.

Спортсменам-любителям, инвалидам, в том числе детям-инвалидам, организаторы предложат трассы различной протяженностью для каждой возрастной группы и категории.

Кроме соревнований, желающие могут участвовать в забеге на 500 метров и совершить «Круг Добра». Наряду с лыжниками-любителями на дистанцию выйдут профессиональные спортсмены и учащиеся спортивных школ.

Пройдет мероприятие в формате фестиваля.

Помимо спортивных соревнований, всех участников и зрителей ожидает развлекательная программа:

- выступление творческих коллективов и артистов на основной сцене;

- территория мастер-классов;

- квесты;

- ярмарка;

- шоу исторических реконструкций;

- полевая кухня и чаепитие.

Основная цель проекта - создание условий для эффективного и ускоренного развития платформы, на которой дети с ограниченными возможностями здоровья могли бы заниматься спортом.

Соревнования пройдут в три этапа по трем дисциплинам:

- лыжные гонки (февраль);

- бег (июнь);

- велосипедный спорт (сентябрь).

Выдача номеров участникам начнется в 09:00. Соревнования стартуют в 11:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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