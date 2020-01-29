Реанимация для… скорой помощи

29 января в Рязанской областной Думе состоялся правительственный час на тему «Организация первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи на территории Рязанской области. Модернизация. Обеспечение квалифицированными кадрами». Перед депутатами отчитался министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий.

Одной из тем, затронутых на заседании, была ситуация на Рязанской городской станции скорой помощи. Напомним, ранее в обком КПРФ с жалобой на ужасные условия труда и низкие зарплаты. В декабре прошлого года более 70 водителей и фельдшеров приняли участие во встрече с коммунистами – депутатом Государственной Думы Олегом Лебедевым, первым секретарем Рязанского обкома КПРФ Денисом Сидоровым и помощником депутата госдумы Дмитрием Иваничкиным.

Эта встреча получила широкую огласку в средствах массовой информации, в том числе, как ни странно, лояльных власти. По ее результатам Олег Лебедев направил правительственные телеграммы министру здравоохранения России Веронике Скворцовой, генпрокурору РФ Юрию Чайке и губернатору Рязанской области Николаю Любимову. В них он обратил внимание чиновников на общественную значимость сложившихся в организации проблем и потребовал принять срочные меры для их решения.

Сегодня Андрею Прилуцкому пришлось ответить на вопросы депутатов областного парламента. По словам министра, катастрофической ситуации в медучреждении нет и не было, был лишь «конфликт водителей с руководством». Вопрос повышения зарплаты водителям «решается на федеральном уровне путем увеличения нормативного рабочего времени и оплатой совмещения». Автопарк скорой, по утверждению Прилуцкого, в Рязани обновлен наполовину, бытовые условия также улучшаются.

У сотрудников станции на этот счет другое мнение. Смотрите подробное интервью с активным борцом за свои права и права своих коллег – водителем машины скорой помощи Дмитрием Новоселовым.

Реанимация для скорой.Источник РО КПРФ

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