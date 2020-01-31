2020-01-31T14:17:33+03:00
Политика

Владимир Путин поддержал законопроект «Единой России» о народном бюджетировании

Зачастую люди лучше, чем чиновники на местах, знают, что нужно им самим, их семьям, населенному пункту, подчеркнул секретарь Генсовета Андрей Турчак
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Фото: ryazan.er.ruФото: ryazan.er.ru
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Чтобы народное бюджетирование использовалось повсеместно, «Единая Россия» вместе с правительством РФ разработала и готова внести законопроект о поддержке народного бюджетирования, направленный на решение местных вопросов. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании Совета по развитию местного самоуправления при президенте РФ.

- Зачастую люди лучше, чем чиновники на местах, знают, что нужно им самим, их семьям, населенному пункту. В некоторых регионах внедрена успешная практика по инициативному бюджетированию, когда часть регионального, муниципального бюджета направляется на проекты, предложенные самими жителями. По сути, можно говорить о том, что речь идет о народном бюджете, — сказал Андрей Турчак.

По его словам, чтобы такой подход использовался повсеместно, нужна единая правовая основа.

- «Единая Россия» вместе с правительством РФ разработала и готова внести законопроект о поддержке народного бюджетирования, направленный на решение местных вопросов. Просили бы Вас этот законопроект поддержать, — сказал секретарь Генсовета партии, обращаясь к президенту.

- Согласен, - сказал Владимир Путин.

По мнению лидера рязанских единороссов, председателя регионального парламента Аркадия Фомина, участие жителей в формирование бюджета - это приоритет для партии «Единая Россия».

- В Рязанской области хорошо себя зарекомендовала практика участия жителей в региональном проекте поддержки местных инициатив, когда люди сами определяют приоритеты, - отметил он. - Поэтому ежегодно в бюджете мы закладываем увеличение средств на эту программу.

Аркадий Фомин отметил, что принятие законопроекта об инициативном бюджетировании позволит большему количеству людей принимать участие в обсуждении главного финансового документа и вносить предложения для определения приоритетов в расходовании средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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