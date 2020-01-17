Компания VELLCOM Group подписала соглашение с Банком ДОМ.РФ

Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование компании VELLCOM Group для строительства жилого комплекса «VELLCOM DOM на Ленкома» в Рязани. Кредитная линия открыта в размере 670 млн рублей.

«VELLCOM DOM на Ленкома» – ЖК бизнес-класса – будет построен на пересечении улиц 2-я линия и Ленинского Комсомола. Проект предусматривает строительство многоэтажного дома на 250 квартир общей площадью 34,5 тыс. кв. м. Застройщик благоустроит прилегающую территорию, оборудует детские площадки, подземные паркинги. Кроме того, на территории ЖК планируются объекты социальной и коммерческой инфраструктуры.

— ЖК «VELLCOM DOM на Ленкома» – современный проект, предназначенный для безопасного и комфортного проживания. Мы рады, что компания VELLCOM Group приняла решение о его реализации с использованием проектного финансирования и счетов эскроу в Банке ДОМ.РФ. Обеспечение комфортного и безопасного перехода застройщиков на новую модель финансирования на всей территории России для строительства качественного и доступного жилья – наша главная цель, – отметила вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина.

— Это наш второй проект, реализуемый c участием Банка ДОМ.РФ. Несмотря на то, что проект был начат до вступления в силу новых правил и у нас была возможность достроить его в формате долевого строительства, мы приняли решение реализовать его с привлечением проектного финансирования и счетов эскроу. Мы считаем, что доверие покупателей к новой модели и поддержка опорного отраслевого банка, специализирующегося на строительстве жилья, – залог успешной реализации проекта. Мы рассчитывали на индивидуальный подход, ориентированный на строительную компанию, и не ошиблись. Уверены, что это только начало нашей совместной работы и мы реализуем еще много совместных проектов, – отметил председатель совета директоров VELLCOM Group Сергей Попов.

Фото: VELLCOM Group.

Еще один объект, возводимый в рамках подписанного с Банком ДОМ.РФ договора – «VELLCOM DOM на Московском» – будет построен в 5-м Коломенском проезде. Стильный 12-этажный дом с подземным паркингом, рассчитанный на 143 квартиры, обеспечит город дополнительной жилой площадью в размере 10 тыс. кв. м.

Оба проекта реализуются по технологии «Экологичного строительства» - GREENBUILDING, с соблюдением всех современных норм для безопасного и комфортного проживания.

Узнать о ходе строительства объекта, а также ознакомиться с документацией по проекту можно в Единой информационной системе жилищного строительства по ссылке.

АО «Банк ДОМ.РФ» – уполномоченный банк в сфере жилищного строительства в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2019 №151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Единственным акционером АО «Банк ДОМ.РФ» является АО «ДОМ.РФ». АО «Банк ДОМ.РФ» осуществляет финансирование проектов жилищного строительства с использованием счетов эскроу во всех субъектах Российской Федерации.

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