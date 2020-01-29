На здание рязанской филармонии возвращается памятная доска 1956 года

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:39:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще при строительстве Рязанской областной филармонии в далеком 1956 году по многочисленным просьбам трудящихся новый объект был удостоен имени великого русского поэта Сергея Есенина. Впервые в Советском Союзе после длительного периода замалчивания, имя нашего земляка получил крупный государственный объект. Это решение было принято 9 ноября 1956 года бюро Рязанского обкома КПСС при поддержке руководителя области Алексея Ларионова. На здании была размещена памятная доска, а в фойе замечательный бюст Сергея Есенина работы выдающегося скульптора Ивана Онищенко.

В 2014 году в ходе ремонтных работ в концертном зале, тогдашнее руководство филармонии при попустительстве минкульта, проявило свою полную некомпетентность, сочтя привязку учреждения к имени Есенина надуманной. Из филармонии убрали табличку, бюст и упоминание в названии нашего великого земляка.

Неизвестно, понесли ли наказание эти чиновники, но историческая справедливость, похоже, будет восстановлена. На недавно состоявшемся заседании открытого дискуссионного клуба «Коловрат», проходившего с участием Губернатора Рязанской области Николая Любимова, была затронута тема возвращения имени Сергея Есенина концертному залу Рязанской областной филармонии. В своём выступлении член Общественной палаты РФ, заместитель председателя региональной общественной палаты Ольга Воронова обратилась к губернатору с просьбой помочь решить этот вопрос, а также вернуть обратно замечательный бюст Сергея Есенина и мемориальную доску. И вот табличка возвращается на свое законное место. На очереди возвращение филармонии имени великого земляка

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU