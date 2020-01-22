Действительно ли квартира с отделкой — это выгодно?

Выбрав тот или иной вид отделки, вы получаете жилье разной степени готовности — это сокращает время переезда и экономит силы на обустройство жилья, но также требует дополнительных затрат. Выделяют три традиционных вида отделки: черновую, предчистовую и чистовую. Каждая из них имеет свои особенности, но начнем наш обзор с особого варианта.

КВАРТИРА БЕЗ ОТДЕЛКИ

Что такое квартира без отделки? Обычно такие помещения называются «бетонными коробками»: внутри есть только необработанные бетонные или кирпичные поверхности и неровный пол без стяжки. А еще отсутствие любых стен, кроме несущих, если приобретается помещение со свободной планировкой. Минимум работ, которые делает в такой квартире застройщик, заключается в проведении электричества до квартиры и монтаже стояков водоснабжения и канализации.

Иными словами, все обустройство ложится на плечи покупателя, причем даже самые сложные и трудоемкие работы по выравниванию пола и стен. Чаще всего такая отделка встречается в нежилых помещениях или апартаментах. Пример такой отделки есть в некоторых ЖК в Солотче.

ЧЕРНОВАЯ ОТДЕЛКА

Если при покупке вы хотите получить более подготовленное жилье, выбирайте помещения с черновой отделкой. Это наиболее популярный, а также самый экономичный комплекс работ, предлагаемых застройщиком. Он включает в себя:

- стяжку пола;

- выравнивание и оштукатуривание стен;

- монтаж электро- и - водоснабжения, систем отопления и канализации.

В итоге новым жильцам потребуется сделать только косметический ремонт, а после этого уже можно завозить мебель и заселяться. Черновая отделка поможет сэкономить значительную часть средств и сил, которые покупателю пришлось бы потратить на подготовку «бетонной коробки» к ремонту. Но чаще всего отделка откосов входных дверей и окон не включена, а проекты инженерных систем типовые, что устраивает не каждого покупателя, да и стяжка и штукатурка выполнены цементным раствором, и наверняка потребуют дополнительных вложений, особенно «интересно», что такой вид отделки применяется в некоторых ЖК Бизнес-класса Рязани.

ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА

Наиболее дорогостоящий вариант — это чистовая отделка. Вы получите уже наклеенные обои, а также напольное покрытие и установленные в проемах межкомнатные двери. В работы по чистовой отделке входит оформление ванной комнаты плиткой и даже установка стандартной сантехники. Устанавливается все необходимое электрооборудование: розетки и щитки. Иными словами, выражение «под ключ» означает, что застройщик сделает в квартире полный косметический ремонт и даже оборудует санузел.

Однако, у этого типа отделки есть и ряд недостатков:

- будущий владелец квартиры сможет выбрать стиль оформления из 2-х или 3-х предложенных вариантов, так как застройщик будет использовать стандартные и максимально экономичные материалы;

- дизайнерские решения, будут применены без «вашего участия» поэтому чистовую отделку следует выбирать, прежде всего, тем, кто покупает квартиру не для себя и хочет максимально сэкономить

- за чистовую отделку придется раскошелиться — стоимость такого ремонта составит от 5000-10000 руб./м2 и эту сумму придется оплатить дополнительно к стоимости м2.

Если вы все-таки желаете сделать стиль своего жилья индивидуальным и самостоятельно выбрать финишную отделку, то вам лучше всего купить квартиру, где выполнена предчистовая отделка.

Если вы все-таки желаете сделать стиль своего жилья индивидуальным и самостоятельно выбрать финишную отделку, то вам лучше всего купить квартиру, где выполнена предчистовая отделка. Такой вариант встречается в жилье бизнес класса. В подобных квартирах созданы все необходимые условия для проживания и есть возможности для завершения ремонта своими силами.

Квартира, качественно подготовленная к отделочным работам, позволит хозяевам сосредоточиться непосредственно на планировании интерьера и дизайна. В ходе предчистовых работ в квартире, штукатурятся стены, выравниваются полы и потолки. Такую квартиру можно сразу обустраивать, не отвлекаясь на вызов сантехников, электриков и слесарей и т. д. Такой вариант – это лучший способ создать интерьер квартиры в своем вкусе, потратив совсем немного времени и средств именно на то, что дорого вам.