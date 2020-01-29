В каком доме теплее?

Для решения этой задачи существует множество решений, благодаря наличию в продаже различных видов теплоизоляционных материалов и разработке ряда технологий и методов:

- пенопластом;

- пенополистиролом;

- минеральной ватой (самое эффективное утепление);

- пеностеклом.

В поисках оптимального варианта многие останавливают свой выбор на минеральной вате. Она не только является хорошим утеплителем, но и позволяет использовать несколько различных способов для отделки фасада.

Это простая и эффективная технология, проверенная временем. Способствует сохранению тепла в зимнее время и препятствует проникновению жары в дом летом и в целом, обеспечивает более комфортное проживание в помещении.

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Краткая справка: Что такое минеральная вата? На сегодняшний день – это один из самых используемых материалов, при работах, когда выполняется утепление фасада жилого дома. Если рассмотреть разновидности минваты, то можно сказать, что отличия каждого вида проявляется в волокнистости и структуре. Благоприятные характеристики позволяют использовать материал в широкой сфере применения. Самая высокая популярность для фасада дома у базальтовых видов материала.

Существует несколько способов утепления наружных стен минеральной ватой, отличающихся друг от друга технологией и материалами, используемыми в качестве внешней отделки. Рязанские застройщики чаще всего выбирают технологию мокрого фасада под штукатурку. В этом случае на минвату наносится слой штукатурной смеси, после чего поверхность отделывают декоративной штукатуркой и окрашивают.

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Также выделяют способы:

- «Вентилируемый фасад». Использование этой технологии предполагает создание между утеплителем и облицовкой воздушного зазора, величина которого вычисляется путем математических расчетов. Сама система представляет собой крепящуюся к стене специальную конструкцию, на которую фиксируется облицовочный материал (вагонка, натуральный или искусственный камень, фиброцементные плиты и др.).

- «Утепление под сайдинг». Поверх закрепленной на стене минваты монтируют сайдинг, который фиксируется к деревянной или металлической обрешетке.

Но есть у данного материала и недостатки.

Крайне не желательно выполнять работы в зимнее время, т к ситуация осложняется наличием воды в наполнителях клеевых и штукатурных веществ, которая замерзает.

СП рекомендует не заниматься монтажом мокрого фасада здания, если в среде температура опустилась ниже +5 градусов. За этой отметкой дегидратация прекращается, что мешает затвердеванию клея и штукатурки. Произвести утепление в зимнее время возможно, хотя это достаточно сложно и трудозатратно.

Так пункт 8.1.10 СП 293.1325800.2017: гласит «Устройство СФТК допускается производить при температуре окружающего воздуха в зоне производства работ от 5 до 30°С. В процессе производства работ по устройству СФТК необходимо предусматривать меры, препятствующие воздействию прямых солнечных лучей и атмосферных осадков на поверхность фасада».

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Примечание. Допускается выполнение работ в условиях пониженной и отрицательной температуры атмосферного воздуха (до минус 10°С) при условии соблюдения дополнительных мер по обеспечению требуемого температурного-влажностного режима на участке производства работ. Здание, на котором проводят установку СФТК, должно отапливаться по постоянной или временной схеме; температура воздуха внутри здания должна быть не ниже 5°С, а относительная влажность воздуха - не выше 75%.

Работы проводят только со строительных лесов с устройством теплового контура. Обогрев теплового контура выполняют в соответствии с положениями настоящего раздела; обогрев рабочей зоны внутри теплового контура должен быть начат не менее чем за 24 ч до начала работ по установке СФТК.

Контроль за целостностью теплового контура должен осуществляться не реже чем два раза в сутки.

Но в погоне за прибылью некоторые застройщики, чтобы не переносить сроки строительства используют эту технологию и зимой. О какой гарантии тогда может идти речь, если утепление было выполнено, но с нарушением и материал может прийти в негодность достаточно быстро и его придется менять. Покупать квартиру в таком доме или не покупать решайте сами. Для того, чтобы добиться качественного результата, необходимо быть осведомлённым в некоторых особенностях и нюансах этого технологического процесса. Вышеизложенный материал направлен на ознакомление покупателей квартир с основными моментами правильного утепления фасада при помощи минеральной ваты.