Национальный триатлон: в Рязани пройдет благотворительный лыжный забег
15 февраля в биатлонном комплексе «Алмаз» состоится первый этап благотворительного лыжного забега. Это социально-ориентированный проект «Национальный триатлон 2020 Рязань».
В мероприятии могут участвовать абсолютно все желающие. Для этого нужно просто зарегистрироваться на сайте www.newsocialprojects.com, выбрать спортивную трассу, согласно положению о соревнованиях.
Спортсменам-любителям, инвалидам, в том числе детям-инвалидам, организаторы предложат трассы различной протяженностью для каждой возрастной группы и категории.
Кроме соревнований, желающие могут участвовать в забеге на 500 метров и совершить «Круг Добра». Наряду с лыжниками-любителями на дистанцию выйдут профессиональные спортсмены и учащиеся спортивных школ.
Пройдет мероприятие в формате фестиваля.
Помимо спортивных соревнований, всех участников и зрителей ожидает развлекательная программа:
- выступление творческих коллективов и артистов на основной сцене;
- территория мастер-классов;
- квесты;
- ярмарка;
- шоу исторических реконструкций;
- полевая кухня и чаепитие.
Основная цель проекта - создание условий для эффективного и ускоренного развития платформы, на которой дети с ограниченными возможностями здоровья могли бы заниматься спортом.
Соревнования пройдут в три этапа по трем дисциплинам:
- лыжные гонки (февраль);
- бег (июнь);
- велосипедный спорт (сентябрь).
Выдача номеров участникам начнется в 09:00. Соревнования стартуют в 11:00.
ИСТОЧНИК KP.RU