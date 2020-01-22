Жить в радость: Три рязанские новостройки стали финалистами федерального конкурса

Когда семья выбирает себе квартиру, то часто руководствуется финансовыми возможностями и отзывами знакомых. Однако вкусы у всех разные, и то, что устраивает одну пару или родителей с детьми, может разочаровать других покупателей. Да и денежный вопрос сегодня легко решается с помощью ипотеки, рассрочки от застройщика, программы «трейд-ин» и других инструментов. Несмотря на все наши личные предпочтения, эксперты в области недвижимости все же рекомендуют опираться на объективные критерии оценки качества и безопасности жилья. Одним из таких можно назвать официальные рейтинги и конкурсы федерального уровня, через которые регулярно проходят новостройки всей страны, оценивают их специалисты из сферы архитектуры, строительной отрасли и экологического надзора.

ЛУЧШИЕ, ПО МНЕНИЮ 200 ЭКСПЕРТОВ

Ежегодный Градостроительный конкурс ТОП ЖК пользуется большим авторитетом в среде российских застройщиков. Отбор участников проводится путем предварительного сбора данных о преимуществах и недостатках всех строящихся в стране жилых комплексов.

По каждому из них собираются данные в соответствии со 106 параметрами, большинство из которых заимствованы из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России и ДОМ.РФ. Это социальная инфраструктура, дворовые пространства, безопасность, архитектура, фасады, входные группы, подъезды, лифты, инженерные системы, среда для маломобильных граждан. Оценку проектов в рамках конкурса проводят независимые эксперты, рекомендованные некоммерческими объединениями строителей, проектировщиков, застройщиков. Оказаться в его списке лучших новостроек мечтает любая уважающая себя строительная компания.

В отборе финалистов конкурса 2019 года участвовало около 200 экспертов из 43 регионов страны. И 25 декабря были официально названы те жилые комплексы, которые соответствуют всем критериям качества, комфорта и безопасности. Среди них три новостройки рязанской Группы компаний «ЕДИНСТВО»: «Мичурин» и «Фамилия» в номинации «Лучший жилой комплекс – новостройка в Рязанской области», «Фамилия» и «Чапаев» – «Лучший жилой комплекс – новостройка в Рязанской области, доступное жилье».

Учитывая огромную конкуренцию среди объектов, мы можем по праву гордиться достижениями наших строителей. Ведь выход жилых комплексов в число финалистов является подтверждением стремления застройщика создать наиболее благоприятные для рязанцев условия проживания.

Мы решили узнать побольше о наших домах-финалистах и о том, что предлагает застройшик своим потенциальным клиентам.

«СМАРТ» ДЛЯ УМНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Проектируя ЖК «Чапаев», авторы ставили перед собой интересную и сложную задачу – сделать его облик стильным и современным и в то же время органично вписать в историческую застройку центра. И это им, безусловно, удалось.

Одним из главных преимуществ жилого комплекса в ГК «ЕДИНСТВО» считают большой выбор планировок в одно, двух– и трехкомнатных квартирах. Так полюбившиеся всем ценителям нестандартных решений в дизайне и свободы творчества смарт-планировки здесь представлены в многообразных вариантах с учетом потребностей семьи. За счет большой кухни-гостиной и просторной спальни можно формировать разные модели пространства квартиры.

ЖК "Чапаев".

Главная претензия жителей старого фонда – это нестабильное отопление из-за частых порывов на городских сетях и промерзающие зимой стены. В новых домах подобных проблем нет – учитывая потребности людей, застройщики выбирают индивидуальное отопление. Газовые котлы обеспечивают также бесперебойное горячее водоснабжение, а счетчики для учета расхода воды и газа упрощают контроль над расходом ресурсов.

Таким образом, какая бы холодная погода ни установилась за окном, в вашей квартире будет тепло и уютно. И, конечно, никаких неожиданных отключений воды.

Всем, кто выбирает квартиру в центре города, предпочитая жить повыше, достается в подарок чудесный вид из окна на город! Из квартир верхних этажей «Чапаева» открывается прекрасный вид на живописные пейзажи кремля и его окрестностей. Расположенный на одноименной улице комплекс из двух домов открывает перед своими будущими жильцами поистине безграничные возможности. Пять минут прогулочным шагом – и вы на площади Ленина. Рядом живописные места отдыха, памятники архитектуры, прогулочные зоны, крупные торговые центры, школы, стадионы, вузы, поликлиники и госучреждения.

Дворовая инфраструктура продумана с точки зрения комфорта и безопасности в той же мере основательно детально. Территория имеет бульварное озеленение и разделена на зоны отдыха для взрослых и детей. На многофункциональной детской и современной спортивной площадках играть можно хоть целый день, и родители могут не беспокоиться, что их чада травмируются – минимизировать повреждения призвано специальное напольное покрытие. Ограждены дети будут и от опасности попасть под снующие по двору машины. Для автовладельцев построен наземный гараж-стоянка закрытого типа на 323 машиноместа. Собственное парковочное место значительно экономит время и силы – теперь не нужно искать, где припарковать машину даже в центре города, потому что у авто есть собственный дом!

КОГДА ДОМ УКРАШАЕТ МЕСТО

Фасад, отделанный декоративным камнем, изящные французские балкончики, пилоны и карнизы, панорамное остекление – настоящий бизнес-класс узнаваем в деталях. ЖК «Мичурин» сочетает стиль неоклассицизма и современные европейские архитектурные решения, а при его возведении использовались самые передовые и качественные экологически чистые материалы. Над отделкой подъездов трудились профессиональные дизайнеры, воплощая идею светлых и просторных холлов. Продумана даже такая деталь, как отсутствие порогов – подъезды находятся на одном уровне с землей.

Благодаря свободной планировке квартир вы сами решите, сколько комнат вам нужно и как они будут расположены. Для тех, кому в городской суете не хватает загородного простора, понравятся квартиры с открытой террасой площадью до 35 м2. А чтобы независимо от площади в вашем семейном очаге всегда было светло и солнечно, в квартирах высокие потолки 2 м 90 см и панорамные окна. Стоит отметить, что окна здесь даже в ванной комнате. Кстати, если вы приобретаете 2, 3 или 4-комнатную квартиру, то наверняка будете приятно удивлены, обнаружив, что в них предусмотрены две ванные.

Как и любой жилой комплекс бизнес-класса, «Мичурин» построен с учетом современных энергоэффективных технологий. Внешнее утепление фасада, индивидуальное поквартирное отопление, стальные панельные радиаторы и разработанные для российского климата стеклопакеты – все эти составляющие сделают погоду в вашем доме такой, в какой нуждается именно ваша семья.

Одна из главных достопримечательностей «Мичурина» – просторный двор-патио, полностью закрытый от посторонних глаз. Он состоит из трех отдельных зон. Одна, основная, будет расположена между подъездами, и две дворовых территории, которые будут находиться на крышах нежилых помещений с выходом на площадь Мичурина. Продумали архитекторы и досуговую зону для детей: благодаря грамотному разделению пространства, занятия по возрасту найдутся и для малышей, и для подростков. А на уличных тренажерах можно будет заниматься в любое время года.

Подземный паркинг ЖК «Мичурин» рассчитан на 198 мест. Здесь можно приобрести как персональные, так и семейные места для своих железных коней.

Для строительства недвижимости бизнес-класса всегда выбирают лучшие в городе территории. Но не только место красит недвижимость, но и недвижимость место.

Построенный в центре исторической и культурной жизни города, с великолепными видами на панораму Рязанского кремля ЖК «Мичурин» предназначен для тех, кому нравится жить красиво. В шаговой доступности от ЖК «Мичурин» находится все, что нужно для интересной, здоровой и комфортной жизни. Чтобы провести время с друзьями и любимыми, можно выбрать одно из модных кафе и роскошных ресторанов, отправиться в расположенные поблизости сквер и сады или на спектакль. Сторонники здорового образа жизни с удовольствием воспользуются возможностью тренироваться на стадионе, площадках для бега, а также посещать фитнес-центр.

ЖК "Мичурин".

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ СЕМЬИ

Ставя во главу угла самые важные связи в жизни каждого человека, Группа компаний «ЕДИНСТВО» назвала свой жилой комплекс на улице Чкалова «Фамилия». Два гармоничных многоквартирных дома-башни в 20-25 этажей спроектированы по самым современным и модным европейским моделям. Застройщик позаботился о том, чтобы солнца в помещениях было много – высокие потолки, большие окна, панорамное остекление лоджий.

Эстеты по достоинству оценят архитектурную индивидуальность фасада и просторные, красивые, светлые подъезды с зеркалами в пол, выполненные по авторскому дизайн-проекту и отделанные качественными материалами. Здесь все продумано исходя из насущных потребностей жителей. Например, в широких лифтовых холлах без труда могут разойтись две большие компании или разъехаться две детские коляски, система освещения устроена таким образом, чтобы нигде не осталось темных и небезопасных углов и закоулков, а антивандальные устройства поддерживают чистоту и порядок в доме.

Безопасность владельцев и сохранность автомашин в паркинге обеспечивается системами видеонаблюдения и пожаротушения.

А спуститься к своему авто, можно не покидая дома – на пассажирском или грузовом лифтах. Как и во многих своих домах, в «Фамилии» реализован принцип «двор без машин». Благодаря специально закольцованному проезду, дороги расположены минимум за 5 метров от здания. Территория огорожена, оснащена системой контроля доступа и домофонной связи. Во внутреннем дворе установлены детские игровые площадки для малышей и ребят постарше, а также спортивные снаряды для сторонников здорового образа жизни.

А травмобезопасное покрытие позволит избежать ушибов и травм при падении. Находиться во дворе дома невероятно приятно: здесь и прогулочные зоны, и скамейки для отдыха, и много зелени – кустарники, красивые клумбы с цветами.

«Фамилия» расположена в такой удобной локации, что под рукой оказываются важные социальные учреждения – три школы, два детских сада, взрослые и детские поликлиники, два вокзала, стадион, торговый центр, банки. В продаже осталось несколько десятков квартир, поэтому если вы планируете поселиться именно в этом доме, стоит поторопиться.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОРОГ

Для большинства людей покупка квартиры становится самой крупной и значимой в жизни. И без заемных средств обойтись удается редко. Любую квартиру в жилых комплексах ГК «ЕДИНСТВО» можно приобрести по программе ипотечного кредитования в одном из банков&-партнеров. Также застройщик предоставляет беспроцентную рассрочку до одного года, которая позволит покупателю распределить крупные расходы на длительный срок и дает возможность спланировать свой бюджет. В компании всегда рады своим клиентам и находят возможность создать для них комфортные условия.

Очень удобно, что в ГК «ЕДИНСТВО» действует система «одного окна» – в центральном офисе клиент заключает договор, оплачивает госпошлину – здесь есть терминалы, установленные по договоренности с банком-партнером.

Доступна покупателям и программа «Трейд-зачет: старое на новое». Суть программы заключается в том, что клиент выбирает квартиру, бронирует ее на срок до трех месяцев (при этом для него фиксируется цена), затем с помощью партнеров программы агентств недвижимости реализует свою квартиру. Главные достоинства приобретения приглянувшегося жилья по такой схеме – оперативность сделки, отсутствие рисков и дополнительных расходов. Ведь в этом случае все заботы и хлопоты, связанные с оформлением документов и юридическим сопровождением обмена жилой площади, берут на себя специалисты. Продавцу квартиры не придется тратиться на рекламу, публикацию объявлений, заниматься сбором документов, расходовать средства на проведение экспертной оценки и так далее.

Тем, кто хочет приобрести жилье на особых условиях, ГК «ЕДИНСТВО» предоставляет такую уникальную возможность. Проанализировав потребности своих клиентов, эксперты компании сформировали пул квартир по специальным ценам. Здесь можно выбрать 1,2,3-комнатные варианты с оригинальной планировкой, метражом и на подходящем вам этаже. Посмотреть, какие квартиры сейчас находятся в особом списке, можно на сайте specprice62.ru.

Улучшить качество жизни с ГК «ЕДИНСТВО» – легко!

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Генеральный директор ГК «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев:

– Для каждого нашего жилого комплекса мы придумываем названия с особым значением. И такие громкие имена, как «Мичурин» или «Чапаев», появляются неслучайно. Мы считаем, что гордость за знаменитых людей должна быть сопоставима с гордостью за дом, в котором ты живешь. А для того чтобы так было, мы работаем каждый день.

Количество квартир ограничено. Не является публичной офертой. Подробности в офисе продаж по адресу: г. Рязань, ул. Вокзальная, 41, помещение Н5. Проектные декларации, участвующих в акции объектов, опубликованы на сайте наш.дом.рф.

Генеральный директор ГК «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев.

Застройщик ООО «Восток». Подрядчик ООО «СтройАльянс». Разрешение на строительство №62-29-13-2016 от 29 февраля 2016 года. Проектная декларация опубликована сайтах edinstvo62.ru и наш.дом.рф. Строительный адрес: г. Рязань,

ул. Чкалова, д. 18. Застройщик ООО «Деловой союз». Подрядчик ООО «Прага-М». Разрешение на строительство №62-29-100-2018 от 03 мая 2018 года. Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф. Строительный адрес: г. Рязань, ул. Введенская, д.115. Застройщик ООО «Сатурн». Подрядчик ООО «Стройпромальянс». Разрешение на строительство №62-29-204-2017 от 27 октября 2017 года. Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф. Строительный адрес: г. Рязань, ул. Чапаева, д. 61. На правах рекламы.