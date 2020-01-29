Сотрудник РКБ «Глобус» открывает неизвестного Сергея Есенина

В Рязанском конструкторском бюро «Глобус» сложился коллектив многогранно одаренных, увлеченных не только работой людей. Литература, спорт, садоводство, туризм, музыка, живопись – вот только некоторые из досуговых увлечений сотрудников этого предприятия. Герой нашей публикации – руководитель отдела защиты информации Юрий Блудов – многие годы увлекается историческим краеведением. Одним из главных объектов его увлечения является изучение истории и культуры родного края и особенно – жизни и творчества нашего великого земляка – поэта Сергея Есенина. Значимость и новизна его исследовательских работ высоко оценены и признаны не только на региональном, но и на российском уровне.

Книги Юрия Блудова получили высокую оценку специалистов и общественности.

ПРОЕХАЛ ПОЛМИРА, ЧТОБЫ ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ РКБ «ГЛОБУС»

В конструкторское бюро Юрий Блудов пришел на работу сравнительно недавно, имея за плечами внушительный послужной список, но с «Глобусом» его связывают давние отношения. В 70-80-е годы здесь работала его супруга Валентина, как и он, – выпускница рязанского радиоинститута. Юрий же после приглашения на работу в Управление КГБ СССР по Рязанской области решил связать судьбу с военной службой. Службу проходил в разных регионах Советского Союза, в том числе в Петропавловске-Камчатском.

– Годы, проведенные на Камчатке, считаю лучшим временем своей службы в органах безопасности, – вспоминает Юрий Вадимович.

Переездов было немало, в том числе приходилось жить и работать в заграничных командировках – в экзотической далекой Бразилии, неповторимой, живописной Италии.

– Моя Валентина везде сопровождала меня, деля со мной радости и невзгоды, – рассказывается Юрий Вадимович. – Жена, дочь Наталия и внук Никита – мои тылы, моя семья. В прошлом году мы отметили 45-летие супружеской жизни. Я благодарю супругу за то, что из-за моей службы ей неоднократно приходилось бросать свою работу, отправляться со мной на край земли и начинать все сначала. Мы вырастили дочь, а теперь помогаем воспитывать внука.

После переезда в Рязань, Валентина первой устроилась на работу на завод «Глобус» и до сих пор с теплотой вспоминает о начале своего трудового пути на этом предприятии, людей, с которыми ей довелось работать. Позже сюда же перешел на работу супруг и также оценил здешний особый микроклимат:

– Когда я устроился в «Глобус», встретил своего однокурсника и порадовался за него, что всю свою жизнь он проработал на одном месте. Я был поражен благоприятной атмосферой, царящей здесь, дружественными взаимоотношениями. И очень благодарен прежнему директору Николаю Николаевичу Пономареву, который сумел сохранить уникальное предприятие в смутные перестроечные времена. А нынешний руководитель Николай Васильевич Гоев успешно развивает производство, обеспечивает приток новых работников. Радует, что на смену старому поколению к нам приходит много молодых сотрудников. В моем отделе – все молодые, умные, культурные, образованные, любознательные, грамотные. Они – будущее предприятия!

Коллеги, в свою очередь, отзываются о Юрии Вадимовиче как о порядочном, надежном, отзывчивом и внимательном человеке.

С участниками Международной есенинской конференции из Италии и Франции на родине поэта в селе Константиново.

ОТКРЫЛ 20 ЕСЕНИНСКИХ АДРЕСОВ

В подразделении Блудова молодые специалисты занимаются технической защитой информации и противодействием техническим разведкам, а в обеденный перерыв нередко обсуждают жизнь и творчество Сергея Есенина.

– Благодаря Юрию Вадимовичу я открыл для себя Есенина с новой стороны. Обычно учитель литературы рассказывает в пределах школьной программы, а наш руководитель настолько увлечен, что заражает этой темой. Он владеет такими уникальными сведениями и фактами, что слушаешь, образно говоря, открыв рот. До встречи с ним я никогда не интересовался краеведением, – делится Николай Жаров.

После скрупулезного изучения архивов Юрий Блудов накопил большой фактический, нередко неизвестный современной науке материал, который вылился в публикацию трех книг и более 70 работ в научных и периодических российских и зарубежных изданиях, касающихся жизни и творчества Сергея Есенина, других знаменитых рязанцев. Им были установлены неизвестные ранее исторические факты пребывания поэта в Рязани. Например, что Сергей посещал сеансы кино в бывшем электротеатре «Дарьялы» (ул. Почтовая, д. 63), в 1915 году был на военном призыве в здании на нынешней улице Горького, д. 98, пытался опубликовать свой ранний сборник стихов «Больные думы» в редакции газеты, располагавшейся в нынешнем здании фабрики «Рязаньвест» на улице Соборной, бывал в бывшем здании Рязгубчека (ул. Ленина, д. 46), в доме Бровкина на Вознесенской. Краевед нашел воспоминания о том, что Есенин бывал в окружном суде на нынешней улице Ленина, как любил посещать блинную, где ныне располагается «Атрон Сити», несколько раз посещал Солотчу, ночевал в местной школе, гулял со знакомыми к Старице, заходил в монастырь.

Одну из своих работ Юрий Блудов посвятил мемориализации есенинских мест в Рязани, подготовив соответствующие обоснования и проекты памятных информационных досок. Его стараниями в городе установлено около 20 есенинских адресов. Благодаря его инициативе и при неоценимой помощи его большого друга, профессора, доктора филологических наук О. Е. Вороновой и соратника по краеведению А. В. Батурина появились четыре мемориальные доски на фасадах Рязанской областной детской библиотеки, бывшем здании УФСБ РФ по Рязанской области, фабрики «Рязаньвест», здании бывшего Рязанского уездного по воинской повинности присутствия. На здании бывшего филиала института культуры на улице Есенина установлена памятная доска о том, что в 1965 году улица Ряжская получила свое нынешнее наименование.

Истории, связанные с пребыванием Есенина в областном центре, собраны в книге Ю. В. Блудова «Сергей Есенин в городе Рязани». Туристические фирмы, рязанские гиды, да и местные власти заинтересованы в содержащейся в книге достоверной информации для разработки активно востребованных в год 125-летия со дня рождения С. А. Есенина туристических маршрутов.

С мамой Надеждой Ивановной - в прошлом учительницей математики.

Впервые в России рязанец выпустил книгу об отце поэта «Сельский интеллигент: штрихи к портрету и биографии отца С. А. Есенина – Александра Никитича Есенина». Еще одна его работа «Мой любимый песенник Сережа» посвящена забытому есенинскому адресату – поэту Дмитрию Белову. В 2018 году Институт мировой литературы РАН напечатала заключительный пятый том «Летописи жизни и творчества С. А. Есенина», в который включены работы Юрия Блудова.

– Ведущие есениноведы страны, работающие в разных регионах России, высоко оценивают ваш значительный вклад в изучение биографии Есенина, его окружения и родословных связей. Ваши уникальные архивные разыскания позволили получить новые, исключительно важные данные по ранее неизвестным фактам, существенно дополнить представление об участии Есенина в Первой мировой войне, – отметила в поздравительных строках с юбилеем Юрия Вадимовича известный рязанский есениновед, профессор, член Общественной палаты России Ольга Воронова.

Работа по изучению неизведанных фактов из биографии Есенина продолжается, а пока наш герой переместил фокус своих интересов на рязанскую филармонию:

– К 125-летию Сергея Есенина мы с общественностью хотим восстановить историческую справедливость – вернуть концертному залу имя Сергея Есенина. Здание было построено в 1956 году методом «народной стройки» в кратчайшие сроки – за 5 месяцев! По просьбе общественности решением городских властей в тот же год театру было присвоено имя Сергея Есенина, на фасаде установлена мемориальная доска. Несколько позже в фойе появился бюст поэта работы скульптора Ивана Онищенко и картина художника Виктора Шилова «Ночь в Англетере». Но в 2014 году имя Есенина с концертного зала сняли, убрали мемориальную доску, исчезли и бюст, и картина.

ОТ КРЕМЛЯ ДО ГУБЕРНАТОРА

Разумеется, столь серьезная работа Юрия Блудова не могла остаться незаметной. В 2006 году он был награжден Дипломом второй степени премии «Хрустальный журавль» за лучшее освещение краеведческой тематики, вопросов культуры и искусства в средствах массовой информации, в 2007 году дипломом конкурса на лучшую работу по истории Рязанского края, в 2013 году получил благодарность губернатора за большой вклад в развитие Рязанского краеведения, в 2015 году благодарности от директора музея-заповедника Рязанский кремль и ректора Рязанского института развития образования. В 2015 году в честь 120-летия со дня рождения поэта, за большой вклад в изучение жизни и творчества Есенина был награжден медалью «Сергей Есенин». В 2008 году за вклад в журналистику он был принят в Союз журналистов России, причем рекомендации для вступления были написаны маститыми рязанскими журналистами Галиной Черновой и Борисом Жаворонковым. В этом же году он стал членом Международного Есенинского общества «Радуница». В 2019 году Юрий Блудов представил свои работы в Москву на Международный литературный конкурс имени Сергея Есенина «О Русь, взмахни крылами…» и по результатам работы конкурсной комиссии и жюри стал лауреатом этого конкурса, получив Диплом за первое место в номинации «Взыскующим взглядом» и скульптурную миниатюру Сергея Есенина работы известной скульптурной мастерской семьи Селивановых.

Юрий Вадимович увлеченный человек. Он находит время не только на выполнение своих сложных служебных обязанностей в РКБ «Глобус», но и продолжает свои историко-краеведческие изыскания.

Вместе с супругой Валентиной в длительной командировке в Италии.

НАША СПРАВКА

В 2014 году, будучи в Италии, Юрий Вадимович узнал о готовящейся в Рязанском кремле выставке по случаю 100-летия с начала Первой мировой войны. Он, не раздумывая, передал в экспозицию биографический труд, посвященный службе Есенина во время Первой мировой войны в воспоминании его сослуживцев-рязанцев, приложив фотографии той поры. Музей принял его вклад, направив автору благодарственное письмо.

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